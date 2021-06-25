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Почему Армения была обречена на победу Пашиняна: "Вы можете кричать-орать, но…"
25 июня 2021, 17:45 • 225 • Политика
Геворг Мирзаян объяснил, почему Армения была обречена на победу Никола Пашиняна. Он заметил, что оппоненты и. о. премьер-министра республики в действительности не были заинтересованы в том, чтобы обойти его партию на выборах: "Вы можете кричать-орать, но…"
Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян в программе "Без цензуры" на канале Царьград прокомментировал итоги досрочных парламентских выборов в Армении.
Эксперт выразил уверенность, что победа партии и. о. премьер-министра республики Никола Пашиняна "Гражданский договор" была предрешена. Согласно сведениям ЦИК страны, она набрала почти 54% голосов. Следом идёт политический блок "Армения", возглавляемый бывшим президентом Робертом Кочаряном, - чуть более 21%.
Мирзаян считает, что серьёзных протестов, которые могли бы привести к новому перевороту, после официального оглашения итогов голосования не произойдёт:
Дело в том, что все противники Пашиняна понимают, что если они "снесут" его, объединив усилия, то именно им тогда до конца этого года придётся выполнять обязательства в рамках соглашения о капитуляции, ставшего итогом последней масштабной эскалации конфликта в Карабахе.
То есть пришедший на место Пашиняна был бы вынужден сдавать Баку районы на границе с Азербайджаном, пояснил собеседник "Первого русского":
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