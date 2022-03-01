Почему Арестович продолжает гарцевать на белом коне?

По городам Украины гуляют мародёры – им дано добро

Российское командование не хочет утюжить украинские города, где нацисты и некоторые части ВСУ устанавливают в густонаселённых жилых кварталах системы «Град», минометы, артиллерию. Однако очередные переговоры между Киевом и Москвой, прошедшие под Гомелем (Белоруссия), ничего не дали. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ещё перед переговорами «объяснил» не понимающим: «Будем договариваться на тех условиях, которые мы выдвинем, а не они». А условия Москвы Арестович назвал «наглыми». Руководитель российской делегации на переговорах В. Мединский заявил, что были «найдены некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». Стороны даже договорились встретиться в ближайшие дни. Классическое дежавю: Украина 8 лет подряд точно так же воспринимала приказавшие долго жить Минские соглашения, не собираясь их выполнять.

В Киеве откровенно признают, что переговоры с РФ нужны им лишь для того, чтобы потянуть время, дождавшись, пока сухопутным путем (небо перекрыто, украинские аэродромы уничтожены) прибудет вооружение с Запада.

Хватает желающих подлить бензина в огонь и в Европе. Даже Словакия, существующая сегодня благодаря СССР, сломавшего шею Гитлеру, решила поставить Украине 12 тыс. мин калибра 120-мм, 10 тыс. т бензина и солярки, 2400 т авиационного керосина. Бельгия поставит 2 тыс. пулеметов и 3800 т топлива. Польша, если верить все тому же Арестовичу, поставит минометы, боеприпасы, ПТРК Javelin и 10 тыс. автоматов Grot.

Киевский режим либо не понимает, что ситуация изменилась, либо сознательно закрывает глаза на то, что автомобильные оружейные колонны с Запада будут уничтожены, как только пересекут границу с Украиной. О повреждённом сознании киевских правителей говорит уже то, что министр обороны Алексей Резников опубликовал воззвание к российским солдатам, пообещав каждому за сдачу в плен 5 млн. рублей. Странно, почему не долларов.

А самое губительное – РФ пока проигрывает информационную войну. Не будем говорить о «киевском призраке», который сначала «сбил» 6 российских самолетов, а теперь уже 10, или о сводках Минобороны Украины, из которых непонятно, почему украинские вояки не стоят сейчас на подступах к Москве.

Генпрокурор Ирина Венедиктова только что по видом информации распространила отвратительную ложь: будто российские диверсанты 27 февраля «расстреляли семью с тремя детьми в Киеве; погибли родители и одна из дочерей, которая училась в 4-м классе». На самом деле джип с семьёй расстреляли на улицах Киева подонки теробороны, «назначившие» водителя-киевлянина русским диверсантом. Тому есть неопровержимые доказательства, которые, однако, никого не интересуют.

Ещё одна ложь – мифическое уничтожение на острове Змеиный украинских пограничников. Зеленский заранее похоронил 13 стражей границы и всем им посмертно присвоил звание Героев Украины. Украинские СМИ смаковали сюжет, цитируя смонтированную в офисе президента аудиозапись, а в итоге в Севастополь доставили сдавшихся в плен 82 человек (пограничников и морских пехотинцев).

Прискорбный факт: громадная, дорогостоящая российская информационная машина, которая должна работать на украинскую целевую аудиторию, работает вхолостую. Десятки российских СМИ подхватывают фальшивки, распространяемые украинской стороной.

Одиночки вроде Анатолия Шария и Татьяны Монтян ведут прямые эфиры и рассказывают, что творится на Украине, занимаясь распространением объективной информации (первый подчеркнуто нейтрально, вторая с нешуточными эмоциями). Более углубленно анализируют и комментируют ситуацию Юрий Подоляка и Михаил Онуфриенко.

Эту информацию и эту аналитику должны были бы систематически использовать центральные российские телеканалы. Однако нет! А ведь за 8 лет жителям Украины, в том числе миллионам русских, настолько основательно (и успешно!) промыли мозги, что даже в Харькове или в Одессе никто из местных жителей и подумать не смеет повторить захват местной администрации по сценарию 2014 года. Горожане превратились в объект: их беспрепятственно грабят вооружённые мародёры, получившие по распоряжению киевских властей автоматы с военных складов.