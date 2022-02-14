Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден публично оскорбил Путина: "Это черта?"
В Донецке разгадали действия Запада. Теперь понятно, куда перенесут столицу Укра...
В Литве начались самые масштабные протесты за 30 лет
"Чёрная" схема: Стало известно, куда ушло западное оружие с Украины
Главная / Политика

Почему АПЛ США вынуждена была покинуть воды России у Курил? Пояснение военного эксперта

14 февраля 2022, 00:05  •  94 • Политика
Капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров рассказал, какими средствами русские корабли обнаружили и заставили покинуть воды России АПЛ из США.
Военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров дал свою оценку инциденту с подводной лодкой ВМС США типа "Вирджиния", которая нарушила морскую границу России в районе Курильской гряды.
Известно, что подлодку обнаружили русские моряки во время манёвров, они передали американцам сигнал с требованием немедленно всплыть и покинуть территориальные воды России. Когда АПЛ США проигнорировала это требование, экипаж фрегата "Адмирал Шапошников" применил против подлодки спецсредства.
По данным Минобороны России, подлодка США "использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды России".
Гундаров считает, что со стороны американцев этот инцидент стал "фантастической наглостью", а "наши моряки действовали правильно".
Российские моряки в данном случае даже в наших территориальных водах, естественно, не использовали оружие. Во-первых, сейчас не та обстановка, чтобы просто так размахивать торпедами и бомбами,
- пояснил "МК" военный эксперт.
По его словам, "правила применения оружия в подобных случаях расписаны по пунктам в специальном постановлении правительства России, в котором отмечено, что оружие применяется в крайнем случае при прямом нападении".
Гундаров полагает, что русские моряки могли применить против подлодки США "гидроакустический удар":
Представьте, что вы сидите в железной бочке, по которой молотят кувалдой. Так вот, когда включена аппаратура гидроакустической пеленгации в активном режиме, ощущение именно такое.
После этого экипажу подлодки точно стало ясно, что их засекли и следующим шагом будет применение оружия.
Гундаров отметил, что американский экипаж также мог услышать, как у русских кораблей могли открыться внешние крышки торпедных аппаратов.
"Так как сами же американцы пугают весть мир "русской угрозой", им вполне простительно ретироваться из опасного района. И они правильно сделали, что покинули терводы, потому что дальнейшее пребывание в них могло закончиться принуждением к всплытию и неприятному для них развитию событий", - резюмировал эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


94
Источник
Похожие новости
13 февраля 2022, 20:35
Мария Захарова призвала США не брать грех на душу. А после лишила их шанса
13 февраля 2022, 22:20
О чём говорили Байден и Зеленский: 50 минут, перечеркнувшие заявления Пентагона
13 февраля 2022, 20:35
Франк-Вальтер Штайнмайер пошёл против России
13 февраля 2022, 20:35
В США пояснили публикацию разведданных по Украине: "Чтобы остановить войну"
13 февраля 2022, 22:20
Киев дал России 48 часов, поставив ультиматум
13 февраля 2022, 21:10
Милонов назвал ЛГБТ-активиста из администрации США специалистом в отбросах
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 февраля 2022, 23:35
"Торпеду в бочину - и братская могила": "Похоронный" сценарий для подлодки США составил Баранец
09 февраля 2022, 04:35
Лидеры Франции, Германии и Польши из Берлина обнародовали сигнал Кремлю о "военной агрессии"
10 февраля 2022, 03:20
Карту с допингом на Олимпиаде разыграли намеренно – Сосновский
13 февраля 2022, 05:25
"Что Путин может делать с Украиной": Политконсультант расшифровал сказанное Байденом
11 февраля 2022, 02:05
Слова русского посла привели в негодование румынских коллег
11 февраля 2022, 00:20
Решение Путина по мигрантам. Военкор оценил ход: "Полетят клочки"
11 февраля 2022, 03:50
"Россия нас не уважает": Британцы увидели в поведении Трасс подарок русской пропаганде
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.