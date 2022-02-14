Почему АПЛ США вынуждена была покинуть воды России у Курил? Пояснение военного эксперта

Капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров рассказал, какими средствами русские корабли обнаружили и заставили покинуть воды России АПЛ из США.

Военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров дал свою оценку инциденту с подводной лодкой ВМС США типа "Вирджиния", которая нарушила морскую границу России в районе Курильской гряды.

Известно, что подлодку обнаружили русские моряки во время манёвров, они передали американцам сигнал с требованием немедленно всплыть и покинуть территориальные воды России. Когда АПЛ США проигнорировала это требование, экипаж фрегата "Адмирал Шапошников" применил против подлодки спецсредства.

По данным Минобороны России, подлодка США "использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды России".

Гундаров считает, что со стороны американцев этот инцидент стал "фантастической наглостью", а "наши моряки действовали правильно".

Российские моряки в данном случае даже в наших территориальных водах, естественно, не использовали оружие. Во-первых, сейчас не та обстановка, чтобы просто так размахивать торпедами и бомбами,

- пояснил "МК" военный эксперт.

По его словам, "правила применения оружия в подобных случаях расписаны по пунктам в специальном постановлении правительства России, в котором отмечено, что оружие применяется в крайнем случае при прямом нападении".

Гундаров полагает, что русские моряки могли применить против подлодки США "гидроакустический удар":

Представьте, что вы сидите в железной бочке, по которой молотят кувалдой. Так вот, когда включена аппаратура гидроакустической пеленгации в активном режиме, ощущение именно такое.

После этого экипажу подлодки точно стало ясно, что их засекли и следующим шагом будет применение оружия.

Гундаров отметил, что американский экипаж также мог услышать, как у русских кораблей могли открыться внешние крышки торпедных аппаратов.

"Так как сами же американцы пугают весть мир "русской угрозой", им вполне простительно ретироваться из опасного района. И они правильно сделали, что покинули терводы, потому что дальнейшее пребывание в них могло закончиться принуждением к всплытию и неприятному для них развитию событий", - резюмировал эксперт.