Почему Англия до истерики боится российского расследования её обвинений

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Англия не хочет передавать России образцы отравляющего газа, чтобы не быть разоблачённой в его производстве и применении

Предоставить России образцы отравляющего вещества, которым, якобы, отравили русского предателя в Англии, потребовал от Великобритании представитель России в ООН Василий Небензя.

Аналогичные требования предъявил к Великобритании Посол России Александр Яковенко:

Мы требуем предоставить нам образцы субстанции, которая, как утверждается, была использована против Скрипалей".

Скрипали – это отец и дочь, которые будто бы были отравлены в Англии отравляющим газом "Новичок". Это по версии англичан, которую они заявили всему миру. Как заявили и о том, что отравление это организовала и провела Россия.

Это – не просьба. Это – требование, исходящее из международных законов

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Небензя сказал в ООН, что это – не факультативная просьба, а именно требование. Тем более обязательное, что такой порядок действий записан в конвенции о запрещении химического оружия: обвиняешь кого-то в его применении – будь любезен в срок 10 дней предоставить обвиняемому образцы, чтобы он мог хотя бы понять, что и откуда. Ибо конвенция, понятное дело, подписывается теми, кто сам желает запрета химического оружия. И значит, его добросовестность подразумевается по умолчанию. Да оно и логично – так-то: обвиняемая сторона лишь поможет следствию, включившись в розыски злоумышленников. А если есть подозрения, что обвиняемой стороной является государство, то и в этом случае следствие ничего не теряет: основные-то улики у него в руках остаются, а вот действия обвиняемого по сокрытию – или хотя бы нежеланию помочь в поисках следов преступления сами по себе будут неплохим обвинительным заключением.

Но, похоже, российский представитель в ООН Небензя сам не верил, что англичане пойдут на предоставление хотя бы малюсенького образца следов бинарного газа "Новичок", который они якобы обнаружили на месте отравления предателя и в нём самом. Небензя прекрасно всё понимал, раз заявил: это, мол, раньше нужно было хоть липовой пробиркой со стиральным порошком потрясти на Совете безопасности ООН, чтобы обвинить кого-то в обладании оружием массового поражения. Сегодня наши западные соседи даже это делать ленятся. Сегодня достаточно просто слов "похоже", "нам кажется", "вероятно", чтобы устроить отвратительную истерику с обвинениями, угрозами и битьём дипломатических тарелок.

И это ещё хорошо, что в русских ракетных шахтах растут "Тополя" и сурово набычились "Воеводы", под водою жаждут размахнуться "Булавы", а "Белые лебеди" готовы слетать, куда надо, и выпустить из лап совсем не поэтичные Х-102. А не то собирались бы уже против России коалицию "воспитателей", как против Ирака.

Правда, англичане и без того грозятся увеличить своё военное присутствие на прибалтийском плацдарме у наших границ. Но это так, для посмеяться нашим смешливым "Искандерам".

Представитель России в ООН Василий Небензя. Фото: www.globallookpress.com

Но истерики истериками, а, однако, конвенцию исполнять надо. Об этом и заявил русский представитель в ООН. Обвинил – будь любезен предъявить доказательства. Среди них – данные следствия и образцы орудия преступления. И кстати, а где сама-то жертва? Отчего нас до сих пор не пристыдили кадрами болезного, как это было с Литвиненко? Там тоже доказательств не было, но была хоть действительно мастерская фотография с лысой головой и страдальческими глазами. Видно сразу: болеет. Кто отравил, по-прежнему знают только и устроившие отравление английские спецслужбы, но – убедительно было: карточка говорила сама за себя…

А сейчас? Хоть бы дочку предателя показали – она-то и вовсе невинная жертва…

Нет. Не отдадут они ни образца…

Однако Небензя знал, что говорил, кому говорил и почему говорил. Потому что знал, что никаких образцов отравляющего вещества англичане никогда не передадут в распоряжение России. Потому что это сразу не просто даже разрушит хлипкий домик обвинений в адрес русских, но разнесёт его соломенные стены в труху.

Дело в том, что в хорошей лаборатории специалисты смогут – не легко и не с песенкой, но смогут – однозначно определить, где создавались компоненты для бинарного газа и где они смешивались, чтобы стать отравляющим веществом.

Это "Царьграду" однозначно подтвердил один из ведущих химиков-токсикологов России академического уровня в доверительном разговоре (потому имени его не приводим, но принять участие в следствии, если англичане всё же передадут образцы он готов).

Если формула простая, то тут возможности определить лабораторию производства вещества практически не существует, - рассказал он. – Какой-то путь проследить возможно, но не более того. Это очень сложно. Теоретически это, вообще говоря, можно, но сложно очень. Потому что если это зарин, то она простая, молекула-то".

Но если речь идёт о веществе со сложной формулой, типа газа "Новичок" (хотя опять оговоримся: у нас нет на руках ничего, кроме голословных утверждений англичан), то тут, по словам академика, возможности более широки.

МИД РФ: заявления Мэй по делу Скрипаля подрывают основы межгосударственного диалога Если там длинная молекула, - заявил учёный, - то можно попытаться определить происхождение вплоть до лаборатории. По крайней мере, в специальных источниках известно, кто какими соединениями занимается. В этом смысле да, следы найти можно".

Понятно, что академическая корректность не позволяла нашему собеседнику давать более определённые ответы, не имея на руках собственно предмета разговора. Но они, более определённые, собственно, и не нужны. Ибо опять же в дело вступает простая логика. Если английские специалисты, которые в химических наук никак не хуже русских, определили по этим самым "длинным молекулам", где, кто и когда произвёл отравляющее вещество, - то что мешает той же Терезе Мэй брякнуть, фигурально говоря, на стол такое железобетонное доказательство вины России? Но англичанка не только не приводит ни железобетонных, ни просто доказательств, но даже не даёт сторонним исследователям даже попытаться определить производителя.

Тереза Мэй делает заявление по причастности России к отравлению Скрипаля

Так ещё бы! Тогда они ведь могут найти следы отравителя вовсе не в России. И даже не в США, куда из Узбекистана вывезли завод по производству компонентов газа и куда сбежал сам автор формулы отравляющего вещества. А где-нибудь совсем близко от городка Солсбери, где и произошло отравление. И специалисты даже назвали место, где есть все материальные и профессиональные возможности для синтеза "Новичка" из безобидных компонентов. Это военная лаборатория в Портон Дауне совсем недалеко от Солсбери, которая как раз специализируется на исследовании смертельных газов. Давно, кстати, специализируется – с начала прошлого века. И как раз только что эту лабораторию, переназванную центром защиты от химического оружия поощрили грантом в 48 млн фунтов стерлингов. С чего бы? Может – за успешное испытание нового ОВ на бросовом материале беглого русского предателя?

Так что или кого скрывает английская премьер-министр? Или она твёрдо знает, кто - отравитель и не хочет его выдавать? Ибо он – свой? Тот самый, поощрённый?

Без фантазии "гадит англичанка"

Т. Мэй. Фото: www.globallookpress.com

Очень показателен в этом смысле ответ Мэй на вопрос лидера британских лейбористов Джереми Корбина. Тот поинтересовался, в сущности, элементарным делом: как правительство Великобритании ответило на запрос России о предоставлении образцов отравляющего вещества.

Может ли премьер-министр рассказать палате общин, какой диалог, если он вообще состоялся, она вела с российским правительством?"

- поинтересовался Корбин.

Ответ был великолепен и достоин быть занесённым на скрижали эпохальных высказываний!

Очень жаль, что уважаемый джентльмен Джереми Корбин не присоединился к общем нашему консенсусу и не осудил Россию",

- ответила Тереза Мэй, гениально, считаю, раскрывшись сама и раскрывши весь замысел провокации. Англичанке не нужен диалог, тем более не нужны доказательства. Англичанке нужно одно, что она все века и делала, - нагадить России. Собственно, и всё! Консенсусом осудить – а дальше по обстоятельствам. Что-то, глядишь, и выжмется полезное из ситуации.

Да, согласен: за эти дни кто только и сколько только раз не привёл эту хрестоматийную фразу: "Англичанка гадит" (это, конечно, не лично Терезу Мэй имея в виду, хотя в её английском происхождении никто не сомневается). Но раньше это было хоть интересно. Что-то даже в учебники истории вошло, а о "Большой игре" в Центральной Азии вообще увлекательные тома написаны. А сегодня англичанка действует как-то не изобретательно. Без фантазии.

Покровский Александр