Почему американская разведка звереет: NYT опубликовала «доказательствах сговора» России с талибами

Американские организаторы информационных войн против России скатились до уровня примитивных брехунов и склочников. Уже доходит до того, что власти США официально и публично опровергают ложь своих «подопечных» (факт сам по себе позорный и редкий). Несколько дней назад «КП» уже рассказывала, что 26 июня в The New York Times была опубликована статья о том, что российская разведка якобы финансирует талибов, убивающих военнослужащих США в Афганистане.

И какие же доказательства этому представляет газета? По сути – никаких. Делаются «традиционные» ссылки на некоторые неназванные источники в спецслужбах США. Туманно, мутно и неуклюже. Авторитетное издание с подачи тех самых «источников» уже вскоре оказалось в грязной луже собственного вранья. И Белый дом, и конгресс, и сенат, и Пентагон открестились от него. И даже командование талибов официально заявило, что «никаких денег от русских не получало». Некоторые СМИ США заметили: «Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры».

Получив такую унизительную пощечину, американские информационные «кашевары» решили реабилитировать себя. И вот опять в той же The New York Times (теперь уже со ссылкой аж на трех «осведомленных источника»!) появляется заметка, в которой утверждается, что «разведка США перехватила данные о денежных переводах террористической группировке «Талибан» (запрещена в России) от Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России - ГРУ).

Утверждается, что финансовые потоки шли с банковского счета, связанного с российской разведывательной организацией. При этом «осведомленные источники» опять-таки не называются, а самых главных документов - копий и номеров банковских счетов, нет. Не называется и банк, в который с удостоверениями личности бегают офицеры ГРУ чтобы отослать денежные переводы талибам, нет и ссылок на реквизиты получателя.

А без этого все обвинения – пустые провокационные склоки. Но The New York Times делает «многозначительный» вывод: «Эта информация подкрепляет свидетельские показания бизнесменов, арестованных в Афганистане, которых подозревают в посредничестве между ГРУ и талибами. Таким образом, аналитики объединили имеющиеся свидетельства и пришли к выводу, что ранее появившиеся подозрения о финансировании боевиков «оказались подкреплены фактическими данными»». Но фамилий «арестованных бизнесменов», ни ссылок на документы с их показаниями, разумеется, нет. Какие же это «фактические данные»?

А теперь позвольте мне сообщить вам скрытую суть происходящего и причину «антироссийского информационного озверения» разведки США, использующей The New York Times в качестве рупора своих сплетен. По данным моих надежных источников в российской военной разведке (я тоже не буду называть их ровно так же как это делают американские журналисты, умалчивая о своих осведомителях), президент США Дональд Трамп пару месяцев назад устроил грозную выволочку министру обороны Марку Эсперу и начальнику разведуправления минобороны Роберту Эшли за то, что США тратят сотни миллионов долларов на урегулирование ситуации в Афганистане и «поиск подходов» к талибам», но результатов нет. И сто раз обещанный Трампом вывод войск США из Афганистана срывается (а это сильно бьет по авторитету Трампа, который собрался идти на очередные президентские выборы). И кто виноват? Конечно, русские! Они подогревают боевую активность талибов деньгами.

А для пущего оправдания этих провалов и была запущена грязная «утка» в газете. Но тут есть и другой умысел. Из тех сотен миллионов долларов, которые США тратят в Афганистане, львиная доля оседает в карманах тех, кто их распределяет. Они хорошо нажились у этой кормушки. И потому не хотят от нее отказываться. Для них Афган – «золотая жила». Включая, разумеется, и разведку. Которая, к тому же, контролирует жирный поток наркотрафика из Афганистана, набивая карманы долларами. Война с талибами – доходное дело! Почему не удаются мирные переговоры с ними? Так ведь русские мешают, господин президент. Вон и The New York Times об этом пишет. А с чьей подачи, - вы уже знаете…

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