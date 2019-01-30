Почему Абэ мало двух Курильских островов?

Выступая в нижней палате парламента Японии, Синдзо Абэ потребовал от России «все четыре» Курильских острова, а не только Хабомаи и Шикотан, как утверждали ранее местные СМИ. Почему японский премьер повышает ставки в курильском вопросе и как России нужно отвечать на растущие аппетиты Токио?

Автор:

Гасанов Камран

Во время недавнего визита Синдзо Абэ в Москву в японские СМИ просочилась важная информация. Согласно утечкам из японского правительства, опубликованным информагентством Kyodo и газетой Japan Times, Абэ отказался требовать все четыре Курильских острова, а ограничился двумя самыми мелкими - Шикотаном и группой островов Хабомаи.

Можно только гадать, просил ли на переговорах 22 января Абэ у Владимира Путина только Хабомаи и Шикотан, но последнее заявление японского премьера снова перевернуло всё вверх дном.

Выступая в парламенте, Абэ чётко сказал, что цель переговоров о подписании мирного договора – возвращение «всех четырёх островов». То есть Япония претендует не только на Хабомаи и Шикотана, но и на Итуруп и Кунашир.

Прежде чем разъяснить мотивацию японского лидера, нужно сразу пояснить, что Итуруп и Кунашир имеют стратегическое значение для России. Они не только самые крупные острова Южной Курильской гряды. Между ними и Урупом, на который Токио не претендует, проходят два незамерзающих пролива - Фриза и Екатерины. Если Япония получает Итуруп и Кунашир, тогда русский Тихоокеанский флот оказывается запертым в Охотском море и не сможет свободно выходить в открытый океан. Охотское море теряет статус внутреннего российского моря, а на его ресурсы, включая нефть, газ и рыбу, смогут претендовать и другие страны.