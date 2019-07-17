Почему 65-летнюю Меркель называют «мамой немецкой нации»

Автор:

Гасанов Камран

Ангеле Меркель – 65. Для Германии с её первоклассной медициной – это «не возраст». Тем более для политика. Самый «долгий» канцлер Гельмут Коль ушёл со своего поста, когда ему было под семьдесят. Другой христианский демократ и первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр подал в отставку в 87. Столько же сейчас бывшему министру финансов и главе бундестага Вольфгангу Шойбле.

Что же мешает физику из ГДР и первой женщине-канцлеру продолжить карьеру? В политическом плане никаких преград нет. Срок Меркель заканчивается в 2021 году, и в случае победы её партии она может и дальше остаться у руля Германии.

«Фантастическая женщина»

Авторитет у неё среди своих и чужих по-прежнему высокий. Ни один из бывших кандидатов на пост руководителя ХДС не обладает таким уважением. С «мамой немецкой нации» считаются не только дома, но в Брюсселе и Вашингтоне. Назначение предложенной ею кандидатуры на должность председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен лишний раз подтвердило статус Меркель.

Признанием значения канцлерин стали и комплименты от её непримиримого противника – президента Соединённых Штатов.

Она фантастический человек, фантастическая женщина, и я рад, что она мой друг. Спасибо вам большое, Ангела,

– сказал Дональд Трамп на полях G20 в японской Осаке.

Президент США Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

После «миграционного кризиса» ХДС потеряла почти 9%, но все ещё остаётся главной партией в Германии. После следующих выборов ХДС, судя по опросам, сохранит лидерство. Если и произойдут какие-то изменения, то, скорее всего, в структуре правящей коалиции. Вместо социал-демократов в неё могут войти «зелёные».

Конечно, нельзя утверждать, что власть ХДС непоколебима. Вхождение Альтернативы для Германии в бундестаг и местные парламенты доказало наличие системного кризиса. Немецкое общество поляризуется. Одна часть граждан, ранее поддерживавшая «большую коалицию» (ХДС/ХСС/СДПГ), переметнулась к правым, другая половина – к «зелёным».

«Мы сделаем это»

Политические оппоненты и даже некоторые союзники виновником миграционного кризиса считают лично Меркель. В то же время то давление, которое грозило христианским демократам фиаско на выборах 2017-го, было остановлено благодаря личному участию канцлерин. Во время острой фазы миграционного кризиса в 2015-м она не стала «прятать голову в песок» и взяла полную ответственность за непопулярное решение открыть двери непрошеным гостям из Ближнего Востока и Африки.

Германия – гордая страна. Мы сделаем это,

– заявила Меркель в разгар кризиса беженцев.

Меркель удалось навязать свою миграционную политику не только собственной стране, но всей Европе. В 2015 году Евросоюз утвердил план обязательных квот для приёма беженцев из Греции и Италии. При таком же лидерстве канцлера ЕС удалось преодолеть долговой кризис в Испании, Португалии и Греции, когда тогдашний министр финансов ФРГ Шойбле навязал еврозоне жёсткую «бюджетную дисциплину».

Политическое давление на Меркель, конечно, растёт, но это не настолько серьёзный фактор, чтобы канцлерин досрочно сложила полномочия. Сейчас немецкие СМИ озабочены другим – состоянием её здоровья. За минувший месяц Меркель минимум трижды «трясло» на официальных приёмах. Канцлер попыталась успокоить общественность, сказав, что «всё в порядке», и её приступы – доказательство того, что «мы не становимся моложе». Но газета Rheinische Post видит в этом как раз свидетельство того, что «физические силы оставляют» Меркель.

Операция преемник

По воспоминаниям бывшего главы МВД Томаса де Мезьера, канцлер хотела уйти ещё в 2017-м, но не смогла этого сделать, потому что не нашла себе достойную замену. Сегодня с преемником более-менее определились. Главный претендент – Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Из-за сложного имени немцы её называют просто «АКК». Убеждённая католичка, противница гей-браков и мать троих детей АКК – одна из самых лояльных канцлеру политиков.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Фото: www.globallookpress.com

Она помогала Меркель во время её предвыборной кампании, за что в прошлом году была повышена до председателя Христианско-демократического союза. Сегодня её сделали министром обороны, которым до неё тоже являлась женщина – Урсула фон дер Ляйен, многодетная мать и самый опытный политик в правительстве Меркель. Некоторые считают, что преемницей Меркель будет не АКК, а фон дер Ляйен.

Кто бы ни унаследовал власть от «мамы немцев», ему или ей придётся нелегко. Над ними будет довлеть авторитет самой опытной главы правительства в Европе. Меркель уже 14 лет у власти. Больше Германией правили только Конрад Аденауэр (14 лет и 1 месяц) и Гельмут Коль (16 лет). Если Меркель не уйдёт досрочно, то она запомнится не только как первая женщина-канцлер, но и догонит Коля по сроку правления.

Меркель находится у власти больше, чем все другие лидеры ЕС. У неё в Евросоюзе большой авторитет. И она считается фактическим лидером Европы. Если она уйдет, в Евросоюзе образуется вакуум (власти – прим. ред.). Следующий канцлер Германии должен будет очень много доработать, проявить себя. Заменить Меркель будет непросто. Уход Меркель ослабит Европейский союз,

– прокомментировал Царьграду научный директор Германо-Российского форума Александр Рар.

Размеренная, терпеливая, аскетичная

Второе преимущество Меркель – то, что она могла целиком и полностью посвятить себя работе. У канцлерин, в отличие от бывшего и нового министров обороны, детей нет. Частная жизнь у неё всегда была на втором месте. В зарубежные поездки Меркель редко брала своего мужа, известного квантового химика Иоахима Зауэра, и однажды, когда её лимузин остановился около Белого дома, забыла свою вторую половину в машине.

Когда Меркель пришла к власти, многие её недооценивали, вспоминает АКК. Но последующие годы показали, что она заслуживает звания «железная канцлер». RP пишет, что у Меркель есть необычная способность «выходить сухой из воды». Лидер христианских демократов крайне спокойно относится к критике, умеет выжидать момент, чтобы нанести сокрушительный удар противникам. Лидер «Левых» Грегор Гизи говорит, что «маму» выбирали на 1-2 года, чтобы потом отправить домой. Но в итоге Меркель сама отправила их домой.

Отличительным свойством руководителя Германии является также умение выстраивать личные контакты.

«В международной политике партия не играет никакой роли. Всё крутится вокруг личных отношений. Люди недооценивают эту черту Меркель. Ей удается поддерживать крепкие личные отношения», – говорит бывший премьер Великобритании Тони Блэр.

Стойкость характера и коммуникабельность дополняется аскетизмом.

Она женщина без скандалов, без жадности к деньгам. Её загородный дом имеет пуленепробиваемое стекло, и то потому, что того требуют правила безопасности. Её домик (за эти годы – прим. Царьград) не вырос в размерах,

– отмечает RP.

О себе Меркель говорит как о размеренном политике. Для принятия решений ей всегда нужно больше времени, чем другим. Но однажды приняв решение, она твёрдо стоит на нём. Такая манера поведения проявилась в целом ряде судьбоносных вердиктов. Будь то миллиардный пакет спасения для еврозоны, приём миллиона беженцев, отказ от атомной энергии или поддержка «Северного потока – 2». Длящиеся уже пять лет санкции против России – тоже следствие, пускай и не всегда приносящего пользу стране, постоянства Меркель.

Фото: www.globallookpress.com

«Мамочка Меркель»

Парадокс Меркель состоит в том, что, она, будучи хладнокровным политиком, не потеряла человеческое лицо, за что её немцы называют Mutti Merkel («мамочка Меркель»). Всё помнят, как она ходила в раздевалку к сборной Германии по футболу на ЧМ и в 2008-м подозвала к себе на трибуну получившего «красную карточку» полузащитника Швайнштайгера, попросив того «вести себя хорошо». Настоящим мемом в Сети стала эмоциональная встреча Меркель с палестинской девушкой, чья семья не могла оставаться в ФРГ, потому что, по словам канцлера, «Германия не может принять всех палестинцев». Когда школьница расплакалась, «мамочка Меркель» подошла к ней, начала успокаивать и даже погладила по плечу.

Её называют матерью нации, потому что она всегда в своих выступлениях показывала, что заботится о каждом. Она может говорить с кем угодно, повсюду. Она всегда пыталась передать ощущение, что всё под контролем и что она заботится о нации, словно мать о своём дитя,

– рассказал Царьграду депутат Берлинского регионального парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

При всех хвалебных одах, к Меркель есть и много претензий. Если Вилли Брандта запомнили за его «Восточную политику», Гельмута Коля – за объединение Германии, то Меркель останется в памяти немцев как «канцлер мигрантов». Историк Андреас Рёддер заметил, что после себя канцлер оставила разделённое немецкое общество и разделённую из-за миграционной политики Европу.

Однако даже с этими «изъянами» Меркель заслужила особую роль в мировой истории. Она запомнится как самый влиятельный политик Европы начала XXI века, который после прихода Трампа к власти стал единственным и, может быть, последним лидером западного либерального мира.

Потянут ли её преемники столь тяжёлую и ответственную ношу, покажет время. В конце концов, «девочку Коля» тоже когда-то недооценивали. Но она справилась и к 65 годам стала подлинным лидером 500-миллионной европейской нации.