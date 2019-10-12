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Почему 55 лет назад свергли первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева

12 октября 2019, 03:24  •  15 • В России

Вечером 12 октября 1964-го года секретарь ЦК Леонид Брежнев позвонил Первому секретарю Никите Хрущеву в Пицунду, где тот отдыхал, и предложил прилететь в Москву на президиум ЦК. 13 октября в столице СССР начался бескровный процесс свержения советского лидера с его поста…

Об обстоятельствах этого «дворцового переворота» «КП» расспросила историка, главного специалиста Государственного архива новейшей истории Никиту Уварова.

САМОУВЕРЕННОСТЬ ПОДВЕЛА

- Никиту Сергеевича свергли, потому что созрели предпосылки?

- Хрущев был слишком самоуверен. Новочеркасский расстрел рабочих, которые хотели нормальных зарплат и продуктов в магазинах, прошел без оглядки на кого бы то ни было. На мнение народа лидер компартии точно не опирался.

- К причинам его свержения можно отнести и международную напряженность?

- После Карибского и Берлинского кризисов — конечно. Но, вообще, в «дворцовом перевороте» 1964-го комплекс причин. Как и в революции 1917-го года.

- Кто имел большее влияние на заговорщиков, в числе которых были члены Политбюро Брежнев и Подгорный — партаппаратчики или силовики?

- Так они шли в плотной связке! И те и другие относились к высшей партийной номенклатуре. Нельзя говорить, что, например, КГБ могло действовать в отрыве от Политбюро. Да, Госбезопасность много что делала за спиной Центрального комитета. Но в ключевых шагах согласовывало шаги с высшим партийным аппаратом. «Железный Шурик» (Александр Шелепин, экс-глава КГБ — ред.) сыграл в свержении Хрущева большую роль.

Леонид Брежнев в июне 1964 года. Фото Александр Коньков/ТАСС

- Но при том прямых документов об этом нет?

- Да, в основном это воспоминания, и все они несут субъективность.

ОТРЕЧЕНИЕ НА МАШИНКЕ

- Хрущев, действительно, сам подписал «отречение»?

- Ключевые документы, само заявление об отставке в двух вариантах сохранилось, датированы 13 октября 1964-го. Он подписал сразу после заседания Президиума ЦК КПСС.

- Заявление написано или отпечатано?

- Есть рукопись Хрущева и есть машинопись. Известно, что вначале ему дали машинописный текст. Потом попросили написать от руки. Исследователь Рудольф Пихоя сообщал, что вариант первый был подготовлен на машинке, находившейся в КГБ.

- После того, как Хрущев убрал Берию — в союзе с Маленковым — а потом убрал и самого Маленкова в союзе с Жуковым— Никита Сергеевич не создать верную себе прослойку в партии или в силовых структурах?

- Политика Хрущева в кадровом вопросе была такова — он постоянно тасовал кадры. Того же Брежнева — он его в Казахстан бросил — и там был успех. Потом Хрущев обратно его берет секретарем ЦК. А ведь именно Брежнев на июльском пленуме 1957 выступил за Хрущева против «антипартийной группы». В записках Брежнева за пару месяцев до октябрьского пленума 1964 года он отмечает, что Хрущев всех критикует, поливает матом. И Брежнев возмущается — как же так, мы же все товарищи, а лидер о нас так отзывается?! В 1963-1964-м видим снижение интереса Хрущева не только к фигуре Брежнева, но и у другим членам Политбюро.

- Что готовил Хрущев?

- В историографии есть предположение, что готовил очередную чистку. Большую смену кадров. Он такое предупреждение давал «соратникам». Еще в декабре 1963-го выступал на Пленуме — подчеркивает — нужны новые молодые руководители. Но кто должен подавать пример — разве не лидер партии? А Хрущев заявляет: вы не справляетесь, засиделись, нужны более молодые и энергичные.

ТАСОВАТЬ КОЛОДУ

- При том партийной элите он дал массу льгот?

- Да, у партийной элиты были преференции, но тебя могли снять в любой момент, это нервировало. Когда Брежнев пришел — он объявил о стабильности, что кадры решают все - так повторил сталинскую формулировку 1939 года. Да, кадры тасовал и Сталин. Хрущев воспитанник Сталина. Но он хотя бы не расстреливал никого ( за исключением Берии и Багирова с Абакумовым в 1953-м). Общий подход — колоду надо тасовать. А новация со стабильностью кадров — возникла именно у Брежнева.

- Почему у Хрущева ни в одной части общества не было поддержки?

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- Не знаю ни одну из групп влияния, которая бы его поддерживала к октябрю 1964 года. Те, кто готовили свержения в октябре 1964-го смогли переманить руководство армии на свою сторону. Брежнев потом уделял армии большое внимание. А КГБ оказалось против Хрущева, потому что и Семичастный и Шелепин, вышедшие из комсомола, таили обиду на Хрущева.

- Хрущев успел получить информацию от сына Сергея о заговоре, но уехал в Пицунду на отдых. Откуда такое пренебрежение правилами аппаратной борьбы?

- Повторюсь, это самоуверенность. Она в Хрущеве была после того, как он устранил последнего из сталинской гвардии — Булганина, убрав его с поста министра обороны, поставив туда Жукова, а потом сместив и его. Среди министров вокруг Хрущева в какой то момент вообще не осталось значимой фигуры с достойным политическим весом.

- Хрущев, как и Сталин, совмещал высшие партийный и правительственные посты?

- Да, по традиции, как и Сталин, и Ленин. А октябрь 1964-го советскую традицию нарушил — Брежнев стал партийным лидером, правительство возглавил Косыгин, а законодательную власть, Верховный Совет, возглавил Подгорный. Прежняя традиция — глава правительства возглавлял и Политбюро. Об этом всегда вспоминал Молотов. А совмещение Хрущевым постов не вызвало вопросы. В итоге с 1958 по 1964 год фигур, которые бы по весу своему могли противостоять Хрущеву, не осталось.

ОСТАВИТЬ ПИЦУНДУ

- Почему Хрущев по звонку из Москвы о том, что ему надо прибыть в Москву на Президиум ЦК, прервал отпуск и вылетел из Пицунды?

- Сохранялась партийная этика, подчинение партаппарату. И действия Хрущева были в рамках партийной этики. При том что сам он с 1962 по 1964-й активно пишет записки товарищам по Политбюро и говорит с ними через губу. Прежде чем заседание президиума посетить, он эти свои пространные записки и рассылает. Где критикует и региональные, и центральные власти. Понятно, что это задевало членов президиума — они ведь курировали определенные области, за каждым из них был закрепленный регион. А Хрущев демонстративно, одной диктовкой мог так вот их унизить. При том от Хрущева мы почти не имеем рукописных документов. В основном диктовки, либо он по ВЧ разговаривал, мол, берите телефон, карандаш, бумагу — и записывайте!

- Он не применял репрессивные практики — потому и проиграл?

- Кроме 1953-го, репрессии Хрущев применять не стал, возможно, это, действительно, и подвело в 1964-м. При том его самого после этого не репрессировали.

- Опыт Хрущева —то, как он оного за другим убирал своих врагов — учли те, кто его сменил: Брежнев и Подгорный с Косыгиным?

- Ну Брежнев точно учел. Он очень внимательно относился к кадрам. Его рабочие записи до начала 1970-х состоят вообще из одних фамилией. Брежнев до некоторой степени использовал тактику раннего Сталина. Когда тот пришел в 1923-м — он начинал договариваться и назначал сначала партийные кадры, потом государственные. Брежнев также начал — с назначения верных кадров.

ОБОШЛИСЬ БЕЗ ЯДОВ

- Действия Брежнева по отношению к Хрущеву не напоминают действия самого Хрущева сначала в 1953-м, потом в 1957-м?

- Похоже очень. Но верных союзников только у Хрущева уже не оказалось — маршала Жукова ему позвать уже было нельзя. И на пленуме 14 октября высказались все так, что Хрущев в конце добавил: «Вы все сидите тут и г...ом меня мажете». Единственный кто попытался смягчить общий тон — был Микоян.

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Первый заместитель председателя Совета Министров СССР Анастас Микоян в своем рабочем кабинете, 1962 г. Фото Виктор Кошевой/ТАСС

- Были радикальные предложения?

- Да, вплоть до ареста Хрущева. Один из шведских исследователей, который записывал воспоминания Семичастного ( в 60-е возглавлял КГБ - ред.), говорил, что у Брежнева была идея физически устранить Хрущева. Варианты - от автокатастрофы до ядов.

- Но должен был повод, хотя бы формальный, для устранения?

- Накануне 23 съезда КПСС на имя одного из членов президиума ЦК от имени одного рабочего пришло письмо с предложением арестовать Хрущева за его волюнтаризм. Прим том тот уже года два как сидел на даче. Пометки на письме такие: ознакомить всех членов Политбюро и секретарей. Есть пометки Черненко - хранить вечно в архиве Леонида Ильича. То есть логика партаппарата была такова: надо прислушиваться к сигналам с мест. Вот почему это письмо сохранилось? Если бы Брежнев проявил чуть более настойчивости — с Хрущевым могли поквитаться.

- Сам Хрущев убирал конкурентов технично...

- Он делал это постепенно. Сначала на руководство гидростанцией отправлял, например, как Маленкова. Потом лишал одного, другого третьего постов. Его самого физически не устранили — но арестовать могли вполне. Это было бы в логике партаппарата. Однако относительная либеральность Брежнева и его окружения подобного не позволили.

ОТ БЕРИИ ДО ГОРБАЧЕВА

- В чем ситуации октября 1964-го схожа с 1953-м (свержение Берии) и с 1957-м (свержение Маленкова), а с 1991-м (свержение Горбачева) годами?

- Схожесть в чем? Горбачев, как и Хрущев, активно тасовал кадры. У Брежнева была идея стабильности кадров, как и у Черненко, отчасти у Андропова. Горбачев, придя во власть, сместил почти всех «стариков» в министерствах и ведомствах. В некоторых структурах ротация кадров была до 150 % в год — то есть за год сменили уже замененных.

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Схожести у ситуации, в которой сместили Горбачева в 1991-м, Хрущева в 1964-м, Маленкова и Ко в 1957-м немного — все же разные эпохи. В отстранении Хрущева, который сам подписал бумаги, и в отречении Николая Второго — механика вроде бы схожа, но совершенно отличны обстоятельства.

- Отставка Хрущева не привела к смену строя в государстве, как в случае с Николаем Вторым или Горбачевым...

- Да, строй не менялся, методы управления — не существенно менялись, сила, которая управляла страной — КПСС через Советы — осталась. В 1991-м со смещением Горбачева и смена строя, и смена правящих элит в стране произошла. И ведь не к 1991-му, уже к 1990-му становилось понятно, что дни социализма сочтены. Он себя исчерпал. Премьер Николай Рыжков, выступая на заседании исполкома стран СЭВ заявил, что СССР прекращает финансово поддерживать организацию. Еще в 1986-м он сказал «у нас закончились деньги и активно участвовать в СЭВе мы не будем».

И внутренние конфликты к исходу перестройки не сопоставимы с трудностями, которые существовали в 1964-м. Да, там были проблемы (тот же Новочеркасск), но у Горбачева и у страны в конце 80-х годов проблемы были больше...

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