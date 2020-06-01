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Почему 1 июля — удачный день для голосования

01 июня 2020, 22:20  •  73 • В России

Однажды, еще 17 марта, президент уже предлагал дату такого голосования — 22 апреля. Но помешала пандемия коронавируса. Сейчас, как все мы надеемся, пик пройден и болезнь начинает отступать. Первым звонком о том, что и страна и народ идут на поправку, стало объявление о проведении парада победы 24 июня. И вот теперь глава государства, посовещавшись и с представителями медицины, и с юристами, и с теми, кто трудился в экспертной группе по работе с поправками, объявил: 1 июля 2020 года народ сможет проголосовать по поводу того, как должен измениться основной закон страны.

За комментарием «Комсомолка» обратилась к знаменитому врачу, известному политологу и к многодетному отцу и общественному деятелю.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль дал вот такой краткий комментарий по поводу даты, на которую назначено Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России.

- Леонид Михайлович, вы считаете 1 июля удачной датой для голосования, не стоило ли ее совместить, например, с Парадом победы 24 июня или, наоборот, передвинуть подальше?

- Я думаю, это оптимальная дата. У меня больших возражений против нее нет.

- Имеет значение, что по словам главы Роспотребнадзора Поповой еще два «коронавирусных» цикла до даты голосования пройдут — и потому пандемическая опасность будет ниже к тому времени?

- Я не могу гадать, пройдут они или нет. Это лишь предположения. Если предполагать худшее, можно всю оставшуюся жизнь просидеть дома.

А вот мнение директора Института новейших государств Алексея Мартынова:

- Дело не в том, какой день недели. А в том, что с точки зрения юридической чистоты — это корректная дата. Да, есть такая юридическая норма — проводить голосование через 30 дней после объявления его сроков. И достаточно времени вернуться к нюансам, к подробностям. Есть время еще раз взвесить за и против.

- События последних месяцев, связанные с пандемией коронавируса, сильно отвлекли на себя повестку.

- Разумеется! Но тем не менее страна возвращаются и к нормальной жизни, и к нормальной повестке. И на другом совещании, прошедшем в тот же день, глава правительства обратил внимание, что уже больше половина регионов готовы к выходу из карантина.

- Понятно, почему отменилась апрельская дата — так может, дождались бы осени, например, Единого дня голосования?

- Вступление в действие тех поправок, которые были приняты зимой, которые прошли все необходимые этапы обсуждения - требовали и всенародного голосования. И вот та пауза, которая возникла из-за форс-мажорных обстоятельств, она как и все в этом мире подошла к концу.

- Организовать безопасность волеизъявления все структуры успеют?

- Глава ЦИКа Памфилова подробно рассказал обо всех мерах, которые будут предприняты для безопасности людей на этом голосовании. С точки зрения электоральных процедур это мероприятие наименее опасно - ну с точки рения возможности подхватить вирус.

Высказался по поводу июльского голосования и член комиссии ОПРФ по развитию культуры и сохранению духовного наследия Павел Пожигайло:

- Вот я, отец 8 детей от одной жены, считаю, что надо отложить все дела - это судьбоносный момент для нашей страны и для людей. Не важно, среда или воскресенье. 1 июля страна получает независимость.

- Благодаря поправкам о приоритете нашей конституции над международными законами?

- В том числе! Россия после того, как мы в первый июльский день придем и проголосуем, станет независима от международный решений, которые идут нам во вред. Мы говорим, что происходящее в стране будет происходить только из наших установок.

Я пойду голосовать, и я призываю к этому всех своих друзей и знакомых.

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