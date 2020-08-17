Побывавший на митинге за Лукашенко военкор указал на любопытную деталь

В Минске в воскресенье сразу две акции - за и против действующего лидера Александра Лукашенко. Тот ранее выступил перед гражданами, которые собрались на площади Независимости в центре города.

В массовом митинге приняли участие граждане из разных регионов столицы. По словам самого президента, на площади собралось порядка 50 тысяч человек.

Однако в оппозиционных телеграм-каналах решили язвить над сторонниками Лукашенко, заявляя, что тех согнали под угрозой увольнения. Также в интернете достаточно мало фото с митинга. А вот снимки с оппозиционной акции мгновенно расшариваются по Сети с посылом "людей против Лукашенко больше"

Военкор Александр Коц указал на интересную деталь в работе журналистов.

"Деталь. Провластное шествие снимал я и ещё пара фотографов. Все журналисты снимают оппозиционную акцию", - отметил он в телеграм- канале.

А блогер, ведущий паблик "ВЧК-ОГПУ", и вовсе распёк белорусских журналистов за вялое освещение событий.

"Как же отвратительно белорусские провластные сайты и телеграм-каналы отработали митинг в поддержку Александра Лукашенко и его выступление. Когда оппозиционные ТК уже цитировали Лукашенко с комментариями, провластные ТК только рассказывали, что Лукашенко выходит к собравшимся. Отставали минут на 30-40. А в репортажах о пребывающих на митинг в поддержку Лукашенко были сплошь фразы из выступлений дикторов с трансляций о прощании с советскими вождями. Саботаж?" - отмечает он.

Тем временем, белорусские оппозиционные сайты пишут, что противников действующей власти, собравшихся у стелы "Минск - город герой", собралось уже порядка 200 тысяч.