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Побывавшие в Крыму немцы разрушили миф Украины
01 июня 2021, 17:05 • 217 • Политика
Побывавшая в Крыму делегация из Германии разрушила тщательно создаваемый Украиной миф о суровой жизни на полуострове.
Гости из ФРГ провели в Крыму неделю и вернулись домой 30 мая. Немцы оказались в восторге от природных красот и развитой инфраструктуры Крыма. Особенно их впечатлил Крымский мост.
Глава делегации Виктор Триппель признался, что имеет опыт в строительстве мостов и часто путешествует по странам ЕС, но такого массивного, прочного и в то же время красивого сооружения он ещё не видел.
По словам члена Совета Федерации Сергея Цекова, увиденное делегатами совершенно не соответствует навязанному украинской пропагандой образу Крыма.
Напомним, что Украина пытается убедить западных партнёров, что Крым после 2014 года находится в упадке, уровень жизни чрезвычайно низкий, а власти якобы преследуют крымско-татарское население. При этом мало кто из европейских политиков соглашается посетить регион, чтобы лично проверить правдивость этих утверждений.
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