Побывавшая в Крыму делегация из Германии разрушила тщательно создаваемый Украиной миф о суровой жизни на полуострове.

Гости из ФРГ провели в Крыму неделю и вернулись домой 30 мая. Немцы оказались в восторге от природных красот и развитой инфраструктуры Крыма. Особенно их впечатлил Крымский мост.

Глава делегации Виктор Триппель признался, что имеет опыт в строительстве мостов и часто путешествует по странам ЕС, но такого массивного, прочного и в то же время красивого сооружения он ещё не видел.

По словам члена Совета Федерации Сергея Цекова, увиденное делегатами совершенно не соответствует навязанному украинской пропагандой образу Крыма.

Иностранные делегации могут познакомиться с реальной ситуацией в Крыму. А она разительно отличается от того, что говорит Украина на международных площадках. Поэтому они боятся, что иностранцы узнают правду, - пояснил сенатор "Народным новостям".

Напомним, что Украина пытается убедить западных партнёров, что Крым после 2014 года находится в упадке, уровень жизни чрезвычайно низкий, а власти якобы преследуют крымско-татарское население. При этом мало кто из европейских политиков соглашается посетить регион, чтобы лично проверить правдивость этих утверждений.