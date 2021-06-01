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Побывавшие в Крыму немцы разрушили миф Украины

01 июня 2021, 17:05  •  217 • Политика
Побывавшая в Крыму делегация из Германии разрушила тщательно создаваемый Украиной миф о суровой жизни на полуострове.
Гости из ФРГ провели в Крыму неделю и вернулись домой 30 мая. Немцы оказались в восторге от природных красот и развитой инфраструктуры Крыма. Особенно их впечатлил Крымский мост.
Глава делегации Виктор Триппель признался, что имеет опыт в строительстве мостов и часто путешествует по странам ЕС, но такого массивного, прочного и в то же время красивого сооружения он ещё не видел.
По словам члена Совета Федерации Сергея Цекова, увиденное делегатами совершенно не соответствует навязанному украинской пропагандой образу Крыма.
Иностранные делегации могут познакомиться с реальной ситуацией в Крыму. А она разительно отличается от того, что говорит Украина на международных площадках. Поэтому они боятся, что иностранцы узнают правду, - пояснил сенатор "Народным новостям".
Напомним, что Украина пытается убедить западных партнёров, что Крым после 2014 года находится в упадке, уровень жизни чрезвычайно низкий, а власти якобы преследуют крымско-татарское население. При этом мало кто из европейских политиков соглашается посетить регион, чтобы лично проверить правдивость этих утверждений.

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