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Побывал на передовой: Зеленский впервые приехал в Донбасс как президент Украины
27 мая 2019, 21:39 • 13 • Политика
Избранный президент Украины Владимир Зеленский посетил станицы Луганская и Счастье. Главе Незалежной показали, в каких условиях живут военные.
Президент Украины Владимир Зеленский осуществил свой первый визит в Донбасс в качестве главы государства. Об этом сообщает портал ZN со ссылкой на пресс-службу лидера Незалежной.
Уточняется, что маршрут Зеленского пролегал через станицы Луганская и Счастье. Президенту показали позиции военных и условия их содержания. После общения с бойцами Зеленский пришел к выводу, что их обеспечение жильем и питание следует улучшить.
"Условия для военных должны быть нормальными", – сказал он.
Кроме того, в станице Луганской Зеленский побывал на передовой, осмотрел пост наблюдения и блиндажи.
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