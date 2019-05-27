Побывал на передовой: Зеленский впервые приехал в Донбасс как президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский осуществил свой первый визит в Донбасс в качестве главы государства. Об этом сообщает портал ZN со ссылкой на пресс-службу лидера Незалежной.

Уточняется, что маршрут Зеленского пролегал через станицы Луганская и Счастье. Президенту показали позиции военных и условия их содержания. После общения с бойцами Зеленский пришел к выводу, что их обеспечение жильем и питание следует улучшить.

"Условия для военных должны быть нормальными", – сказал он.

Кроме того, в станице Луганской Зеленский побывал на передовой, осмотрел пост наблюдения и блиндажи.