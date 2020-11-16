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"Побойтесь Бога": Захарова отреагировала на антироссийские заявления Варшавы
16 ноября 2020, 16:55 • 11 • Политика
В Москве указали польской стороне на потоки лжи и грязи в адрес РФ, которые льются из соседней Республики
Представителям польского истеблишмента следует "побояться Бога". К этому призвала директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, комментируя обвиненияпресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина о попытках Москвы испортить репутацию его страны.
"Да побойтесь Бога, Станислав. Столько лжи и грязи, сколько на Россию вылили польские политики, хватило бы на удобрение райских садов", – написала наш дипломат в своем "Фейсбуке".
Захарова посоветовала представителям властей Польши, которые хотят улучшить имидж страны на мировой арене, находить и наказывать тех, кто оскверняет на территории Республики захоронения и памятники советским воинам-освободителям от фашизма.
Ранее российский дипломат обратилась к партнерам из Германии в связи с делом о якобы отравлении оппозиционера Алексея Навального. По ее словам, диалога в рамках их компетенции вокруг истории с блогером не происходит, поскольку в Берлине предпочитают отмалчиваться и не реагировать на запросы Москвы, сообщает "Общественная служба новостей".Если же из ФРГ и удается получить ответы, то в них конкретика заменяется демагогией, отметила Захарова.
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