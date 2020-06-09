Побороть НАТО быстрее 60 часов: Forbes сделал прибалтийский расклад для Москвы

Москва может завоевать прибалтийские страны - Литву, Латвию, Эстонию - быстрее чем за 60 часов. Такой расклад привёл журнал Forbes. По мнению автора публикации, причиной тому является ослабление натовских сил, на которое решился Дональд Трамп. Ранее американский лидер объявил о сокращении военного контингента в Германии.

Всё это - на руку Москве, полагают в Forbes. В случае возможного конфликта Прибалтика окажется самой уязвимой территорией.

Ведь уже шесть лет назад силы НАТО не смогли бы противостоять "возможному нападению" Москвы, говорится в материале.

Россия обладает военной техникой и силами, чтобы начать наступление в случае конфликта. Но несмотря на преимущество альянса в воздухе, силы очевидно неравны: у России есть 760 танков, которые можно быстро перебросить в этот регион, а у натовского контингента - только 130, большинство из которых американские.