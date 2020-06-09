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Побороть НАТО быстрее 60 часов: Forbes сделал прибалтийский расклад для Москвы
09 июня 2020, 16:00 • 19 • В мире
Сокращение американского контингента в Германии приведёт к ослаблению позиций НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет американский Forbes. В публикации говорится, что если раньше Россия могла за 60 часов побороть НАТО, то сейчас Москва может сделать это даже быстрее. Под ударом, полагают в Forbes, окажутся прибалтийские государства.
Москва может завоевать прибалтийские страны - Литву, Латвию, Эстонию - быстрее чем за 60 часов. Такой расклад привёл журнал Forbes. По мнению автора публикации, причиной тому является ослабление натовских сил, на которое решился Дональд Трамп. Ранее американский лидер объявил о сокращении военного контингента в Германии.
Всё это - на руку Москве, полагают в Forbes. В случае возможного конфликта Прибалтика окажется самой уязвимой территорией.
Ведь уже шесть лет назад силы НАТО не смогли бы противостоять "возможному нападению" Москвы, говорится в материале.
Россия обладает военной техникой и силами, чтобы начать наступление в случае конфликта. Но несмотря на преимущество альянса в воздухе, силы очевидно неравны: у России есть 760 танков, которые можно быстро перебросить в этот регион, а у натовского контингента - только 130, большинство из которых американские.
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