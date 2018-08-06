«Побочный эффект»: почему между Канадой и Саудовской Аравией разгорелся дипломатический скандал

МИД Саудовской Аравии объявил канадского посла персоной нон грата и дал дипломату на сборы 24 часа. Кроме того, Эр-Рияд принял решение приостановить деловые отношения с Оттавой. Так власти королевства отреагировали на требование канадской стороны освободить арестованных в Саудовской Аравии правозащитников. Эксперты считают ответные шаги ближневосточного государства непропорционально жёсткими и связывают их с внутриполитической ситуацией. В королевстве продолжается борьба между поддерживающим реформы наследником престола Мухаммедом бен Сальманом и консерваторами.

Власти Саудовской Аравии дали канадскому послу 24 часа для того, чтобы покинуть страну. Кроме того, Эр-Рияд замораживает все новые инвестиционные и деловые операции с Оттавой. Об этом накануне сообщил МИД королевства.

Столь жёсткие меры стали ответом на призыв канадской стороны освободить правозащитниц Самар Бадави и Нассиму аль-Садах, задержанных в первых числах августа властями Саудовской Аравии за проведение кампании, направленной на защиту прав женщин. Активистки, в частности, требовали упразднить институт опекунства над совершеннолетними женщинами со стороны их родственников мужского пола, предоставить слабому полу право участвовать в муниципальных выборах, а также право самостоятельно водить автомобиль.

В требовании МИД Канады немедленно отпустить Самир Бадави и её соратниц из тюрьмы Эр-Рияд усмотрел попытку вмешательства во внутренние дела королевства.

«Позиция Канады представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела королевства, противоречит основам международного права и всем договорённостям, регулирующим отношения между государствами», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии.

Правозащитница Самар Бадави

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Арест активисток возмутил и правозащитное сообщество: в Human Rights Watch заявили, что власти Саудовской Аравии любое несогласие с ними трактуют как угрозу своему режиму. Эксперты обращают внимание на тот факт, что гонения на правозащитников возобновились в королевстве незадолго до вступления в силу закона, разрешающего женщинам управлять автомобилями. В мае этого года в стране были задержаны 11 диссидентов, в основном женщины.

Власти заподозрили их в работе на иностранные государства — якобы активисты получали зарубежное финансирование. Несмотря на критику международных правозащитных организаций, аресты в стране продолжились.

Одна из задержанных 2 августа активисток Самар Бадави пользуется большой известностью на Западе — в 2012 году она получила премию Госдепартамента США за вклад в борьбу за права женщин. В 2010 году она провела в тюрьме полгода за то, что ослушалась собственного отца. Тогда в защиту Самар Бадави была поднята широкая общественная кампания как в Саудовской Аравии, так и за рубежом. Хуже пришлось её мужу: за правозащитную деятельность он был осуждён на 15 лет тюрьмы. Брат Самар Раиф Бадави, известный блогер, был приговорён к 10 годам заключения и 1000 ударов плетью.

«Не ожидали такой резкой реакции»

Канада не является для Саудовской Аравии значимым партнёром в плане импорта — на страну приходится менее одного процента экспорта королевства, в основном сырой нефти. Зато страны активно сотрудничают в сфере оружейных поставок.

В 2014 году Саудовская Аравия и Канада заключили контракт на сумму $12 млрд, в рамках которого канадская компания General Dynamics Land Systems обязалась поставить Эр-Рияду 928 бронетранспортёров модели LAV 6.

Канадский БТР LAV 6.0

© Большая военная энциклопедия

Причём часть машин будет оснащена противотанковым вооружением и авиационными пушками. Первые партии канадских БТР должны были быть поставлены на вооружение ВС Саудовской Аравии в прошлом году.

Известие о сделке вызвало возмущение в СМИ и правозащитном сообществе: по канадским законам правительство не может поставлять оружие странам, чьи власти нарушают права человека. В Саудовской Аравии это происходит систематически, уверены правозащитники. В стране продолжаются репрессии даже после того, как королевство вошло в 2016 году в состав Совета Организации Объединённых Наций по правам человека. К такому выводу в начале этого года пришла группа спецдокладчиков ООН.

В 2016 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал, что в будущем Оттава не станет заключать подобных сделок, но отказался расторгнуть действующий контракт. Со временем политик изменил тональность — в марте этого года Трюдо уже назвал поставки канадских вооружений в Саудовскую Аравию «полностью соответствующими национальным обязательствам и законам» Канады.

Учитывая, что Джастин Трюдо активно эксплуатирует образ ярого защитника либеральных прав и свобод, его позиция по оружейным поставкам на Ближний Восток не могла не взывать недоумение в канадском обществе. Эксперты напоминают, что именно в Канаде сейчас вынуждена жить семья брата Самар Бадави Раифа.

«Власти Канады уже не могут игнорировать шумиху, которая поднимается в канадской прессе и правозащитной среде. История с арестом активисток была сильно раскручена в Канаде, и премьер-министр Трюдо просто вынужден был ответить на фоне того, что его популярность в канадском обществе и без того снижается. Однако в Оттаве не ожидали такой резкой реакции Эр-Рияда», — пояснил в интервью RT востоковед, экономист Саид Гафуров.

Отметим, что в первые часы после того, как Эр-Рияд объявил канадского посла персоной нон грата, МИД Канады воздерживался от каких-либо комментариев.

«Кризис сойдёт на нет»

Эксперты считают, что радикальные шаги со стороны Эр-Рияда в этой ситуации являются отражением протекающих в королевстве политических процессов — там продолжается ожесточённая борьба за влияние между сторонниками молодого принца Мухаммеда бен Сальмана и его противниками из числа консерваторов.

«В Саудовской Аравии разгораются противоречия между сторонниками старого уклада и реформистами, — пояснил в интервью RT профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов. — Молодое поколение понимает, что без реформ государство рискует совсем отстать от мира. Но усилия в этом направлении наталкиваются на серьёзное сопротивление внутри страны. В итоге эти противоречия сказываются и на том, как ведёт себя Эр-Рияд на международной арене».

Похожей точки зрения придерживается и Саид Гафуров. По словам эксперта, кто-то из консервативных противников принца Мухаммеда бен Сальмана решил нанести по нему удар, сначала инициировав уголовное преследование правозащитниц, а затем спровоцировав дипломатический скандал.

«Сам скандал — побочный эффект удара по персональным позициям наследного принца», — считает эксперт.

По словам Саида Гафурова, либерализация общественной жизни является сегодня для Саудовской Аравии обязательным условием преодоления экономических проблем. Сейчас в стране складывается очень неблагоприятная экономическая ситуация. Фактически речь идёт о кризисе.

«И очень серьёзной проблемой является низкая вовлечённость женщин в трудовые отношения: на них приходится только 17% от общей занятости. В обществе многие понимают необходимость расширения прав женщин, но есть и те, кто говорит, что либерализация в этом направлении приведёт к краху всего режима», — добавил Гафуров.

В прошлом году король Саудовской Аравии подписал указ, позволяющий женщинам садиться за руль автомобиля. В феврале 2018 года женщинам было разрешено самостоятельно открывать собственный бизнес и пользоваться электронными госуслугами — для этого больше не нужно разрешение мужчин-опекунов. Кроме того, женщины получили возможность смотреть спортивные соревнования на стадионах, работать в правоохранительных органах и авиации.

Впрочем, говорить о том, что женщины в Саудовской Аравии хотя бы приблизились в правах к мужчинам, пока рано. Как пояснил в интервью RT доцент Института общественных наук РАНХиГС, востоковед Сергей Демиденко, хоть саудиткам и разрешили водить автомобиль, до сих пор не прояснены важные нюансы — например, может женщина садиться за руль одна или только в сопровождении мужчины?

«И этот вопрос, например, до сих пор обсуждается, причём всё идёт к тому, что женщина всё равно не может ездить одна. В целом женщины в Саудовской Аравии, безусловно, подвергаются дискриминации. А когда идеологический прессинг хотя бы немного ослабляется, те части общества, которые ему подвергаются, начинают требовать большего», — подчеркнул эксперт.

Вместе с тем необходимо отметить, что эти революционные для королевства реформы осуществляются в рамках стратегии «Видение 2030», автором и вдохновителем которой является принц Мухаммед бен Сальман. При этом расширение прав женщин — только часть этого плана, подразумевающего коренные перемены всего экономического уклада страны.

32-летний принц — сын правящего короля Сальмана бен Абдель-Азиза. В июне 2017 года король Сальман назначил его наследником трона, тем самым изменив традицию престолонаследия, когда после смерти монарха трон переходил к его старшему брату, а не сыну. Мало того, брат короля Мухаммед бен Найеф не только был лишён права наследовать власть в королевстве, но ещё и был смещён со всех государственных постов.

Наследный принц Мухаммед бен Сальман

Reuters

© Yoan Valat

Эксперты предупреждали Сальмана бен Абдель-Азиза, главу династии Аль Саудов, что такая перестановка может породить серьёзные противоречия внутри королевской семьи. Действительно, в ночь на 5 ноября 2017 года в Саудовской Аравии были арестованы десятки высокопоставленных чиновников и бизнесменов, многие из которых являются членами династии Аль Сауд. Задержанные были обвинены в коррупционных преступлениях. Сейчас борьба кланов за власть в Саудовской Аравии продолжается, уверены эксперты.

Зато кризис в отношениях с Оттавой продлится недолго, так как носит скорее ситуативный, а не принципиальный характер, прогнозируют специалисты.

«Да, происходящее сейчас между Канадой и Саудовской Аравией — из ряда вон выходящий случай для дипломатической практики. Но, скорее всего, отношения между странами вскоре нормализуются — и Оттава, и Эр-Рияд очень заинтересованы в развитии связей и сотрудничества. Сейчас саудовцам нужно показать твёрдость своей позиции, доказать свою принципиальность, но постепенно кризис сойдёт на нет», — подвёл итог Александр Вавилов.