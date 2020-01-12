Побочные процессы: смогут ли в ГБР Украины объективно расследовать дела о «майдане»

Госбюро расследований (ГБР) Украины заявило о завершении формирования специального подразделения, которое займётся расследованием гибели людей на «майдане». Ранее президент Владимир Зеленский пообещал довести его до конца. Однако источник RT в украинской Генпрокуратуре утверждает, что «слишком много высокопоставленных чиновников не заинтересованы в том, чтобы дать делу ход». По мнению экспертов, несмотря на смену власти на Украине, официальный Киев до сих пор не готов рассказать общественности правду.

В Государственном бюро расследований Украины сформировано особое подразделение, которое займётся расследованием дел о «майдане». Соответствующая информация была накануне опубликована на сайте ГБР.

В новую структуру войдут 32 следователя и прокурора, которые работали ранее в Генеральной прокуратуре Украины. Согласно сообщению ГБР, прежде эти люди «расследовали и осуществляли процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении преступлений, совершённых в связи с массовыми протестами в 2013—2014 годах».

Неутешительные итоги

Напомним, что в ходе событий в Киеве в конце 2013 — начале 2014 года погибли более 100 человек. В течение пяти лет украинские власти обещали гражданам найти и наказать виновных, заявляя, что ответственность за случившееся несёт прежнее руководство страны во главе с экс-президентом Виктором Януковичем.

Единственное, чего они добились, — организация судебного процесса над пятью сотрудниками спецподразделения МВД Украины «Беркут», отвечавшими в этот период за охрану порядка в украинской столице.

Однако в конце декабря 2019 года все обвиняемые по этому процессу были освобождены в рамках обмена удерживаемыми лицами между официальным Киевом и властями ДНР и ЛНР. При этом президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что, несмотря на освобождение основных подозреваемых, расследование будет доведено до конца.

«Пока что всё, что мы обещаем, мы делаем. Дело «майдана» мы завершим обязательно», — заверил глава государства общественность во время брифинга в аэропорту Борисполь 29 декабря 2019 года.

О необходимости продолжить следствие заявили и в ЕС. Соответствующий документ был опубликован на сайте Евросоюза.

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«Дело о гибели людей на Майдане просто передают от одной структуры к другой. Так делают на Украине, когда следствие заходит в тупик. Их задача — создать видимость активности, а результат является вторичным, — поделился с RT своими соображениями источник в Генеральной прокуратуре Украины. — Очевидно, руководство страны рассчитывает, что через десять лет вопросы о привлечении виновных к гибели людей в центре Киева уже никто не будет задавать. Слишком много высокопоставленных чиновников могут быть привлечены к этому делу. И они не заинтересованы в том, чтобы дать делу ход. Владимир Зеленский тоже не спешит привлекать к ответственности представителей предыдущей политической элиты».

«Круг лжи»

Если ранее главным органом, отвечавшим за расследование дел, связанных с «майданом», была Генеральная прокуратура Украины, то теперь в рамках реформ правоохранительной системы за дело возьмётся ГБР.

При этом глава комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский в декабре заявил, что ждёт от ГБР отчёта о расследовании уже через три месяца.

Впрочем, в стране довольно много скептиков, считающих, что эти перемены не сдвинут дела «майдана» с мёртвой точки.

Адвокаты семей «небесной сотни» обвиняют власти в том, что Павел Буряк, назначенный на должность руководителя отдела по расследованию дел «майдана», неспособен провести объективное расследование. По их словам, Буряк связан с председателем Окружного административного суда города Киева Павлом Вовком, заместитель которого, Евгений Аблов, в декабре 2013 года принял судебное решение, которое легитимизировало разгон «майдана».

2 января один из адвокатов — Павел Дикань — посетовал, что власти, отпустив беркутовцев, загубили «перспективы дела вообще», а «то, что произошло в 2014 году, для власти неважно и, возможно, даже неприемлемо». Поэтому, по его словам, «перспектив у этого расследования не просматривается».

Об отсутствии перспектив у этого дела заявляла ранее и бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш. Однако, по её мнению, причина в том, что у власти в стране до сих пор находятся люди, получившие выгоду от «майдана».

«Правоохранительные органы возглавляют сейчас люди, которые получили выгоду от «майдана», и они никогда не дадут правде прорваться, никогда не будет ни одного честного расследования, никаких «посадок» и «весны» не будет, потому что они выйдут сами на себя. Аваков не может выйти на Авакова, Рябошапка — на Рябошапку, а член совета «майдана», заместитель Рябошапки и наш главный военный прокурор Чумак не может выйти на Чумака. Всё, круг лжи замкнулся», — подчеркнула Лукаш в эфире телеканала ZIK.

Ещё в 2017 году глава департамента специальных расследований Генпрокуратуры (ГПУ) Сергей Горбатюк обвинял в затягивании расследования дел о «майдане» генерального прокурора Юрия Луценко, министра внутренних дел Арсена Авакова, главу СБУ Василия Грицака и Петра Порошенко, занимавшего на тот момент пост главы государства.

РИА Новости

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В октябре 2019 года Горбатюк ушёл в отставку, а позже Генпрокуратура начала расследование возможной пропажи части материалов следствия по этому вопросу. Тогда занимавший пост главы администрации президента Виктора Януковича до 2014 года Андрей Портнов заявил, что Горбатюк украл материалы дела, касавшиеся расстрела милиционеров в ходе событий на Майдане. При этом Портнов подчеркнул, что с Горбатюком сожительствует адвокат «небесной сотни» Евгения Закревская, которая «требовала перевести всех следователей и своего уволенного сожителя Горбатюка из ГПУ в ГБР, чтоб удобнее было осваивать гранты за расследование своих героев».

В ответ Горбатюк обвинил Портнова в том, что документы украл он сам вместе с подчинённым Горбатюка Николаем Николаевым. В итоге, по словам генпрокурора Руслана Рябошапки, часть материалов по делу утрачены безвозвратно.

Представители украинских политических партий отмечают, что непрофессионализм украинских правоохранителей — ещё одно препятствие для объективного расследования.

«Правоохранительные органы на Украине могут задерживать только мелких преступников, а вот с расследованием сложных дел всегда возникают проблемы, — отметил собеседник RT из партии «Голос». — Посмотрите на дело о гибели известного журналиста Павла Шеремета. Подозреваемые задержаны, в дело вник даже президент Владимир Зеленский. И что? Дело разваливается, а над полицией уже откровенно смеются. Дело «майдана» гораздо более сложное. И если за столько лет никаких подвижек не произошло, то ожидать каких-то изменений сейчас не стоит. А вообще это страшно. Столько людей погибло в центре Киева, и никто до сих пор не установил виновных».

Похожую точку зрения в разговоре с RT высказал и представитель партии «Батькивщина». По его словам, ГБР уже неоднократно демонстрировало свою неэффективность.

«Посмотрите на дела против экс-президента Петра Порошенко. Расследование практически не ведётся, и сам Порошенко игнорирует эту организацию. В деле «майдана» всё будет ещё хуже. Следователи будут годами получать зарплату, делать запросы и оформлять бумаги, а виновные в гибели людей так и не будут привлечены к ответственности», — считает представитель «Батькивщины».

По его словам, это понимает и Зеленский, который во время последнего обмена заявил, что готов отдать 100 беркутовцев ради одного военнопленного.

«И это притом, что их вина в расстреле людей так и не была доказана. Более того, на «майдане» погибали и представители правоохранительных органов, а об этом власть вообще молчит», — подчеркнул собеседник RT.

Тотальный скепсис

Стоит отметить, что на Украине и за её пределами неоднократно поднимался вопрос причастности к гибели людей на «майдане» руководителей протестующих. Так, Виктор Янукович, бывший глава СБУ Александр Якименко и экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко ранее утверждали, что с захваченных активистами «майдана» зданий велась стрельба как по правоохранителям, так и по демонстрантам. Эту же версию поддерживают освобождённые в декабре беркутовцы. По словам Захарченко, за организацию расстрелов отвечал Андрей Парубий, руководивший тогда силовыми подразделениями «майдана».

В свою очередь, бывшие сотрудники силовых структур Грузии Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили заявляли в интервью РИА Новости, что в составе группы снайперов прибыли на Украину по приглашению Михаила Саакашвили. По их словам, в провокации с расстрелом протестующих лично участвовали бывший глава комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский и депутат Владимир Парасюк.

В декабре 2019 года украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видео с кадрами допроса некоего Дмитрия Липового, снятое в Генпрокуратуре Украины ещё в январе 2018 года. Тогда Липовой признался, что видел, как стрельбу по сотрудникам МВД вели активист «майдана» Иван Бубенчик и Зиновий Парасюк, отец Владимира Парасюка. Несмотря на признание, Липового не задержали, а позже он выехал за пределы Украины.

В разговоре с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко выразил уверенность, что не стоит ждать объективного расследования дел «майдана».

«Если они до сих пор эти дела не расследовали, то почему новое подразделение должно их расследовать объективно? — заявил эксперт. — Зеленский уже год как президент, но виновные до сих пор не привлечены к ответственности. Тогда почему он должен их привлечь позже?»

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил RT, что в окружении Владимира Зеленского достаточно сильных фигур, которые не хотели бы объективного расследования преступлений, совершённых на «майдане».

Кандидат на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий (слева) во время выступления на площади Независимости в Киеве

РИА Новости

© Андрей Стенин

«К сожалению, среди представителей не только старой, но и новой украинской власти много людей, которые принимали самое активное участие в организации «майдана» и всего того, что там происходило. Поэтому от таких людей трудно ждать объективности в расследовании, — сообщил RT Жарихин. — Они вряд ли будут собирать материалы против себя самих. Такие люди, как Аваков, как Коломойский, совершенно не заинтересованы в раскрытии реальной картины происшедшего».