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Побочные эффекты похоронили репутацию Johnson & Johnson: Отзывы противоречат официальным данным

09 апреля 2021, 23:55  •  28 • В мире
Побочные эффекты похоронили репутацию компании Johnson & Johnson. Отзывы реальных людей противоречат официальным данным, распространяемым властями США и самим производителем вакцины от COVID-19.
Ранее стало известно, что в США два центра вакцинации закрыты из-за побочных эффектов от препаратов. Издание The Wall Street Journal сообщило о реакции организма у 18 жителей Северной Каролины, которым сделали инъекцию. Причём только у четырёх она была существенной, у остальных - незначительной. В Колорадо один из прививочных пунктов перестал функционировать после того, как побочные эффекты проявились у 11 вакцинированных. Двое были госпитализированы.
Но отзывы реальных людей противоречат официальным данным. В соцсетях и СМИ появляются всё новые и новые данные об ужасных проявлениях последствий вакцинации. Одна из привитых обратилась к врачам по поводу паралича одной части тела, болей в груди и припадков. Медики удалили ей аневризму головного мозга. Похожие проявления были и ещё у одной женщины.
Один из жителей Вирджинии в интервью рассказывает о страшной сыпи, которая покрыла его тело. Было ощущение, что кожа горит огнём, а потом она начала отслаиваться. Сейчас эти неприятности устранены. Пациент покинул больницу и рассказывает о своём состоянии журналистам.
"В настоящее время не установлено чёткой причинно-следственной связи между этими редкими событиями и вакциной Johnson & Johnson", - сказано в письме, разосланном компанией-производителем.
Телеканал CTV привёл данные американских центров по контролю и профилактике заболеваний: по состоянию на утро 8 апреля прививку Johnson & Johnson сделали примерно пяти миллионам американцев.

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