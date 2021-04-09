Побочные эффекты похоронили репутацию Johnson & Johnson: Отзывы противоречат официальным данным

Побочные эффекты похоронили репутацию компании Johnson & Johnson. Отзывы реальных людей противоречат официальным данным, распространяемым властями США и самим производителем вакцины от COVID-19.

Ранее стало известно, что в США два центра вакцинации закрыты из-за побочных эффектов от препаратов. Издание The Wall Street Journal сообщило о реакции организма у 18 жителей Северной Каролины, которым сделали инъекцию. Причём только у четырёх она была существенной, у остальных - незначительной. В Колорадо один из прививочных пунктов перестал функционировать после того, как побочные эффекты проявились у 11 вакцинированных. Двое были госпитализированы.

Но отзывы реальных людей противоречат официальным данным. В соцсетях и СМИ появляются всё новые и новые данные об ужасных проявлениях последствий вакцинации. Одна из привитых обратилась к врачам по поводу паралича одной части тела, болей в груди и припадков. Медики удалили ей аневризму головного мозга. Похожие проявления были и ещё у одной женщины.

Один из жителей Вирджинии в интервью рассказывает о страшной сыпи, которая покрыла его тело. Было ощущение, что кожа горит огнём, а потом она начала отслаиваться. Сейчас эти неприятности устранены. Пациент покинул больницу и рассказывает о своём состоянии журналистам.

"В настоящее время не установлено чёткой причинно-следственной связи между этими редкими событиями и вакциной Johnson & Johnson", - сказано в письме, разосланном компанией-производителем.

Телеканал CTV привёл данные американских центров по контролю и профилактике заболеваний: по состоянию на утро 8 апреля прививку Johnson & Johnson сделали примерно пяти миллионам американцев.