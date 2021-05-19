«Поближе к российским границам»: какие цели ставит перед собой НАТО в многонациональных учениях Noble Jump 2021

19 мая стартуют учения Североатлантического альянса Noble Jump 2021, которые пройдут на территории Румынии и Болгарии. Как сообщает Бухарест, манёвры призваны проверить «боеспособность Объединённой оперативной группы повышенной готовности». Восемь военных колонн уже прибыли на территорию Румынии. Как уточнили в НАТО, в общей сложности будут задействованы около четырёх тыс. военнослужащих из 12 стран. По мнению экспертов, заявленная задача Noble Jump 2021 не отражает истинной цели учений. Как отмечают аналитики, манёвры, проведение которых запланировано в непосредственной близости от российских границ, потенциально направлены против РФ.

В среду, 19 мая, стартуют многонациональные манёвры Noble Jump 2021 («Благородный прыжок — 2021»), которые пройдут на территории Румынии и Болгарии. Об этом сообщает румынское Министерство национальной обороны.

«Noble Jump 2021 — это внезапные международные военные учения, за планирование и проведение которых отвечает Командование объединенных вооружённых сил (НАТО. — RT) в Неаполе», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что тренировки продлятся до 2 июня, их официальная цель — проверить «боеспособность Объединённой оперативной группы повышенной готовности, а также статус реализации Плана действий по обеспечению готовности в Болгарии и Румынии».

Как сообщили в румынском Минобороны, первые подразделения этой оперативной группы уже прибыли «наземными маршрутами» на территорию страны для участия в манёврах.

«Таким образом, через пограничный пункт Джурджу в страну въехали восемь военных колонн в составе примерно 190 военнослужащих и 120 единиц боевой техники», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Как уточнили в Североатлантическом альянсе, всего во время манёвров будут задействованы около четырёх тыс. военнослужащих из 12 стран. В НАТО также пояснили, что Noble Jump 2021 пройдут под эгидой манёвров Steadfast Defender 2021 («Стойкий защитник»), которые, в свою очередь, являются составной частью учений Defender Europe 2021 («Защитник Европы»).

Масштаб манёвров

Напомним, Defender Europe — ежегодные тренировки НАТО, которые проводятся во главе с Сухопутными войсками Соединённых Штатов. В текущем году эти манёвры станут самыми масштабными в Европе за последние 25 лет. Они проходят одновременно в 16 странах региона с участием около 28 тыс. военнослужащих. Тренировки идут с марта и должны завершиться в июне.

В Пентагоне заявляли, что учения Defender Europe 2021 якобы являются оборонительными.

При этом в Минобороны РФ сообщили, что внимательно отслеживают «обстановку, ход переброски и развёртывания сил НАТО в Европе» во время Defender Europe 2021. Об этом сообщил глава российского ведомства Сергей Шойгу. По его словам, увеличение военного присутствия Соединённых Штатов и блока в Европе приводит к росту военной опасности.

Как отметил министр обороны России, «модернизируется военная инфраструктура, растёт интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция «4 по 30».

Учения НАТО Swift Response в Румынии, май 2021

© Spc. Jabari Clyburn / U.S. Army

Напомним, эта программа подразумевает формирование в НАТО групп по 30 мотопехотных батальонов, авиационных эскадрилий и боевых кораблей, которые готовы к эксплуатации на протяжении 30 дней.

Стоит отметить, что в рамках Defender Europe 2021 в Болгарии с 3 по 16 мая также проходили учения Trojan Footprint — South («Троянский след — Юг»), которые, как отметили в Минобороны республики, демонстрируют сдерживающий потенциал Североатлантического альянса. В тренировках приняли участие более восьми стран НАТО, включая США, Северную Македонию, Испанию и Великобританию.

Кроме того, в мае на территории Болгарии, Румынии и Эстонии прошли манёвры Swift Response («Быстрый ответ»), также связанные с Defender Europe 2021.

Помимо Swift Response, учения Defender Europe 2021 организационно сопряжены с другими тренировками, в частности, с Saber Guardian («Хранитель сабли»), в которых примет участие и Болгария.

Важный плацдарм

Как отметил главный научный сотрудник института Европы РАН Николай Межевич, несмотря на то что страны НАТО, в том числе Болгария и Румыния, декларируют «оборонный» характер проводимых на их территории учений, «эти манёвры направлены против конкретного государства — России, которую блок неоднократно и прямо называл своим противником».

«Официально, конечно, транслируется, что государства Североатлантического альянса просто тренируются, проверяют свою эффективность и совместимость. Однако на фоне перманентных заявлений блока о том, что РФ — противник, с которым НАТО не исключает боя, сомнений насчёт истинных целей Defender Europe 2021 и всех входящих в него учений не остаётся», — заявил эксперт в разговоре с RT.

По словам Межевича, альянсу неслучайно необходимо подготовить военную технику и проверить её «в максимально близких к реальным условиям локациях и по возможности поближе к российским границам».

«Если НАТО готовится не к войне, то к провокации против России. Североатлантический альянс уже создал подобными действиями напряжённость у границ РФ, которую сейчас он только усугубляет, подпитывая угрозу региональной безопасности», — подчеркнул аналитик.

Что касается того, почему целый ряд учений НАТО проходит именно в Болгарии и Румынии, Межевич пояснил, что «помимо сдерживания России», перед альянсом стоит задача проверить уровень боеготовности отдельных стран-участниц Организации Североатлантического договора.

«Натовскому руководству необходимо определить, не зря ли военные этих государств получают свои зарплаты. Однако важно отметить, что данные страны имеют крайне небольшой военный потенциал и представляют собой самый первый быстро сгораемый театр военных действий. В целом для серьёзного военного конфликта функционал Румынии и Болгарии будет небольшим: абсолютно неважно, кто победит в гипотетическом глобальном конфликте — в этих странах праздновать победу или поражение будет просто некому», — полагает эксперт.

Как отметил, в свою очередь, доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков, учения в районе Румынии и Болгарии призваны отработать действия НАТО на случай, если «возникнет ситуация, при которой РФ будет вынуждена вмешаться в решение задач по защите территориальной целостности и безопасности Приднестровья».

«Румыния и Болгария с точки зрения территориального расположения имеют большое значение для НАТО, поскольку эти государства являются одним из важнейших плацдармов для осуществления ряда целей, в том числе проведения боевых действий в Черноморском бассейне», — отметил Сивков в разговоре с RT.

Учения НАТО Swift Response в Румынии, май 2021

© Spc. Jabari Clyburn / U.S. Army

Эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков, в свою очередь, высказал мнение, что настоящая цель учений Noble Jump 2021 — не только проверить боеготовность Румынии и Болгарии, но и посмотреть, как в действительности работает адаптивное присутствие НАТО на южном фланге, а также повысить его военный потенциал.

«Именно в этой части Европы альянс сталкивается с явными противоречиями внутри блока между союзниками Средиземноморья, в том числе по поводу развития Черноморского региона. Есть на южном фланге и некоторое военное-техническое отставание, а также различного рода угрозы, в частности, существует серьёзная проблема международного терроризма. Однако НАТО не может озвучить этот комплекс трудностей, поэтому для осуществления своих милитаристских действий говорит лишь о российской угрозе», — сообщил аналитик в комментарии RT.

Ермаков также отметил, что помимо создания напряжённости у границ России Североатлантический альянс посредством проведения многочисленных учений в рамках Defender Europe 2021 «пытается продемонстрировать Западу, что альянс монолитен, а страны, входящие в военный блок, смогли преодолеть кризис идентичности и доверия».