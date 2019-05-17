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Побитая Березой Скабеева заявила о победе России в ПАСЕ: "Ирине Геращенко - тоже привет"

17 мая 2019, 14:39  •  100 • Политика
Ольга Скабеева, ранее побитая украинским депутатом Бориславом Березой, заявила о победе России в ПАСЕ. Она передала привет Березе и добавила: "Ирине Геращенко - тоже привет".
Телеведущая Ольга Скабеева в личном телеграм-канале написала, что хочет "передать привет Бориславу Березе и прочим страстным делегатам от Украины в ПАСЕ.
"Ирине Геращенко - тоже привет". Адресатом привета стал и "Алексей Гончаренко в зеленых перчатках". Она пояснила, прямо сейчас в Хельсинки "Россию попросили вернуться в ПАСЕ".
Соответствующее решение принято членами комитета министров Совета Европы и озвучено. Отмечено, что все страны мира должны иметь равные возможности в работе на полях организации. Фактически, в ПАСЕ признали совершенные ошибки, поскольку ранее российская делегация была ограничена в правах.
"Правильно, молодцы. "На равных условиях" - значит, России вернут право голоса в Страсбурге", - пишет Скабеева.
Напомним, ранее Борислав Береза напал на Ольгу Скабееву в ПАСЕ. Фактически, было объявлено, что Скабеева была побита депутатом, последовали долгие разбирательства. К слову, Березу не наказали, однако аккуратно все участники конфликта постралались, что называется "дать заднюю", на всякий случай. Звучали попытки извиниться, но с неизменным акцентом о том, что Киев все равно "победит Россию"...

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