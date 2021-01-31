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Побил рекорд по взяткам за 70 лет: В Китае казнили чиновника-двоеженца

31 января 2021, 08:50  •  148 • В мире
В Китае состоялась казнь бывшего главы госкомпании China Huarong Asset Management Co. Лай Сяомина. Он побил рекорд по взяткам за последние 70 лет. Кроме того, чиновник, будучи женатым, жил с другой женщиной и имел с ней ребёнка.
Суд признал виновным бывшего председателя совета директоров государственной компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co. Лай Сяомина, и сегодня смертельный приговор приведён в действие, сообщает издание Global Times.
Кроме того, у экс-главы госкомпании конфисковано всё имущество. Ему инкриминировали коррупцию, хищение бюджетных средств, злоупотребления служебным положением и двоеженство.
В частности, следствие установило, что Лай через посредников незаконно получил денег и активов примерно на 1,79 млрд юаней ($277 млн). Коррупционные преступления совершались с 2008 по 2018 год в рамках проектов по привлечению финансов и связанных договорами подряда.
Кроме того, чиновник не гнушался брать взятки за помощь в продвижении по службе и при переводе на другую работу. Также он признан виновным в хищении 25,13 млн юаней государственных денег и двоеженстве: будучи женатым, Лай жил с другой женщиной и имел с ней ребенка.
В приговоре суда сказано, что общая сумма взяток стала самой крупной с момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году. Однако большую часть государству удалось вернуть.

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