Побил рекорд по взяткам за 70 лет: В Китае казнили чиновника-двоеженца

Суд признал виновным бывшего председателя совета директоров государственной компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co. Лай Сяомина, и сегодня смертельный приговор приведён в действие, сообщает издание Global Times.

Кроме того, у экс-главы госкомпании конфисковано всё имущество. Ему инкриминировали коррупцию, хищение бюджетных средств, злоупотребления служебным положением и двоеженство.

В частности, следствие установило, что Лай через посредников незаконно получил денег и активов примерно на 1,79 млрд юаней ($277 млн). Коррупционные преступления совершались с 2008 по 2018 год в рамках проектов по привлечению финансов и связанных договорами подряда.

Кроме того, чиновник не гнушался брать взятки за помощь в продвижении по службе и при переводе на другую работу. Также он признан виновным в хищении 25,13 млн юаней государственных денег и двоеженстве: будучи женатым, Лай жил с другой женщиной и имел с ней ребенка.

В приговоре суда сказано, что общая сумма взяток стала самой крупной с момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году. Однако большую часть государству удалось вернуть.