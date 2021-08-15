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Побежали с корабля: США спешно вывозят своих из окружённого талибами Кабула

15 августа 2021, 11:10  •  138 • В мире
США начали спешно эвакуировать из столицы Афганистана сотрудников своего посольства. Об этом сообщает Reuters.
В воскресенье, 15 августа, часть американских дипломатов, работающих в посольстве в Кабуле, будет эвакуирована. Как извещает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, пожелавших остаться неназванными, большинство сотрудников готово уехать, но пока вывезут не всех. Посольство, по данным агентства, продолжает работать.
Накануне президент США Джо Байден подписал указ о размещении в Кабуле американских военных, которые должны будут обеспечивать безопасность дипломатов при их эвакуации из Афганистана. Напомним, вчера стало известно о том, что в один из районов столицы страны вошли радикалы из "Талибана"*, а сегодня появилось сообщение о захвате талибами второго по величине города страны - Джелалабада.
Моджахеды получили контроль над рядом важных точек Джелалабада, который является административным центром провинции Нангархар. СМИ передают, что талибы уже захватили полицейский участок и ряд других объектов.
Агентство Франс Пресс информировало со ссылкой на слова местного жителя, что талибы взяли Джелалабад без боя. Правительственные войска продолжают сдаваться, рассказал очевидец. Он отметил, что продвижение войск радикалов продолжается.
Обострение ситуации в Афганистане происходит на фоне вывода американских войск. В России эту операцию оценили как провал миссии США, которые за 20 лет присутствия в стране так и не смогли навести там порядок.
* "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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