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Побег в Москву: Неудавшийся претендент на пост Лукашенко опасается ареста
25 июля 2020, 07:05 • 26 • Политика
Неудавшийся претендент на пост Александра Лукашенко опасается ареста. Речь идёт о Валерии Цепкало, который сбежал в Москву вместе с детьми.
Неудавшийся кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало покинул территорию страны. Об этом рассказали журналистам представители предвыборного штаба политика.
Сейчас Цепкало находится в Москве, а его жена остаётся в Минске. Как передаёт ТАСС, с бывшим претендентом Белоруссию покинули двое его детей.
Сам Цепкало заявил о том, что поступила информация о том, что в Белоруссии готовится его арест. Сигналы пришли из КГБ и МВД. Что касается детей, то их было решено забрать после того как в школу явились сотрудники прокуратуры и потребовали от преподавателей подписать документы в отношении одного из отпрысков.
В ближайшее время Цепкало намерен провести пресс-конференции в России, ЕС, США и на Украине с призывом не признавать результаты президентских выборов в Белоруссии, если они будут сфальсифицированы.
Напомним, ЦИК Белоруссии не зарегистрировал Валерия Цепкало в качестве кандидата на пост главы государства, сославшись на то, что политик не собрал 100 тысячи подписей в свою поддержку. Также возникли претензии к декларации жены претендента, а Верховный суд не удовлетворил жалобу, поданную против ЦИК.
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