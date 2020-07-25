Побег в Москву: Неудавшийся претендент на пост Лукашенко опасается ареста

Неудавшийся кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало покинул территорию страны. Об этом рассказали журналистам представители предвыборного штаба политика.

Сейчас Цепкало находится в Москве, а его жена остаётся в Минске. Как передаёт ТАСС, с бывшим претендентом Белоруссию покинули двое его детей.

Сам Цепкало заявил о том, что поступила информация о том, что в Белоруссии готовится его арест. Сигналы пришли из КГБ и МВД. Что касается детей, то их было решено забрать после того как в школу явились сотрудники прокуратуры и потребовали от преподавателей подписать документы в отношении одного из отпрысков.

В ближайшее время Цепкало намерен провести пресс-конференции в России, ЕС, США и на Украине с призывом не признавать результаты президентских выборов в Белоруссии, если они будут сфальсифицированы.

Напомним, ЦИК Белоруссии не зарегистрировал Валерия Цепкало в качестве кандидата на пост главы государства, сославшись на то, что политик не собрал 100 тысячи подписей в свою поддержку. Также возникли претензии к декларации жены претендента, а Верховный суд не удовлетворил жалобу, поданную против ЦИК.