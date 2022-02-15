Побег украинских депутатов из страны в одном фото Марии Захаровой

В преддверии "вторжения России" из Украины сбежали больше половины депутатов Верховной Рады. "Чтобы, зайдя с тылу, вонзиться в спину агрессору", - иронизирует Мария Захарова.

Из 450 депутатов Верховной Рады Украины на заседание парламента явились лишь 216. Остальные сбежали, испугавшись новостей о скором "вторжении России". Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Днём ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором велел всем украинский депутатам вернуться на родину в течение 24 часов. В Сети тут же начали шутить, что парламентариев в Киеве, видимо, уже не осталось. Однако, как выяснилось, шутка была довольно блика к истине.

Мария Захарова опубликовала фото электронного табло из зала Верховной Рады. На нём показано, сколько парламентариев присутствуют в зале. И судя по цифре – в зал явились меньше половины депутатов.

Половина депутатов Рады, не жалея своих жизней, выдвинулась на защиту Украины в Европу. Чтобы, зайдя с тылу, вонзиться в спину агрессору. Пока Россия не напала, используют передышку с пользой - что-то копают: то ли окопы, то ли схроны,

- написали Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Напомним, что политики и пресса Запада назначили 16 февраля днём нападения России на Украину. А США даже эвакуировали своё посольство из Киева во Львов, уничтожив при этом все компьютеры и средства связи.