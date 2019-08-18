Побег не удался: В Польше поймали бизнесмена, за взятку согласовавшего опасную перестройку "Зимней вишни"

Экс-гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслав Вишневский, который несколько месяцев скрывался от следствия за границей, в скором времени должен оказаться в России. Об этом сообщили в СК РФ, отметив, что мужчину поймали в Польше.

Вишневский проходит фигурантом по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" и был объявлен в международный розыск еще в ноябре и арестован заочно. Но побег не удался.

"Вишневский задержан в Польше, и теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции", - указывают в Следкоме.

По версии следствия, бизнесмен также должен сидеть на скамье подсудимых, походящих по делу о пожаре в кемеровском ТЦ, поскольку именно он дал взятку в 7 млн рублей начальнику регионального Госстройнадзора Танзиле Комковой и ее сыну Эдуарду, чтобы согласовать опасную перестройку бывших производственных корпусов под магазины.

Во время следствия выяснилось, что здание не было приспособлено для эвакуации большого количества людей. Оно фактически даже не имело права работать как торговый центр.

Комковы, мать и сын, напомним, уже находятся под арестом. А вот Вишневский, который, как отметили следователи, уехал из России еще в 2016-м, до сих пор скрывался за границей.

Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Жертвами трагедии стали 60 человек, в том числе 37 детей.