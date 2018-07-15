«Побег из США»: премьера фильма RTД об американском полицейском, укрывшемся в России от преследований ФБР

Джон Марк Дуган — беглый американский полицейский, нашедший убежище в России. На родине он занимался выявлением злоупотреблений в правоохранительных органах. Однако люди, которым офицер перешёл дорогу, оказались слишком влиятельными: за ним установили слежку, и однажды в его дом ворвались с обыском агенты ФБР. О том, как Дугану удалось скрыться от американской судебной системы, — в документальном фильме RT.

Он пришёл в полицию в 2002 году, отслужив несколько лет в американской армии, и практически сразу обнаружил, что в управлении шерифа далеко не все следуют уставу. Дугана поставили вести наблюдение за мелкими наркоторговцами. Он быстро узнал, что среди них есть дети местной элиты — сыновья мэра, племянники и племянницы членов городского совета.

Шеф местной полиции дал указание не вмешиваться, а по сути, хотел, чтобы его сотрудники оберегали «правильных» наркоторговцев из семей чиновников от «неправильных».

По словам Джона, подавляющее большинство полицейских — честные люди. Но всегда есть 1% негодяев. Некоторые из его бывших коллег любили избивать задержанных. Как правило, афроамериканцев. А потом хвастались этим, выкладывая фотографии побоев у себя в социальных сетях. Когда Дуган анонимно пожаловался об этом в отдел внутренних расследований, первое, чем там поинтересовались: кто стучит на своих?

В 2008 году Дуган ушёл из полиции и запустил сайт PBSOtalk, где люди могли анонимно писать всё, что думают об управлении шерифа Палм-Бич. Это помогло вскрыть множество злоупотреблений и нарушений. Однажды на Дугана вышел человек, который предложил опубликовать снимки скандальной вечеринки в гольф-клубе, запечатлевшие руководство правоохранительных органов в компании проституток. Одна из них не только оказывала полицейским интимные услуги, но и нюхала кокаин. Эта была громкая история, но, как и в случае с избиением задержанных, никого не наказали.

Благодаря PBSOtalk шериф Палм-Бич Рик Бредшоу и его правая рука — старший помощник Майкл Гогер — оказались в центре внимания. На сайте часто появлялись резкие комментарии в их адрес, а также неоднозначные карикатуры вроде той, где Бредшоу и Гогер были изображены как Гитлер и Муссолини.

Управление шерифа пыталось закрыть PBSOtalk, Дугану даже предлагали за него деньги, но он не бросил своё занятие. Сайт стал настоящей угрозой для шерифа Бредшоу, которому в 2012 году нужно было переизбираться на эту должность.

Дуган стал замечать, что за ним самим и членами его семьи начали следить. Однажды помощник шерифа открыто пришёл на работу к жене полицейского и потребовал от неё убедить мужа закрыть сайт. Отец Дугана рассказал, что просил сына перестать заниматься разоблачениями, чтобы не ставить под угрозу безопасность всей семьи, но Джон не послушался.

В 2013 году в дом Дугана ворвались с обыском агенты ФБР. И хотя в тот момент Джона не арестовали, а только изъяли все компьютеры, он понял, что пора бежать. Перед этим он перехитрил старшего помощника шерифа, позвонив ему от имени некой девушки Джессики.

Дуган изменил голос и стал флиртовать с полицейским, который в итоге рассказал, что его телефон прослушивается, у полиции уже давно есть доступ к его социальным сетям, и самое главное — что план шерифа состоит в том, чтобы найти повод посадить Дугана за решётку, а уже там подселить к нему в камеру педофила или убийцу, чтобы тот расправился с полицейским.

Джон больше не мог ждать. Взял старый пикап без номеров, надел женский парик, старое мамино платье, солнцезащитные очки и поехал вдоль всего Восточного побережья из Флориды на север, к границе с Канадой. Дуган понимал, что, если он попытается уехать из страны обычным способом, его тут же схватят. Он пошёл на хитрость. Арендовал небольшой самолёт, соврав, что ему нужно пролететь вдоль границы США и Канады, чтобы сделать снимки для книги. В этом случае проходить погранконтроль было не обязательно. Пролетая над территорией Канады, он симулировал сердечный приступ, а когда самолёт приземлился, схватил вещи и убежал. После этого он добрался до Торонто и уже оттуда полетел в Москву.

Оказавшись в России, Дуган стал недосягаем для американской судебной системы, но лишился семьи. Мать умерла в канун прошлого Рождества, он смог попрощаться с ней лишь по телефону. Отец болен раком, и Джон уже не рассчитывает увидеться с ним. В Палм-Бич остались двое его детей — восьмилетний сын и десятилетняя дочь. Дуган часто думает: стоила ли игра свеч? Фактически он потерял родных, а те люди, с которыми он боролся в управлении шерифа, продолжают оставаться у власти. В конце фильма он впервые отвечает самому себе на этот вопрос.

Смотрите полную версию фильма на канале RTД.