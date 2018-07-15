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«Побег из США»: премьера фильма RTД об американском полицейском, укрывшемся в России от преследований ФБР
15 июля 2018, 17:39 • 40 • В мире
Джон Марк Дуган — беглый американский полицейский, нашедший убежище в России. На родине он занимался выявлением злоупотреблений в правоохранительных органах. Однако люди, которым офицер перешёл дорогу, оказались слишком влиятельными: за ним установили слежку, и однажды в его дом ворвались с обыском агенты ФБР. О том, как Дугану удалось скрыться от американской судебной системы, — в документальном фильме RT.
© RT
Он пришёл в полицию в 2002 году, отслужив несколько лет в американской армии, и практически сразу обнаружил, что в управлении шерифа далеко не все следуют уставу. Дугана поставили вести наблюдение за мелкими наркоторговцами. Он быстро узнал, что среди них есть дети местной элиты — сыновья мэра, племянники и племянницы членов городского совета.
По словам Джона, подавляющее большинство полицейских — честные люди. Но всегда есть 1% негодяев. Некоторые из его бывших коллег любили избивать задержанных. Как правило, афроамериканцев. А потом хвастались этим, выкладывая фотографии побоев у себя в социальных сетях. Когда Дуган анонимно пожаловался об этом в отдел внутренних расследований, первое, чем там поинтересовались: кто стучит на своих?
В 2008 году Дуган ушёл из полиции и запустил сайт PBSOtalk, где люди могли анонимно писать всё, что думают об управлении шерифа Палм-Бич. Это помогло вскрыть множество злоупотреблений и нарушений. Однажды на Дугана вышел человек, который предложил опубликовать снимки скандальной вечеринки в гольф-клубе, запечатлевшие руководство правоохранительных органов в компании проституток. Одна из них не только оказывала полицейским интимные услуги, но и нюхала кокаин. Эта была громкая история, но, как и в случае с избиением задержанных, никого не наказали.
Благодаря PBSOtalk шериф Палм-Бич Рик Бредшоу и его правая рука — старший помощник Майкл Гогер — оказались в центре внимания. На сайте часто появлялись резкие комментарии в их адрес, а также неоднозначные карикатуры вроде той, где Бредшоу и Гогер были изображены как Гитлер и Муссолини.
Управление шерифа пыталось закрыть PBSOtalk, Дугану даже предлагали за него деньги, но он не бросил своё занятие. Сайт стал настоящей угрозой для шерифа Бредшоу, которому в 2012 году нужно было переизбираться на эту должность.
Дуган стал замечать, что за ним самим и членами его семьи начали следить. Однажды помощник шерифа открыто пришёл на работу к жене полицейского и потребовал от неё убедить мужа закрыть сайт. Отец Дугана рассказал, что просил сына перестать заниматься разоблачениями, чтобы не ставить под угрозу безопасность всей семьи, но Джон не послушался.
В 2013 году в дом Дугана ворвались с обыском агенты ФБР. И хотя в тот момент Джона не арестовали, а только изъяли все компьютеры, он понял, что пора бежать. Перед этим он перехитрил старшего помощника шерифа, позвонив ему от имени некой девушки Джессики.
Джон больше не мог ждать. Взял старый пикап без номеров, надел женский парик, старое мамино платье, солнцезащитные очки и поехал вдоль всего Восточного побережья из Флориды на север, к границе с Канадой. Дуган понимал, что, если он попытается уехать из страны обычным способом, его тут же схватят. Он пошёл на хитрость. Арендовал небольшой самолёт, соврав, что ему нужно пролететь вдоль границы США и Канады, чтобы сделать снимки для книги. В этом случае проходить погранконтроль было не обязательно. Пролетая над территорией Канады, он симулировал сердечный приступ, а когда самолёт приземлился, схватил вещи и убежал. После этого он добрался до Торонто и уже оттуда полетел в Москву.
Оказавшись в России, Дуган стал недосягаем для американской судебной системы, но лишился семьи. Мать умерла в канун прошлого Рождества, он смог попрощаться с ней лишь по телефону. Отец болен раком, и Джон уже не рассчитывает увидеться с ним. В Палм-Бич остались двое его детей — восьмилетний сын и десятилетняя дочь. Дуган часто думает: стоила ли игра свеч? Фактически он потерял родных, а те люди, с которыми он боролся в управлении шерифа, продолжают оставаться у власти. В конце фильма он впервые отвечает самому себе на этот вопрос.
Смотрите полную версию фильма на канале RTД.
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