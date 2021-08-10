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Побег из "концлагеря" в Литве: Мигранты взломали забор и выбрались наружу

10 августа 2021, 21:10  •  54 • Политика
Мигранты с Ближнего Востока сбежали из лагеря Руднинкай в Литве. Судя по кадрам, которые снял очевидец, мигранты взломали забор и ушли, пока охрана их не видела.
В Литве мигранты с Ближнего Востока устроили побег из лагеря Руднинкай, где их заперли литовские власти. Инцидент частично попал на камеру телефона, запись выложили в Сети.
Речь идёт о лагере для мигрантов, где в антисанитарных условиях содержатся порядка 500 человек. Во вторник, 10 августа, из "концлагеря", как его прозвали, сбежали 20 мигрантов. Первые шесть человек покинули лагерь в 18:00. Через полчаса сбежали ещё двое. А в 19:00 побег совершили сразу 12 мигрантов.
На кадрах, снятых на телефон внутри лагеря, видно, как группа из нескольких человек размыкает секции забора и выбирается на волю. При этом другие мигранты прикрывают их спинами от камеры.
Полиция по периметру практически не реагирует, в глаза бросается явная кадровая нехватка… В лагере Руднинкай на сегодня около 500 беженцев и всего 15-20 сотрудников полиции и армейских,
- пишет Telegram-канал "Специальный корреспондент".
Напомним, что на фоне обострения в Афганистане мигранты с Ближнего Востока бегут в Европу через Белоруссию. Их останавливают на границе Литвы и сгоняют в лагеря, где люди подвергаются избиениям и прочим унижениям.

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