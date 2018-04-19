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Побег из Незалежной: Двое моряков захваченного "Норда" вырвались в Беларусь

19 апреля 2018, 20:39  •  174 • В России

Ситуация с экипажем судна «Норд», которое захватили украинские пограничники, приняла новый оборот. Моряки рвутся на Родину, но через Переком в Крым попасть им не удавалось — их не пропускали через границу даже по документам Генконсульства России.

Впрочем, некоторые члены экипажа все же покинули Украину.

Госпогранслужба Украины сообщает, что сегодня, 19 апреля, в 6 утра по Киеву двое моряков «Норда» все же смогли из Киева улететь в Беларусь.

Украинское ведомство сообщает, что на рейс из киевского аэропорта «Жуляны», следующий в Беларусь, зарегистрировались двое россиян — члены экипажа «Норда». На паспортный контроль они предъявили документы граждан РФ, выданные в генконсульстве РФ в Харькове.

- Украинская сторона ни в коем случае не признает документы, выданные оккупационными властями РФ в Крыму, но это не распространяется на документы, выданные официально действующими диппредставительствами РФ на территории Украины. Поскольку транскрипция фамилий граждан в паспортах РФ отличалась от идентификационных этих граждан Украины - членов суднокоманды «Норд», которые содержались в базах данных, эти граждане были пропущены через границу и вылетели в Беларусь, - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

После этого украинские пограничники насторожились и в 15:20 сняли с рейса до Киев-Минск еще 7 моряков «Норда», которые также предъявили аналогичные документы диппредставительства России.

Пограничники вновь изъяли российские документы, составили протокол о попытке нелегального выезда из Украины и посоветовали получить украинские паспорта, чтобы уехать в Крым.

Имена и судьба двух выбравшихся из «незалежной» моряков пока неизвестна.

Как рассказали КП-Крым в пресс-службе судовладельца, у оставшихся на Украине семи членов экипажа незаконно изъяли выданные генконсульством РФ загранпаспорта, а в протоколах задержания указано, что моряки являются гражданами Украины, при этом документов, подтверждающих такое гражданство, ни сами моряки, ни погранслужба Украины не предоставила.

- Задержание 7 членов экипажа в аэропорту происходил практически с применением силы, для этого была направлена команда различных украинских служб, вдвое большая по количеству. В настоящее время 7 членов экипажа остаются на Украине. Капитан, Владимир Горбенко также находится на Украине, стороны формируют правовую позицию. Судно, на задержание или арест которого каких-либо бумаг капитану или владельцам судна предоставлено не было, находится в порту г. Бердянск, - сообщила представитель судовладельца Анна Шевелева.

Крымское рыболовецкое судно "Норд" под флагом России украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море - в 15 милях от Обиточной косы недалеко от Бердянска. Все 10 членов экипажа – жители Керчис российскими паспортами.

В отношении крымских рыбаков составили административные протоколы – за якобы незаконное пересечение украинской границы, когда крымчан пытались вывезти за пределы незалежной в автомобилях российского генконсульства. Госпогранслужба Украины заявила, что моряки «Норда» - граждане незалежной, так что российские документы, которые были у крымчан при себе, не имеют для Украины никакой юридической силы.

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