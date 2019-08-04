Побег или отпуск? В самый разгар скандала с офисом Зеленского Кличко покинул Украину – украинские СМИ

Известно об этом стало после того, как журналистка Ирина Каспарова, вылетавшая с ним одним рейсом, поделилась на своей странице в Facebook фотографией, на которой запечатлена в салоне самолета рядом с Кличко.

Сравнив время публикации фотографии и расписание вылетов самолетов из Борисполя, журналисты издания "Страна.UA" сделали вывод, что Кличко мог вылететь либо в Анталию, либо в Таллин. Причем одет он был как настоящий отпускник: в белой футболке и светлой бейсболке на голове.

Скриншот: Facebook/Ирина Каспарова

Некоторые украинские СМИ сделали однозначный вывод: это побег. Другие решили не торопиться и предположили, что Кличко решил отдохнуть, пока еще есть время и скоро вернется обратно в страну.

Кроме того, на сайте Кievvlast появилось заявление Кличко, в котором указано, что мэр Киева отправился непродолжительный отпуск, который был согласован с Зеленским.

Между тем на Украине набирает обороты новый коррупционный скандал. 1 августа Госбюро расследований Украины опросило мэра Киева Виталий Кличко по делу о земельных махинациях. Политик пока проходит в качестве свидетеля.

Однако всего за несколько дней до этого Кличко атаковал глава офиса президента Украины Андрей Богдан. Он рассказал о том, что ему предлагали взятку в размере 20 миллионов долларов за то, чтобы сохранить бывшего спортсмена на посту городского головы. Инициатива якобы исходила от "смотрящих" в Киевсовете.

На заявление Богдана отреагировал сам Виталий Кличко, попросивший Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело на основе информации, поступившей от главы президентского офиса. Он также надеется на то, что Андрей Богдан будет содействовать расследованию.