Побег Америки из НАТО. Гипотетический сценарий • 77 • Аналитика

Недавно на ресурсе «War on the Rocks» вышла любопытная статья «Европейская безопасность в кризис: чего ждать, если США выйдут из НАТО». О чем же написано в этом материале и что по этому поводу можно сказать?



Политические командно-штабные диванные учения

Авторы материала на «War on the Rocks»: Лиана Фикс, программный директор по международным делам в берлинском офисе «Körber-Stiftung» (немецкий некоммерческий мозговой центр, специализируется на Восточной Европе в основном), и д-р Бастиан Гигерих, директор по обороне в Международном институте стратегических исследований (IISS, известен по справочникам Military Balance, к сожалению, весьма некомпетентному, особенно в отношении ВС России, кстати, он возглавляет команду, которая этот Milbalance и выпускает). Эти две организации некоторое время назад провели своего рода командно-штабную игру, точнее, политическую игру, на тему того, что будет, если США соберут вещички из НАТО и выведут свои войска из Европы, побив горшки на прощание.





Скажете, нереально? Мы живем во время, когда многое становится реальным. Лет 6 назад многие верили в скорый возврат Крыма? А в гражданскую войну на Украине? А в возможный выход Турции из НАТО, а Британии из ЕС? Так и с выходом США из НАТО. Тем более что г-н Трамп, как писали в начале этого года в New York Times, несколько раз обсуждал с помощниками и военными выход из НАТО в течение прошлого года. Конгресс даже выпустил закон о поддержке НАТО, в котором запретил тратить деньги на мероприятия по выводу США из НАТО и войск из Европы. Однако это не панацея, и история со «стеной Трампа», на которую Конгресс тоже не дал денег, а их вытащили из кучи военных программ, тому пример. Итак, что это за игра, чем закончилась и что стоит сказать по такому поводу?



Домой, пора домой!

Игра состоялась этим летом в Берлине с участием пяти экспертных групп из США, Британии, ФРГ, Франции и (внезапно) Польши. В феврале 2021 г. Дональд Трамп после повторной инаугурации, сокрушив на выборах Байдена, заявляет, что, в связи с тем, что европейские содержанки ничего не хотят делать сами и ни за что платить, понадеявшись на заокеанского "папика", США покидают альянс и выводят войска из Европы в экстренном порядке. Авиация улетает первой, затем вывозят тактические ядерные авиабомбы В61, части ПВО-ПРО и все остальные.



Затем, по сценарию, через какое-то короткое время в огрызке, оставшемся от НАТО без США, случается кризис на Западных Балканах, где происходит в одной из стран альянса "пророссийский переворот". Очевидно, имеется в виду байка про попытку переворота в Черногории, якобы инспирированную "офицерами ГРУ" — история уровня сказаний о "Петрове и Боширове" и "Новичке", который в реальности в 4-8 раз ядовитее VX/VR и не имеет антидотов, а тут им двух человек убить не могли лошадиной дозой. По сценарию, Россия поддерживает этот переворот и даже организует блокаду силами своего ВМФ на подступах к данной стране. Вот непонятно, зачем именно морскую блокаду, страна огрызка НАТО на острове находится?



Пятая статья, которую некому применять

Часть экспертных групп, участвовавших в игре, ожидали применения 5 статьи устава альянса о коллективной обороне, но вместо этого сошлись на применении лишь статьи 4, где предусмотрены лишь консультации со страной, подвергшейся угрозе и оказание опосредованной помощи. Экспертные группы отметили, что без гарантий безопасности от США "доверие к 5 статье и ко взаимным оборонным обязательствам являются сомнительными". То есть никто воевать ни за кого не пойдет. Впрочем, в НАТО и с США есть большие сомнения, что все радостно пойдут воевать с таким страшным противником, как Россия. Включая самих США — тем не впервой "кидать" своих союзников.



Также рассматривался сценарий размещения Россией на западе страны КР наземного базирования увеличенной до 4500+ км дальности (очевидно, речь о чем-то вроде КР "Калибр-М", ныне проходящей испытания, перенесенной на сушу, что может быть выполнено достаточно легко). Отмечается, что ввиду неразвитости европейской ПВО-ПРО эта угроза для Европы "всерьез и надолго" в условиях вывода американских частей и является угрозой самому существованию Европы. Правда, тут сразу возникают вопросы к устроителям игры.



А если бы американские подразделения ПВО и ПРО были, они бы защитили от этой угрозы? Вряд ли, особенно учитывая низкие боевые качества ЗРК "Пэтриот" даже последних версий, не раз проявленные в Йемене (можно, конечно, все валить на саудовцев, но это не совсем так). И то, что ни система ПРО ТВД THAAD, ни тем более Aegis Ashore с противоракетами SM-3 против КР не помощники. И почему только наземного базирования КР вас так смущают, а многочисленные и плодящиеся, как грибы после дождя, носители КР морского базирования или авиационные не являются угрозой для Европы? И почему только увеличенной дальности, ведь Европе и обычных хватит с головой? Ну и, наконец, почему только КР? Ведь есть и БР комплексов "Искандер-М" (у которых явно ожидается ныне рост дальности). Есть, наконец, гиперзвуковые ракеты, те же "Кинжалы", например. Это не угроза для Европы? Кстати, от этой угрозы американцы тоже не лекарство — нечего им противопоставить, зато наличие их частей в стране автоматически превращает ее в мишень для этого и разного другого оружия, в том числе термоядерного. Лекарство тут может быть одно — не плясать под дудку Вашингтона и поддерживать хорошие отношения с Россией. Вот тогда и угроза не угроза была бы. Но это, видимо, слишком сложно. Проще действовать по известной присказке про то, что у европейцев есть странная традиция — раз в сто лет всем вместе собираться и идти получать по морде от России. Только в наше время такой поход кончится фатально.



Почему-то в ходе игры было установлено, что выход США из НАТО и эвакуация войск представляет собой угрозу существования в особенности для Германии. Почему это так, понять сложно. Германия не граничит с Россией. Германия не занимает откровенной трусливо-враждебной истерической позиции по отношению к России, как прибалты или поляки. И не пытается "нарываться", как они, на неприятности — они еще прошлый раз не забыли. В целом, несмотря на то, что Германия вынужденно следует в кильватере США и действует во вред своим же интересам в отношении России, она занимает относительно нейтральную позицию, и каким образом именно ей "угрожает" Россия, непонятно. Или уж всем, или никому! Нам, в общем, если нас "достанут", все равно, сколько стран Европы выжечь ТЯО — 1 или 20. А так — да не нужна нам ни Германия, ни Польша. Кроме как покупатели газа, нефти и прочих товаров и как торговые партнеры.



Однажды Лебедь, Рак и Щука задумали сыграть в альянс…

Немецкая экспертная команда предложила изучить возможности франко-германского Аахенского договора, подписанного в начале 2019 года Меркель и Макроном и попросить Францию и Британию "распространить" свои "ядерные зонтики" на другие европейские страны. По этому договору ФРГ и Франция обязуются предоставить любую помощь друг другу, включая военные средства, в случае вооруженного нападения на свои суверенные территории. Он еще подвергся критике как со стороны американских "атлантистов", так и ряда европейских стран, особенно "неофитов" ЕС и НАТО. Мол, зачем вам такой договор, если есть НАТО? Правда, не очень понятно, как можно "расширить зонтики" Франции и Англии. У последней потенциал маленький и неразвитый, отсутствует ТЯО, например, как класс, да и носители, мягко говоря, не совсем британские. Да и из ЕС они уходят, и не факт, что и в НАТО с уходом США остались бы.



У Франции дела получше, но их стратегия ядерного сдерживания больше рассчитана на то, чтоб никогда не оказаться в противниках у России или Китая, о чем черным по белому было написано в ряде их официальных изданий по вопросам безопасности. А также она рассчитана на некий относительно небольшой неприемлемый ущерб, который смогут нанести ядерные силы, такой, чтобы Франция его не стоила. Но это Франция, а за всю Европу такая цена может быть и приемлемой. Да и, имея одномоментно на боевом патрулировании ровно одну ПЛАРБ, французы вообще рискуют остаться без потенциала ответного удара, если эту лодку отследят и утопят. Расширять свой ядерный потенциал Франция не хочет, да и не может, и вряд ли захочет, если даже ей захотят приплатить немцы или все ЕС. Так что идея "расширения зонтика" может быть продвинута лишь на вербальном уровне. Мол, теперь Франция ядерным оружием защищает всю Европу и отвечает за это. Эстония: на смену русской угрозе пришел английский "дэнжер"



Создание же потенциала ядерного сдерживания ФРГ в ходе игры было сочтено маловероятным и ненужным вариантом из-за внутренней оппозиции. Будто только в оппозиции дело! Даже высокоразвитое государство не всегда способно решить задачу по созданию ядерного оружия, это крайне недешевый проект, и не Германии с ее бундесвером, который находится в том состоянии, про которое говорят "краше в гроб кладут", браться за эту задачу. Ведь тогда может не хватить на пособия и жилье бородатым беженцам — и кто будет насиловать немок на улицах городов на Новый год? Да и не будет денег на решение других важных задач вроде перевода энергобаланса на крайне затратные и неэффективные "зеленые" технологии или "снижение выбросов парниковых газов" (миф о "глобальном потеплении" сам себя не поддержит, паству надо беспрестанно кормить ахинеей).





А вот французская команда заявила примерно то же самое, что и Макрон, заявив, что НАТО без США мертво и ненужно, и предложив некую европейскую модель коллективной обороны, построенную на системе двусторонних договоров. Причем и французы, и все остальные европейские команды этой политической игры вначале, когда США объявили о выходе из НАТО, заняли позицию "подождем — увидим", ориентированную на то, чтобы убедить США вернуться в НАТО, предлагая уступки, которые были немыслимы раньше (от торговли до энергетики). В общем, "вернись, я все прощу". Европейцы начали предпринимать активные шаги только после того, как ситуация с безопасностью в сценарии значительно ухудшилась и когда стало ясно, что решение США о выводе войск необратимо и поезд ушел. До того они все ждали, а вдруг, мол, хозяин передумает.



Британцы же заявили, что остались бы в НАТО только если бы они там играли ведущую роль в планировании и управлении. То есть заменив собой США. Но только вот британский военный потенциал "значительным" могут считать только господа из этих двух институтов, проводивших моделирующую игру. Для того, чтобы претендовать на еще не остывший трон, британцы слабосильны, мягко говоря. В общем, налицо неоправданное возрождение имперских амбиций без особых на то оснований. А вот поляки остались верны сюзерену, даже если пан покинул своих холопов. Польская команда заявила, что не верит ни в какие европейские гарантии безопасности и совместные военные проекты, а хочет заключить двусторонний жесткий военный договор с США. Мол, мы на переднем краю "российской агрессии", нам нужен особый подход. Видно, тоже 6 лет отбиваются от танковых армий, кроша дивизии в «Фейсбуке» десятками, как их неразумные соседи. В общем, это уже не политология, а медицина. И нет сомнений, что визгливые неофиты НАТО могут занять похожую на польскую позицию, что в итоге могло бы привести к образованию "нео-НАТО" из всех этих почти бесполезных в военном плане, крайне уязвимых, но очень крикливых, "токсичных" и "пахучих" государств во главе с США. Но вот надо ли это будет США, если они уйдут из НАТО?



Сказка ложь, да в ней намек

Авторы материала пишут, что при размышлении о более широких последствиях политической игры становится ясно, что без гарантий безопасности США принципы европейского единства и взаимной солидарности в обороне были быстро поставлены под сомнение, а Европа оказалась под серьезной угрозой раскола на различные лагеря (с неизбежным всплытием старых обид и раздоров). В то время как европейцы в принципе были готовы организовать свою собственную оборону, но только на словах, потому что военных возможностей у них оказалось недостаточно, равно как и твердого желания. Все это препятствовало осмысленным действиям и привело к быстрому возникновению разделения и раскола ("НАТО без США"). Это также может произойти в условиях, не связанных с выводом войск США таких, как сокращение ее европейского силового присутствия или готовность США реально кого-то защищать. Тем более что Трамп сам весьма уклончиво заявил на саммите НАТО о готовности защищать некое государство (если будет хорошо платить (тратиться на оборону и закупки в первую очередь американского оружия по бешеным ценам), то, мол, можно и защитить. Так что любая степень сокращения обязательств США таким образом усугубит европейские разногласия. Что мы уже наблюдаем. Форсирование Немана. Отважная семёрка



Любопытно, что все команды игры отвергли российские предложения по урегулированию конфликтов в обмен на уступки по безопасности, такие, как разработка договора о европейской безопасности на основе предложений Д. А. Медведева 2008 года. Это свидетельствует о том, что Россия не считалась ими надежным поставщиком услуг в области безопасности в Европе. Хотя у участников возникли подозрения, что Германия может поддаться искушению вступить в сепаратный диалог с Россией по этому вопросу. Впрочем, это эксперты, а не политики, а какое гнилое сено часто заполняет мозги представителей "экспертного" сообщества на Западе, в общем, известно. Политики могут повести себя как более разумно, так и более неразумно.



Конечно, это была всего лишь игра, но многое в ней крайне похоже на реальный сценарий развития событий в будущем.



Изоляционизм как нарастающее желание простого американца

И надо сказать, что в США все больше сторонников того, чтобы США покинули альянс. Конечно, в демократической империи демократически нажитого чужого добра обычно умеют хорошо манипулировать общественным мнением, Но учитывать его, особенно перед выборами, должны. И вот что выходит с "гласом народа" США.



Общественная поддержка НАТО со стороны США снижается, об этом говорят опросы. Так, старший научный сотрудник организации Eurasia Group Foundation Марк Ханна отметил:



"Второй год подряд, когда респонденту предъявляют гипотетический сценарий российского вторжения на территорию, скажем, Эстонии, союзника по НАТО, американцы сильно разделены по вопросу о том, хотят ли они, чтобы США приняли ответные военные меры. И это после того, как респондентам напомнили о 5-й статье устава НАТО, которая обязывает Соединённые Штаты реагировать на подобную агрессию, и после того, как им сказали, что действия США могут оказаться единственным способом оттеснить Россию".



Другими словами, даже формулировка вопроса таким образом, чтобы спровоцировать положительный отклик, и без упоминания о потенциальном ядерном риске, связанном с военным обязательством США перед союзником по НАТО, в опросе показывает, что нет чёткой общественной поддержки необходимости защиты союзника США. Ханна пришёл к следующему выводу:



"Другими словами, не только президент Дональд Трамп скептически относится к Североатлантическому альянсу. Так же относится к НАТО и американский народ. В той степени, в которой граждане США вообще думают о НАТО, они сомневаются в том, стоят ли обязательства возможных рисков".



Если бы респондентам прямо сказали о ядерном риске, весьма вероятно, что произошёл бы всплеск антинатовских настроений еще более сильный. А если бы описали реальную ситуацию, где американцы или терпят поражение, или происходит обмен ударами уже не на уровне ТЯО, а на уровне СЯС, желающих убавилось бы на порядок.



Так или иначе, но американским политикам необходимо учитывать нарастающий изоляционизм в общественном сознании. Тот же Трамп, то, что он оказался в Белом доме, — следствие и этого самого изоляционизма. Другой вопрос, что за свой первый срок он почти ничего из того, что обещал сделать, в том числе и по изоляционистской линии, сделать не смог, по сути, проиграв сражение "людям с дипломатами", как их называл президент России В. В. Путин. То есть "теневому правительству США", аппаратной бюрократии.



Но что может сделать Трамп, выиграв повторные выборы, не знает еще и он сам. Недавно на ресурсе «War on the Rocks» вышла любопытная статья «Европейская безопасность в кризис: чего ждать, если США выйдут из НАТО». О чем же написано в этом материале и что по этому поводу можно сказать?Авторы материала на «War on the Rocks»: Лиана Фикс, программный директор по международным делам в берлинском офисе «Körber-Stiftung» (немецкий некоммерческий мозговой центр, специализируется на Восточной Европе в основном), и д-р Бастиан Гигерих, директор по обороне в Международном институте стратегических исследований (IISS, известен по справочникам Military Balance, к сожалению, весьма некомпетентному, особенно в отношении ВС России, кстати, он возглавляет команду, которая этот Milbalance и выпускает). Эти две организации некоторое время назад провели своего рода командно-штабную игру, точнее, политическую игру, на тему того, что будет, если США соберут вещички из НАТО и выведут свои войска из Европы, побив горшки на прощание.Скажете, нереально? Мы живем во время, когда многое становится реальным. Лет 6 назад многие верили в скорый возврат Крыма? А в гражданскую войну на Украине? А в возможный выход Турции из НАТО, а Британии из ЕС? Так и с выходом США из НАТО. Тем более что г-н Трамп, как писали в начале этого года в New York Times, несколько раз обсуждал с помощниками и военными выход из НАТО в течение прошлого года. Конгресс даже выпустил закон о поддержке НАТО, в котором запретил тратить деньги на мероприятия по выводу США из НАТО и войск из Европы. Однако это не панацея, и история со «стеной Трампа», на которую Конгресс тоже не дал денег, а их вытащили из кучи военных программ, тому пример. Итак, что это за игра, чем закончилась и что стоит сказать по такому поводу?Игра состоялась этим летом в Берлине с участием пяти экспертных групп из США, Британии, ФРГ, Франции и (внезапно) Польши. В феврале 2021 г. Дональд Трамп после повторной инаугурации, сокрушив на выборах Байдена, заявляет, что, в связи с тем, что европейские содержанки ничего не хотят делать сами и ни за что платить, понадеявшись на заокеанского "папика", США покидают альянс и выводят войска из Европы в экстренном порядке. Авиация улетает первой, затем вывозят тактические ядерные авиабомбы В61, части ПВО-ПРО и все остальные.Затем, по сценарию, через какое-то короткое время в огрызке, оставшемся от НАТО без США, случается кризис на Западных Балканах, где происходит в одной из стран альянса "пророссийский переворот". Очевидно, имеется в виду байка про попытку переворота в Черногории, якобы инспирированную "офицерами ГРУ" — история уровня сказаний о "Петрове и Боширове" и "Новичке", который в реальности в 4-8 раз ядовитее VX/VR и не имеет антидотов, а тут им двух человек убить не могли лошадиной дозой. По сценарию, Россия поддерживает этот переворот и даже организует блокаду силами своего ВМФ на подступах к данной стране. Вот непонятно, зачем именно морскую блокаду, страна огрызка НАТО на острове находится?Часть экспертных групп, участвовавших в игре, ожидали применения 5 статьи устава альянса о коллективной обороне, но вместо этого сошлись на применении лишь статьи 4, где предусмотрены лишь консультации со страной, подвергшейся угрозе и оказание опосредованной помощи. Экспертные группы отметили, что без гарантий безопасности от США "доверие к 5 статье и ко взаимным оборонным обязательствам являются сомнительными". То есть никто воевать ни за кого не пойдет. Впрочем, в НАТО и с США есть большие сомнения, что все радостно пойдут воевать с таким страшным противником, как Россия. Включая самих США — тем не впервой "кидать" своих союзников.Также рассматривался сценарий размещения Россией на западе страны КР наземного базирования увеличенной до 4500+ км дальности (очевидно, речь о чем-то вроде КР "Калибр-М", ныне проходящей испытания, перенесенной на сушу, что может быть выполнено достаточно легко). Отмечается, что ввиду неразвитости европейской ПВО-ПРО эта угроза для Европы "всерьез и надолго" в условиях вывода американских частей и является угрозой самому существованию Европы. Правда, тут сразу возникают вопросы к устроителям игры.А если бы американские подразделения ПВО и ПРО были, они бы защитили от этой угрозы? Вряд ли, особенно учитывая низкие боевые качества ЗРК "Пэтриот" даже последних версий, не раз проявленные в Йемене (можно, конечно, все валить на саудовцев, но это не совсем так). И то, что ни система ПРО ТВД THAAD, ни тем более Aegis Ashore с противоракетами SM-3 против КР не помощники. И почему только наземного базирования КР вас так смущают, а многочисленные и плодящиеся, как грибы после дождя, носители КР морского базирования или авиационные не являются угрозой для Европы? И почему только увеличенной дальности, ведь Европе и обычных хватит с головой? Ну и, наконец, почему только КР? Ведь есть и БР комплексов "Искандер-М" (у которых явно ожидается ныне рост дальности). Есть, наконец, гиперзвуковые ракеты, те же "Кинжалы", например. Это не угроза для Европы? Кстати, от этой угрозы американцы тоже не лекарство — нечего им противопоставить, зато наличие их частей в стране автоматически превращает ее в мишень для этого и разного другого оружия, в том числе термоядерного. Лекарство тут может быть одно — не плясать под дудку Вашингтона и поддерживать хорошие отношения с Россией. Вот тогда и угроза не угроза была бы. Но это, видимо, слишком сложно. Проще действовать по известной присказке про то, что у европейцев есть странная традиция — раз в сто лет всем вместе собираться и идти получать по морде от России. Только в наше время такой поход кончится фатально.Почему-то в ходе игры было установлено, что выход США из НАТО и эвакуация войск представляет собой угрозу существования в особенности для Германии. Почему это так, понять сложно. Германия не граничит с Россией. Германия не занимает откровенной трусливо-враждебной истерической позиции по отношению к России, как прибалты или поляки. И не пытается "нарываться", как они, на неприятности — они еще прошлый раз не забыли. В целом, несмотря на то, что Германия вынужденно следует в кильватере США и действует во вред своим же интересам в отношении России, она занимает относительно нейтральную позицию, и каким образом именно ей "угрожает" Россия, непонятно. Или уж всем, или никому! Нам, в общем, если нас "достанут", все равно, сколько стран Европы выжечь ТЯО — 1 или 20. А так — да не нужна нам ни Германия, ни Польша. Кроме как покупатели газа, нефти и прочих товаров и как торговые партнеры.Немецкая экспертная команда предложила изучить возможности франко-германского Аахенского договора, подписанного в начале 2019 года Меркель и Макроном и попросить Францию и Британию "распространить" свои "ядерные зонтики" на другие европейские страны. По этому договору ФРГ и Франция обязуются предоставить любую помощь друг другу, включая военные средства, в случае вооруженного нападения на свои суверенные территории. Он еще подвергся критике как со стороны американских "атлантистов", так и ряда европейских стран, особенно "неофитов" ЕС и НАТО. Мол, зачем вам такой договор, если есть НАТО? Правда, не очень понятно, как можно "расширить зонтики" Франции и Англии. У последней потенциал маленький и неразвитый, отсутствует ТЯО, например, как класс, да и носители, мягко говоря, не совсем британские. Да и из ЕС они уходят, и не факт, что и в НАТО с уходом США остались бы.У Франции дела получше, но их стратегия ядерного сдерживания больше рассчитана на то, чтоб никогда не оказаться в противниках у России или Китая, о чем черным по белому было написано в ряде их официальных изданий по вопросам безопасности. А также она рассчитана на некий относительно небольшой неприемлемый ущерб, который смогут нанести ядерные силы, такой, чтобы Франция его не стоила. Но это Франция, а за всю Европу такая цена может быть и приемлемой. Да и, имея одномоментно на боевом патрулировании ровно одну ПЛАРБ, французы вообще рискуют остаться без потенциала ответного удара, если эту лодку отследят и утопят. Расширять свой ядерный потенциал Франция не хочет, да и не может, и вряд ли захочет, если даже ей захотят приплатить немцы или все ЕС. Так что идея "расширения зонтика" может быть продвинута лишь на вербальном уровне. Мол, теперь Франция ядерным оружием защищает всю Европу и отвечает за это.Создание же потенциала ядерного сдерживания ФРГ в ходе игры было сочтено маловероятным и ненужным вариантом из-за внутренней оппозиции. Будто только в оппозиции дело! Даже высокоразвитое государство не всегда способно решить задачу по созданию ядерного оружия, это крайне недешевый проект, и не Германии с ее бундесвером, который находится в том состоянии, про которое говорят "краше в гроб кладут", браться за эту задачу. Ведь тогда может не хватить на пособия и жилье бородатым беженцам — и кто будет насиловать немок на улицах городов на Новый год? Да и не будет денег на решение других важных задач вроде перевода энергобаланса на крайне затратные и неэффективные "зеленые" технологии или "снижение выбросов парниковых газов" (миф о "глобальном потеплении" сам себя не поддержит, паству надо беспрестанно кормить ахинеей).А вот французская команда заявила примерно то же самое, что и Макрон, заявив, что НАТО без США мертво и ненужно, и предложив некую европейскую модель коллективной обороны, построенную на системе двусторонних договоров. Причем и французы, и все остальные европейские команды этой политической игры вначале, когда США объявили о выходе из НАТО, заняли позицию "подождем — увидим", ориентированную на то, чтобы убедить США вернуться в НАТО, предлагая уступки, которые были немыслимы раньше (от торговли до энергетики). В общем, "вернись, я все прощу". Европейцы начали предпринимать активные шаги только после того, как ситуация с безопасностью в сценарии значительно ухудшилась и когда стало ясно, что решение США о выводе войск необратимо и поезд ушел. До того они все ждали, а вдруг, мол, хозяин передумает.Британцы же заявили, что остались бы в НАТО только если бы они там играли ведущую роль в планировании и управлении. То есть заменив собой США. Но только вот британский военный потенциал "значительным" могут считать только господа из этих двух институтов, проводивших моделирующую игру. Для того, чтобы претендовать на еще не остывший трон, британцы слабосильны, мягко говоря. В общем, налицо неоправданное возрождение имперских амбиций без особых на то оснований. А вот поляки остались верны сюзерену, даже если пан покинул своих холопов. Польская команда заявила, что не верит ни в какие европейские гарантии безопасности и совместные военные проекты, а хочет заключить двусторонний жесткий военный договор с США. Мол, мы на переднем краю "российской агрессии", нам нужен особый подход. Видно, тоже 6 лет отбиваются от танковых армий, кроша дивизии в «Фейсбуке» десятками, как их неразумные соседи. В общем, это уже не политология, а медицина. И нет сомнений, что визгливые неофиты НАТО могут занять похожую на польскую позицию, что в итоге могло бы привести к образованию "нео-НАТО" из всех этих почти бесполезных в военном плане, крайне уязвимых, но очень крикливых, "токсичных" и "пахучих" государств во главе с США. Но вот надо ли это будет США, если они уйдут из НАТО?Авторы материала пишут, что при размышлении о более широких последствиях политической игры становится ясно, что без гарантий безопасности США принципы европейского единства и взаимной солидарности в обороне были быстро поставлены под сомнение, а Европа оказалась под серьезной угрозой раскола на различные лагеря (с неизбежным всплытием старых обид и раздоров). В то время как европейцы в принципе были готовы организовать свою собственную оборону, но только на словах, потому что военных возможностей у них оказалось недостаточно, равно как и твердого желания. Все это препятствовало осмысленным действиям и привело к быстрому возникновению разделения и раскола ("НАТО без США"). Это также может произойти в условиях, не связанных с выводом войск США таких, как сокращение ее европейского силового присутствия или готовность США реально кого-то защищать. Тем более что Трамп сам весьма уклончиво заявил на саммите НАТО о готовности защищать некое государство (если будет хорошо платить (тратиться на оборону и закупки в первую очередь американского оружия по бешеным ценам), то, мол, можно и защитить. Так что любая степень сокращения обязательств США таким образом усугубит европейские разногласия. Что мы уже наблюдаем.Любопытно, что все команды игры отвергли российские предложения по урегулированию конфликтов в обмен на уступки по безопасности, такие, как разработка договора о европейской безопасности на основе предложений Д. А. Медведева 2008 года. Это свидетельствует о том, что Россия не считалась ими надежным поставщиком услуг в области безопасности в Европе. Хотя у участников возникли подозрения, что Германия может поддаться искушению вступить в сепаратный диалог с Россией по этому вопросу. Впрочем, это эксперты, а не политики, а какое гнилое сено часто заполняет мозги представителей "экспертного" сообщества на Западе, в общем, известно. Политики могут повести себя как более разумно, так и более неразумно.Конечно, это была всего лишь игра, но многое в ней крайне похоже на реальный сценарий развития событий в будущем.И надо сказать, что в США все больше сторонников того, чтобы США покинули альянс. Конечно, в демократической империи демократически нажитого чужого добра обычно умеют хорошо манипулировать общественным мнением, Но учитывать его, особенно перед выборами, должны. И вот что выходит с "гласом народа" США.Общественная поддержка НАТО со стороны США снижается, об этом говорят опросы. Так, старший научный сотрудник организации Eurasia Group Foundation Марк Ханна отметил:Другими словами, даже формулировка вопроса таким образом, чтобы спровоцировать положительный отклик, и без упоминания о потенциальном ядерном риске, связанном с военным обязательством США перед союзником по НАТО, в опросе показывает, что нет чёткой общественной поддержки необходимости защиты союзника США. Ханна пришёл к следующему выводу:Если бы респондентам прямо сказали о ядерном риске, весьма вероятно, что произошёл бы всплеск антинатовских настроений еще более сильный. А если бы описали реальную ситуацию, где американцы или терпят поражение, или происходит обмен ударами уже не на уровне ТЯО, а на уровне СЯС, желающих убавилось бы на порядок.Так или иначе, но американским политикам необходимо учитывать нарастающий изоляционизм в общественном сознании. Тот же Трамп, то, что он оказался в Белом доме, — следствие и этого самого изоляционизма. Другой вопрос, что за свой первый срок он почти ничего из того, что обещал сделать, в том числе и по изоляционистской линии, сделать не смог, по сути, проиграв сражение "людям с дипломатами", как их называл президент России В. В. Путин. То есть "теневому правительству США", аппаратной бюрократии.Но что может сделать Трамп, выиграв повторные выборы, не знает еще и он сам. Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





77 Источник Похожие новости Разломали турбину Форсирование Немана. Отважная семёрка Полёт "Ястреба" «Ржев». Ну и кто это проплатил? Побег Америки из НАТО. Гипотетический сценарий Amazon и Пентагон — братья навек. Google тоже хочет в "семью" Новости партнеров