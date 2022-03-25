Победы, потери, провокации: Главные события спецоперации на Украине

На Украине обнаружили американских военных, Минобороны отчиталось о победах и потерях, эксперт назвал три главных точки, после которых - победа, а Кадыров предупредил о провокациях.

Прошёл месяц с начала спецоперации России на Украине. Минобороны России рассказало, чего удалось добиться за это время, о потерях обеих сторон, а также об иностранных наёмниках. Об этом и других событиях в обзоре Царьграда.

Отчёт Минобороны

В ходе спецоперации России на Украине, к сожалению, погиб 1351 русский военнослужащий, ещё 3825 получили ранения. Потери Украины составили 30 тысяч человек, из которых 14 тысяч - убитые и 16 тысяч - раненые. Такой информацией поделился на брифинге Минобороны России начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

Кроме того, численность иностранных наёмников на Украине после ударов России по их базам начало стремительно снижаться. За семь суток не прибыло ни одного "солдата удачи" - напротив, наблюдается их отток.

ЛНР освободила 93% территории республики, ДНР - 54%. Бои за Мариуполь продолжаются. Ракетой "Калибр" уничтожена крупнейшая топливная база Украины.

Три главные точки на Украине

На карте Украины есть три ключевые точки, которые имеют стратегическое значение. Это Мариуполь, Харьков и Киев. Освобождение этих городов коренным образом изменит политическую ситуацию в нашу пользу. Такое мнение высказал почётный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Помимо этих укреплённых районов, в Незалежной практически нет хорошо оборудованных форпостов, которые могли бы затормозить продвижение русских войск, а также подразделений республик Донбасса,

- пояснил эксперт.

Американский след

Якобы не участвующие в конфликте на стороне Украины американские морпехи опубликовали видео, на котором подтвердили своё участие в столкновениях с русскими солдатами. В ролике видно, как англоязычный отряд весело обсуждает горящие здания, оружие, ракеты и "много других весёлых вещей, которые сделают этот день прекрасным".

Кадыров рассказал о провокации

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале опубликовал пост о том, что вблизи одного из украинских населённых пунктов силами ВСУ использованы боеприпасы с белым фосфором.

Я не удивлюсь, если они обвинят в применении зажигательных боеприпасов Россию, несмотря на то что мы и без этого прекрасно справляемся со своими задачами,

- написал Кадыров в Telegram-канале.

В подтверждение его слов из Донецка пришло сообщение, что в городе прогремело два взрыва. Жители заподозрили фосфорную атаку.