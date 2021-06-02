Победу русских хоккеистов над шведами восприняли как услугу Чехии

Чешские любители хоккея весьма своеобразно оценили победу русских хоккеистов над шведской сборной. За игрой они увидели политическую подоплёку и услугу.

Матч Россия - Швеция, состоявшийся 31 мая, закончился со счётом 3:2 в пользу русских хоккеистов. Они досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира в своей группе. Эта победа помогла пробиться в плей-офф и чехам.

На портале iDNES велось активное обсуждение матча. Победу русских хоккеистов над сборной Швеции чешские зрители восприняли как услугу им.

Наконец-то русские хоть где-то оказали нам услугу, - написал Vaclav Dvorsky.

Antonin Chaloupka отметил, что в первый раз на этом чемпионате посмотрел действительно хороший хоккей.

"Эта музыка Чайковского звучит намного лучше, чем гимн России", - съязвил Lukas Smetak, напоминая, что сборной России запрещено использовать свою символику и свой гимн из-за допингового скандала и решения Спортивного арбитражного суда.

"Помогали нам очень неохотно", - оценил игру сборной России Alois Jindra.

Победу русских хоккеистов чешские зрители попытались превратить в прения о политике.

Болеть за русских? Нет уж, спасибо, - написал Martin Nepl.

"Думал, что Россия нас накажет. Проиграет и потом будет смотреть на наши мучения со словаками", - признался Miroslav Kupcak.

Но были комментарии и от здравомыслящих людей.

Только не надо позориться и приплетать к сборной России Путина или русское правительство. Это всего лишь 20 юных парней, которые любят хоккей так же, как мы или шведы. Впутывать везде политическое противостояние - это убого, - считает Zbynek Prochazka.

Немалая часть пользователей написала о своём восхищении игрой сборной России.

"Что ж, спасибо вам, русские. Очень нервное зрелище, вплоть до последнего буллита", - поблагодарил Jakub Cisecky.

"Русские выкладывались в этом матче лишь на 50% от своих возможностей", - заметил Josef Teichert.

"Действительно хороший матч", - считает Ondrej Rataj.