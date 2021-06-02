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Победу русских хоккеистов над шведами восприняли как услугу Чехии
02 июня 2021, 06:50 • 109 • В мире
Чешские любители хоккея весьма своеобразно оценили победу русских хоккеистов над шведской сборной. За игрой они увидели политическую подоплёку и услугу.
Матч Россия - Швеция, состоявшийся 31 мая, закончился со счётом 3:2 в пользу русских хоккеистов. Они досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира в своей группе. Эта победа помогла пробиться в плей-офф и чехам.
На портале iDNES велось активное обсуждение матча. Победу русских хоккеистов над сборной Швеции чешские зрители восприняли как услугу им.
Antonin Chaloupka отметил, что в первый раз на этом чемпионате посмотрел действительно хороший хоккей.
"Эта музыка Чайковского звучит намного лучше, чем гимн России", - съязвил Lukas Smetak, напоминая, что сборной России запрещено использовать свою символику и свой гимн из-за допингового скандала и решения Спортивного арбитражного суда.
"Помогали нам очень неохотно", - оценил игру сборной России Alois Jindra.
Победу русских хоккеистов чешские зрители попытались превратить в прения о политике.
"Думал, что Россия нас накажет. Проиграет и потом будет смотреть на наши мучения со словаками", - признался Miroslav Kupcak.
Но были комментарии и от здравомыслящих людей.
Немалая часть пользователей написала о своём восхищении игрой сборной России.
"Что ж, спасибо вам, русские. Очень нервное зрелище, вплоть до последнего буллита", - поблагодарил Jakub Cisecky.
"Русские выкладывались в этом матче лишь на 50% от своих возможностей", - заметил Josef Teichert.
"Действительно хороший матч", - считает Ondrej Rataj.
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