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Победу Башара Асада на выборах записали на счёт России: "Мало кто понимает. Но"

28 мая 2021, 08:35  •  133 • Политика
Политолог Сергей Карнаухов, комментируя победу Башара Асада на выборах президента Сирии, считает это также победой России, напомнив о роли нашей страны в уничтожении терроризма в республике.
Ранее стали известны итоги президентских выборов в Сирии. Абсолютную победу, набрав 95,1% голосов избирателей, одержал действующий глава республики Башар Асад. На этот пост, напомним, претендовали ещё два кандидата: Махмуд Марей от партии "Демократический арабский социалистический союз" и Абдалла Абдалла от "Социалистов-юнионистов".
Однако сирийский народ сделал выбор в пользу того, кто принёс мир на землю САР. И, как напомнил политолог Сергей Карнаухов в своём авторском Telegram-канале, не без помощи русских. И не просто смог сохранить суверенитет Сирии, но и одержать победу над террористами.
"Башар Асад победил. Это и наша победа, - высказал свою точку зрения политолог. - Мне очень жалко сирийцев. И поэтому я бесконечно горжусь Россией за спасение Сирии. Это мало кто понимает".
Но, как отметил Карнаухов, в истории останется этот период, когда невероятными усилиями русский солдат "уничтожил центр террористического сброда, сломал планы Запада по перекраиванию региона, сохранил Сирию на карте мира".

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