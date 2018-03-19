Победное выступление Владимира Путина - видео

• 46 • Политика

Кандидат в президенты выступает в своем предвыборном штабе после подсчета почти 50 процентов голосов. Царьград ведет прямую трансляцию выступления Владимира Путина.

На данный момент, по официальной информации ЦИК, Владимир Путин набирает более 70 процентов голосов. В 23:30 кандидат в президенты прибудет в свой предвыборный штаб, где ожидается его выступление.

Предлагаем прямую трансляцию заявления Владимира Путина.

Кроме того, российский лидер не смог не посетить концерт на Красной площади, посвященный четвертой годовщине вхождения Крыма в состав России. Напомним, что именно в Крыму и Севастополе более 90 процентов избирателей отдали свои голоса за Владимира Путина.