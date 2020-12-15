Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прощание с Европой: Меркель извинилась, что решит Путин
Беги, русский мир придёт! Гордон изменился в лице, когда его погнали в прямом эф...
Азербайджанская элитка взбунтовалась против российских миротворцев: Вывести!
Давить Россию через НАТО? "Шансов добежать до Канады не будет": Киев п...
Главная / Политика

Победивший на выборах Байден уколол Трампа

15 декабря 2020, 08:25  •  226 • Политика
Джо Байден. Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Демократ набрал достаточное число голосов выборщиков, чтобы стать президентом
Теперь официально – у Джо Байдена есть все основания для того, чтобы возглавить США. Демократу удалось набрать необходимое количество голосов выборщиков. Их за него отдали более 270. Дональду Трампу досталось 232 голоса, тогда как его сопернику – 302. Данные приводит телеканал CNN.
Отметим, что победа Байдена подтвердилась в тех штатах, где пока еще президент Трамп пытался ее оспорить. Демократ не преминул об этом напомнить и уколол своего оппонента. "Сонный Джо", как окрестил его действующий глава Штатов, заявил, что планы его соперника опровергнуть результаты выборов провалились. Обращение будущего американского лидера опубликовано на Ютуб-канале "CBS News".
"Их выслушали более 80 судей по всей стране, и ни в одном из этих случаев не было найдено (…) оснований для того, чтобы (…) подвергнуть сомнению итоги выборов",
– цитирует Байдена "Общественная служба новостей".
6 января результаты голосования выборщиков предстоит утвердить в Сенате и Палате представителей Конгресса, напоминает МИР 24. Инаугурация должна пройти чуть больше чем через месяц – 20 января.
Пока Трамп и Байден бились за власть, пользователи Сети расслаблялись за просмотром смешных видео с двумя политиками. Один из таких роликов стал вирусным.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



226
Источник
Похожие новости
15 декабря 2020, 04:45
Признает ли Россия Байдена президентом США? Глава МИД Лавров дал чёткий ответ
15 декабря 2020, 01:05
В США выбирают президента, теперь по-настоящему: Трамп впереди, но Байден дышит в спину
15 декабря 2020, 04:45
Пророк с форума: Бунты в США предсказал Джон Тайтор, теперь Штаты в ожидании "молниеносного удара"
15 декабря 2020, 01:05
За Навальным охотились четыре года
15 декабря 2020, 02:55
Российские хакеры взломали ведомство США по борьбе с хакерами. Досталось также санкционному принтеру
15 декабря 2020, 04:45
"Турция ждёт от ЕС не санкций": Эрдоган напомнил Брюсселю о забытом обещании
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 декабря 2020, 19:55
Псаки опять оконфузилась из-за России: Вопрос о "Северном потоке - 2" поставил в тупик
09 декабря 2020, 06:40
США готовятся к войне с Россией в XXI веке: Американцы показательно "уничтожили" С-400 и Су-34
11 декабря 2020, 01:45
"Развалили всё". Даже Матвиенко не сдержалась и высказала претензию. Пронько добавил
12 декабря 2020, 16:15
Азербайджан обстрелял Карабах
12 декабря 2020, 18:05
Украине готовят трибунал? Международный уголовный суд взялся за военные преступления в Донбассе
10 декабря 2020, 07:25
Израильский генерал "слил" договор США с… пришельцами. Сенсацию оценила русская лётчик-космонавт
12 декабря 2020, 22:35
«Далекоидущие последствия»: как в США отреагировали на отказ Верховного суда рассматривать иск о результатах выборов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.