Победившая на выборах уборщица опровергла информацию об отставке

Уборщица Марина Удгодская, победившая на выборах главы сельского поселения в Костромской области, заявила журналистам о своем намерении остаться на своем посту благодаря поддержке депутатов.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Удгодская решила сложить свои полномочия, поскольку не дождалась поддержки на новом посту и поняла, что не может управлять поселением.

По словам Удгодской, желание покинуть пост у нее действительно было, однако депутаты пообещали поддержать ее.

«Быть главой, отвечать за то, как живут твои земляки, — сложная работа и большая ответственность. Да, у меня было желание покинуть этот пост. Но меня поддержали депутаты, обещали помогать в решении всех вопросов. Раз в неделю я буду ездить в Чухлому к главе района, который тоже обещал мне помогать во всех вопросах», — цитирует ее ТАСС в четверг, 12 ноября.

В сентябре уборщица Марина Удгодская одержала победу на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Костромской области и рассказала о своих планах в новой должности. В частности, она заявила, что займется чисткой речки, которая сильно заросла, а также детскими площадками.

В ноябре председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала об Удгодской президенту России Владимиру Путину.