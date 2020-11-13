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Победившая на выборах уборщица опровергла информацию об отставке

13 ноября 2020, 03:40  •  64 • Политика
Уборщица Марина Удгодская, победившая на выборах главы сельского поселения в Костромской области, заявила журналистам о своем намерении остаться на своем посту благодаря поддержке депутатов.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Удгодская решила сложить свои полномочия, поскольку не дождалась поддержки на новом посту и поняла, что не может управлять поселением.
По словам Удгодской, желание покинуть пост у нее действительно было, однако депутаты пообещали поддержать ее.
«Быть главой, отвечать за то, как живут твои земляки, — сложная работа и большая ответственность. Да, у меня было желание покинуть этот пост. Но меня поддержали депутаты, обещали помогать в решении всех вопросов. Раз в неделю я буду ездить в Чухлому к главе района, который тоже обещал мне помогать во всех вопросах», — цитирует ее ТАСС в четверг, 12 ноября.
В сентябре уборщица Марина Удгодская одержала победу на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Костромской области и рассказала о своих планах в новой должности. В частности, она заявила, что займется чисткой речки, которая сильно заросла, а также детскими площадками.
В ноябре председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала об Удгодской президенту России Владимиру Путину.

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