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Победителей не будет

29 марта 2018, 21:09  •  114 • Карикатуры

Эксперт по ядерному разоружению Брюс Блэр заявил, что российский автоматический комплекс управления ответным ядерным ударом все еще действует. По мнению вице-президента Российской академии геополитических проблем Владимира Анохина, в западных СМИ интерес к "Мертвой руке" подогревается для запугивания граждан.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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