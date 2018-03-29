|
Победителей не будет
29 марта 2018, 21:09 • 114 • Карикатуры
Эксперт по ядерному разоружению Брюс Блэр заявил, что российский автоматический комплекс управления ответным ядерным ударом все еще действует. По мнению вице-президента Российской академии геополитических проблем Владимира Анохина, в западных СМИ интерес к "Мертвой руке" подогревается для запугивания граждан.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Подпишитесь на нас
114
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
27 марта 2018, 08:39
|
28 марта 2018, 07:24
|
26 марта 2018, 09:54
|
23 марта 2018, 10:24
|
28 марта 2018, 02:40
|
23 марта 2018, 07:09
|
26 марта 2018, 17:54