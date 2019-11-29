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Победить Трампа. Мистер Блумберг делает ход

29 ноября 2019, 16:09  •  35 • Аналитика

У президента-миллиардера Трампа появился новый серьёзный соперник. Владелец медиаресурсов, меценат и экс-мэр Нью-Йорка миллиардер Блумберг, сделавший своё состояние на финансовой бирже, выставляет свою кандидатуру в президентской гонке от Демократической партии, чтобы «победить Трампа» — так он выразился в предвыборном заявлении.

Видимо, Демократическая партия США сдаёт своего основного кандидата Джо Байдена, понёсшего большие репутационные потери в «Украинагейте», на политическую свалку. Если это так, Блумберг сначала одержит победу в демократических праймериз над Байденом, если последний вообще не снимет свою кандидатуру.


Вершина американкой демократии


Кажется, скоро мы увидим вершину американской демократии: схватку за верховную власть на президентских выборах двух миллиардеров. Очевидную иллюстрацию того, что демократия – это власть денег под прикрытием массовки из народа, и прав и победит в этой демократической борьбе тот, кто из них сильнее, а совсем не американский народ. Но если Трамп всё-таки имеет строительный бизнес, то Блумберг – чистый финансовый спекулянт, ставший по совместительству и медиамагнатом.

Есть и другие нюансы. Блумберг – не на 100% «свой» в Демократической партии, он состоял и в Республиканской партии, поэтому выдвигается в президенты так поздно. Наверное, от безысходности: Джо Байдену слишком сильно подмочили репутацию обвинения в коррупции на Украине, а «своего» кандидата, способного бросить вызов Трампу, у демократов нет.

Палата «дураков»


В этой предвыборной ситуации демократы решились на очередную глупость: на слушаниях по импичменту Трампа в Палате представителей Конгресса очередные «демократические» свидетели по «делу Трампа» заявили, что за «Украинагейтом» стоит… Россия. Русские агенты, дескать, манипулировали киевскими простаками и строили козни против Трампа, а совсем не американское посольство и посол Мари Йованович с помощью своих киевских грантованных украинцев. Доказательства? Они тоже простецкие: России ведь выгоден этот скандал в Вашингтоне?

Да, России выгоден политический скандал в Вашингтоне, России выгоден и глобалистский фанатичный утопизм Демократической партии США, как объективная химера. Тогда Демократическая партия США – главный агент Кремля и Путина, а совсем не президент Трамп.

Трамп, по новейшей демократической версии о «русско-украинском гейте», предстаёт ещё и «полезным идиотом», на что он немедленно отреагировал: демократы в Конгрессе, по его словам, оказались в «дурацком положении». В смысле: они видят «русских ведьм» под каждым кустом.

Трамп и Блумберг


Но что Трампу делать с Блумбергом, политическим тяжеловесом с хорошим послужным списком? Видимо, президент Трамп будет делать упор на то, что Блумберг представляет Демократическую партию, что он ведёт за собой во власть скопище «дураков», так определил президента и демократа Барака Обаму ещё сенатор-республиканец Джон Маккейн, ныне покойный.

Напрашивается и геополитический предвыборный аргумент Трампа, вытекающий из его тезиса о необходимости «поладить с Россией»: Демократическая партия США своей охотой на «русских ведьм» бросает Россию в объятия Китая, сама формирует русско-китайский альянс против США и этим ставит под угрозу безопасность США.
Виктор Каменев

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