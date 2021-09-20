Победить "Северный поток - 2". Чей план смешнее - Киева или Саакашвили

"Северный поток - 2" сдан, однако политические интриги не заканчиваются. И теперь в планах то ли уничтожения газопровода, то ли вербовки его на свою сторону соревнуются Михаил Саакашвили и представители официального Киева. Так кто смешнее?

"Газпром" намерен начать поставки газа в Германию по первой нитке "Северного потока - 2" 1 октября, впрочем, эту дату называет агентство Bloomberg. Выгоду от запуска нового газопровода получит и Россия, и Европа. Но будут и проигравшие. В том числе таким проигравшим может стать Украина - как только закончится контракт, наша сторона вправе снизить объёмы транзита по территории Незалежной. Тем более что партнёр этот не самый надёжный.

Для Европы строительство "Северного потока - 2" завершилось очень кстати. Цены на природный газ здесь бьют рекорды, поднимаясь до 670 долл. за 1 тыс. кубометров. А его запасы в европейских подземных хранилищах, напротив, опустились до многолетнего минимума. То есть ЕС как никто другой заинтересован в скором запуске. Но и здесь без политики не обходится.

Договорённости могут быть пересмотрены Германией

Провокационные заявления, касающиеся "Северного потока - 2", не стихают. Так, сегодня стало известно, что Германия может отказаться от достигнутых договорённостей по "Северному потоку - 2" и начать пересматривать соглашения. Заявление сделал представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ Урс Ункауф, отметив, что отказ может стать реальностью, если к власти в стране придёт партия "Зелёные".

Но даже если "Зелёные" не окажутся во главе коалиции, всё равно вслед за формированием нового правительства последует пересмотр энергетической политики ФРГ в рамках новой "зелёной" парадигмы,

- опасается политик.

При этом Германия уже может покупать газ у русских. По версии главы "Газпрома" Алексея Миллера, в нашей стране запасов газа хватит ещё лет на сто точно. Проблем с сырьём бизнесмен не видит в ближайший век.

По мнению Миллера, запасы голубого топлива в России являются крупнейшими в мире. Во время выступления на годовом собрании Международного делового конгресса глава "Газпрома" также отметил широкие перспективы, которые имеются у поставок газа по трубопроводам.

Не является ли заявление немецкого политика своего рода шантажом? Вопрос открытый.

Украинское сопротивление

Глава исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в беседе с польским порталом Energetyka24 заявил, что "Северный поток - 2" может оказаться полезным для Украины.

С одной стороны, запуск газопровода означает, что Европа с меньшим желанием будет защищать Украину в случае нападения России, размышляет Саакашвили (это заявление даже оценивать не имеет смысла - ну какое нападение?). С другой стороны, "Северный поток - 2" мотивирует Украину:

Это (завершение строительства "Северного потока - 2". - Ред.) хорошо, потому что украинцы будут добывать свой собственный газ. Украинцы научатся его экономить.

Если вам ещё не смешно, расскажем о трёх шагах Киева по уничтожению газопровода. План по защите украинского транзита и нанесению удара по газовой отрасли России ранее озвучила замминистра энергетики Украины Елена Зеркаль. По её словам, победная тактика состоит из трёх шагов.

Первый - закачать достаточно газа в подземные хранилища и добиться включения Украины в "группу риска". Это специальный европейский механизм для предотвращения кризисных ситуаций с газом. Зеркаль надеется, что включение Украины в "группу риска" позволит уравнять страну с Германией, которая уже имеет данный статус. А это, в свою очередь, даст Киеву возможность заручиться международной помощью.

Второй - Зеркаль предлагает странам мира объединиться и вместе доказать, что "Газпром" является монополистом. Так она надеется ограничить поставки русского газа в Европу.

Третий шаг вытекает из второго. Чиновница призывает надавить на "Газпром", чтобы все русские газопроводы, идущие в Европу, соответствовали Третьему энергопакету ЕС. Данный документ вводит ряд жёстких ограничений для поставщиков газа. Он был создан специально под "Северный поток - 2".

Эта битва продолжается, и общая победа возможна,

- пишет Зеркаль в своей статье на портале "Европейская правда".

Остаётся лишь добавить, что сейчас Киев ведёт битву в полном одиночестве. Ранее США и Германия согласовали сделку по "Северному потоку - 2". Вашингтон согласился оставить попытки сорвать проект, а Берлин взял на себя обязательства по продлению контракта на транзит газа через Украину и решил инвестировать в украинскую "энергобезопасность". Украинские эксперты и политики уже обратили внимание, что в пунктах, которые касаются транзита, использованы максимально размытые формулировки. Это даёт Москве возможность толковать условия соглашения в свою пользу.