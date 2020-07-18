Победить пандемию мешает Москва? В США готовят закон против "русских хакеров"

В США заявили, что остановить распространение коронавирусной инфекции американским властям мешают русские. До этого Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) обвинил хакеров в попытках украсть информацию о разработке вакцин против COVID у Великобритании, Канады и США.

Власти Великобритании считают, что киберпреступники связаны с российскими спецслужбами. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже прокомментировал, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

В США решили защититься законом. Там готовят законопроект против "русских хакеров". Как заявил лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти, это поможет пресечь "злонамеренные действия Москвы" по ослаблению США в борьбе с пандемией.

"Злонамеренные действия Москвы по ослаблению нашей борьбы с пандемией не должны остаться без контроля. В ближайшие дни я представлю законодательство, гарантирующее то, что российские хакеры понесут ответственность", - цитирует политика ТАСС.