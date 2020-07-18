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Победить пандемию мешает Москва? В США готовят закон против "русских хакеров"

18 июля 2020, 03:00  •  43 • В мире
В США нашли причину, которая мешает эффективно бороться с распространением коронавируса. Борьбе американцев мешают "русские хакеры". Об этом заявил лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти. Он заявил о подготовке закона против "русских хакеров".
В США заявили, что остановить распространение коронавирусной инфекции американским властям мешают русские. До этого Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) обвинил хакеров в попытках украсть информацию о разработке вакцин против COVID у Великобритании, Канады и США.
Власти Великобритании считают, что киберпреступники связаны с российскими спецслужбами. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже прокомментировал, что Москва не имеет к этому никакого отношения.
В США решили защититься законом. Там готовят законопроект против "русских хакеров". Как заявил лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти, это поможет пресечь "злонамеренные действия Москвы" по ослаблению США в борьбе с пандемией.
"Злонамеренные действия Москвы по ослаблению нашей борьбы с пандемией не должны остаться без контроля. В ближайшие дни я представлю законодательство, гарантирующее то, что российские хакеры понесут ответственность", - цитирует политика ТАСС.

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