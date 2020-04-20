Победить эпидемию или стать международным изгоем? В Швеции всё решится в мае

На сегодня в Швеции, выбравшей особый путь борьбы с коронавирусом, зарегистрировано почти 14 тысяч случаев заболевания, более 1,5 тысячи человек скончалось. Однако главный эпидемиолог Андерс Тегнелль продолжает настаивать, что события развиваются по благоприятному сценарию, и делает оптимистичные прогнозы.

По мнению учёного, уже в мае шведы выработают так называемый "стадный иммунитет" и победят эпидемию. Слова Тегнелля цитирует NRK. И это при том, что в Швеции не введены строгие карантинные меры, рестораны и магазины работают, детские сады и школы функционируют, строгих запретов на передвижение нет.

Однако далеко не все согласны с мнением Тегнелля. Например, профессор вирусологии Каролинского института Сесилия Сёдерберг-Ноклер называет действия правительства опасным экспериментом, который может привести к настоящей катастрофе.

К ней присоединяется и один из ведущих шведских вирусологов Бьёрн Ульсен. На днях он заявил, что Швеция приближается к трагедии и что коронавирус грозит унести тысячи жизней.

По мнению группы исследователей Каролинского института, через несколько недель только в Стокгольме будет около полумиллиона заболевших. Смертность предрекают жуткую - по самым скромным оценкам, это 1% заболевших, добавляют "Невские новости".



Шведские СМИ сообщают, что пожилых людей с коронавирусом даже не принимают в отделения интенсивной терапии: стариков просто оставляют умирать.

В обществе всё громче возмущаются линией властей и лично Тегнелля. Если так пойдёт дальше, то другие страны будут считать Швецию изгоем, что приведёт к очень тяжёлым последствиям как для экономики, так и для политики страны.