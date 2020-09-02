Победить COVID, понадеявшись на народ? Страну с 5800 жертвами вируса поставили в пример всему миру

Как победить коронавирус? Над этим вопросом бьются учёные всего мира. Во Всемирной организации здравоохранения даже нашли образец для подражания, поставив в пример всему остальному миру стратегию Швеции.

В частности, спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро обратил внимание на то, что справиться с пандемией позволили мягкие ограничения в разгар заболеваемости COVID-19. В стране не вводился жёсткий карантин и власти, по сути, понадеялись на сознательность народа.

Жёсткую самоизоляцию представитель ВОЗ называет "грубым инструментом", отметив, что карантин ощутимо бьёт как по людям, так и по бизнесу.

"В Швеции правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству", - заявил Набарро в эфире радиостанции Magic.

К слову, по данным coronavirus-monitor.ru, в Швеции зафиксировано 87 072 случая заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 в этой стране стали чуть больше 5800 жителей.