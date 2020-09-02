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Победить COVID, понадеявшись на народ? Страну с 5800 жертвами вируса поставили в пример всему миру
02 сентября 2020, 06:15 • 42 • В мире
Спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро привёл в пример всему миру Швецию, отметив её стратегию по введению мягких ограничений в период пандемии коронавируса. Страна, где жертвами инфекции стали свыше 5800 человек, смогла победить COVID-19, понадеявшись на сознательность народа.
Как победить коронавирус? Над этим вопросом бьются учёные всего мира. Во Всемирной организации здравоохранения даже нашли образец для подражания, поставив в пример всему остальному миру стратегию Швеции.
В частности, спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро обратил внимание на то, что справиться с пандемией позволили мягкие ограничения в разгар заболеваемости COVID-19. В стране не вводился жёсткий карантин и власти, по сути, понадеялись на сознательность народа.
Жёсткую самоизоляцию представитель ВОЗ называет "грубым инструментом", отметив, что карантин ощутимо бьёт как по людям, так и по бизнесу.
"В Швеции правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству", - заявил Набарро в эфире радиостанции Magic.
К слову, по данным coronavirus-monitor.ru, в Швеции зафиксировано 87 072 случая заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 в этой стране стали чуть больше 5800 жителей.
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