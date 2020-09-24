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«Победим русскую заразу»: на Украине предлагают штрафовать русскоязычных граждан

24 сентября 2020, 14:30  •  54 • Украина

С такими «патриотами», как жена актёра-националиста Антина Мухарского Елизавета Бельская, предлагающая граждан Украины штрафовать за русский язык и лишать гражданства, вряд ли можно страну объединить, скорее всего, то, что осталось — развалится, как карточный домик.

«ПРЕОДОЛЕЕМ РУССКУЮ ЗАРАЗУ! Мы так легко согласились носить маски. Потому что хотим быть здоровыми и боимся штрафов. Почему бы так же быстро не внедрить обязательность украинского языка? Как и с масками — всюду, кроме дома и заведений питания. Штраф за отсутствие маски составляет 17 000 грн.

За неупотребление украинского предлагаю более лояльные условия. Три нарушения — по 10 000 грн, а на четвёртое — лишение гражданства. Так мы за полгода станем здоровой украинской нацией», — предложила единомышленница Ларисы Ницой и Ирины Фарион на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что уже через два месяца Ницой, которая на днях опять устроила скандал в магазине, и другие «борцы» с русским языком на Украине получат полный карт-бланш от государства на травлю русскоязычного персонала сферы обслуживания.

С 16 ноября 2020 года вводится очередной этап тотальной украинизации, согласно «Закона о функционировании государственного языка», и касается как раз языка в сфере обслуживания. Именно с этого числа бизнес, который обслуживает потребителей, должен перейти на украинский язык. А именно: кассиры в супермаркетах, официанты в ресторанах, работники спортклубов, парикмахерских, spa-салонов и так далее.

При этом в законе отмечается, что при желании клиента они могут переходить и на другой язык — приемлемый для обеих сторон. Но обращаться к людям они обязаны только по-украински, а дальше — по ситуации.

Учитывая, что на юго-востоке (и не только) многие работники сферы услуг русскоязычные, эти нормы дадут всевозможным активистам вроде Ницой поводы для провокаций. А штрафы за нарушение языковых норм в сфере услуг немалые — от 20 до 70 необлагаемых налогом минимумов. То есть, штраф за использование языка, на котором говорит как минимум половина граждан Украины (даже после отпадения Крыма и Донбасса) на сегодняшний день составит 9 800—11 700 гривен, а это целая месячная зарплата рядового работника супермаркета или кафе, а иногда и выше.

Одно радует, что вводятся штрафы не с 16 ноября, а позже — с 16 июля 2022 года.

Но сути дела это не меняет, так как, после вступления в силу соответствующих норм закона визиты языковых активистов в магазины и рестораны будут иметь конкретную финансовую составляющую. Поэтому стоит ожидать целых «рейдов» и новых скандалов. Учитывая, что «мовным» омбудсменом назначен соавтор скандального закона Тарас Креминь, то поддержка этому движению наверху будет обеспечена.

Единственным решением проблемы стала бы отмена скандального закона о тотальной украинизации.

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