«Победим и эту заразу коронавирусную»

В среду, 8 апреля, Владимир Путин выступил с телеобращением перед селекторным совещанием с главами регионов. В своей речи глава государства рассказал о дополнительных расходах на медицину, новых выплатах врачам и медработникам, выплате дополнительных пособий семьям с детьми и безработным, а также мерах поддержки бизнеса. Ключевые цитаты президента — в материале «Известий».

О поддержке медицины в регионах

«Необходимая федеральная поддержка на эти цели уже выделена и поступила в регионы. В том числе более 33 млрд рублей направлено на развертывание дополнительных специализированных, полностью оснащенных коек в больницах, инфекционных отделениях. Еще порядка 13 млрд рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции легких, а также реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле».

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О дополнительных выплатах врачам

«Мы также предусмотрели дополнительные выплаты врачам, медсестрам, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. Средства из федерального бюджета на эти цели — более 10 млрд рублей — выделены и в ближайшее время поступят в регионы. Люди должны получать такие выплаты в срок, без задержек».

«Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тыс. рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала — фельдшеров, медсестер — 50 тыс. рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тыс. рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тыс. рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тыс. рублей».

О работе предприятий в период ограничительных мер

«Сейчас нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы. Повторю, сделать это нужно продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию. Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо «грузить» разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности».

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

О новых мерах поддержки бизнеса

«Мы уже снизили размер социальных взносов для малого и среднего бизнеса в два раза — с 30 до 15%. Сделали это, чтобы у предприятий появились дополнительные ресурсы для оплаты труда работников. Эта мера, как уже говорил, носит долгосрочный характер».

«Не должна возникнуть ситуация, когда через полгода компаниям придется сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги. Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество, это крайне негативно повлияло бы на ведение бизнеса. Поэтому реструктурируем такую задолженность. Ее можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки».

«Помогать прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость. Но если тем не менее люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им — тем гражданам, чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем объеме обслуживать свои кредиты. В этой связи еще ряд мер».

О выплатах семьям с детьми

«Вчера подписал указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал, по 5 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно. Такие выплаты будут осуществлены уже в апреле, а также в мае и июне».

«Также в июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно. Но здесь важно подчеркнуть, на чем хочу остановиться подробнее. Когда предлагал это решение в послании, речь шла о так называемом критерии нуждаемости, то есть семье надо было показать свой доход за прошлый год, чтобы получать выплаты. Но сейчас, когда текущие доходы у многих «просели», нельзя судить о достатке семьи по прошлогодним справкам».

«Помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать еще по 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка».

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Про пособия по безработице и кредитные каникулы

«В марте дал поручение предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Прошу правительство вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего числа людей».

«Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ — 12 130 рублей».

«В марте дал поручение предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Прошу правительство вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего числа людей».

Про ситуацию с коронавирусом

«Мы будем работать уверенно и ритмично, профессионально. Подчеркну — для этого у нас всё есть: устойчивая макроэкономическая ситуация, минимальный государственный долг, солидная подушка безопасности в виде накопленных за предыдущие годы резервов, есть средства для решения проблем по любому из возможных сценариев, наконец, у нас есть опыт преодоления кризисов прошлых лет».

«Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь».

«Всё проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем».