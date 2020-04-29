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Победил коронавирус в 100 лет: Польский партизан не сдался под натиском болезни

29 апреля 2020, 11:10  •  77 • В мире
Польский партизан Станислав Бигос в возрасте 100 лет не сдался под натиском болезни и всё-таки победил коронавирус. Об этом агентству "РИА Новости" рассказали в медучреждении, где лечился пожилой мужчина.
Некогда партизан Станислав Бигос из Польши в возрасте 100 лет смог победить COVID-19. Об этом агентству "РИА Новости" рассказали в Центральном клиническом госпитале МВД республики.
Пан Станислав Бигос, столетний выздоровевший из госпиталя МВД - бывший партизан и пожарный, - сообщила представитель медучреждения Ивона Солтыс.
Согласно последней информации, число выявленных эпизодов заражения коронавирусной инфекцией в стране почти достигло 12 тысяч, умерли от болезни уже 563 гражданина.
Ранее исцелиться от COVID-19 смогла также 104-летняя итальянка Ада Зануссо из города Биелла. Местные журналисты прозвали её бабушкой Адой, она стала самым пожилым в мире человеком, вылечившимся после заражения коронавирусом.
При этом Зануссо свыше ста лет тому назад - в 1918 году - пережила пандемию "испанки", которая унесла жизни порядка ста миллионов жителей планеты.

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