Победил коронавирус в 100 лет: Польский партизан не сдался под натиском болезни

Некогда партизан Станислав Бигос из Польши в возрасте 100 лет смог победить COVID-19. Об этом агентству "РИА Новости" рассказали в Центральном клиническом госпитале МВД республики.

Пан Станислав Бигос, столетний выздоровевший из госпиталя МВД - бывший партизан и пожарный, - сообщила представитель медучреждения Ивона Солтыс.

Согласно последней информации, число выявленных эпизодов заражения коронавирусной инфекцией в стране почти достигло 12 тысяч, умерли от болезни уже 563 гражданина.

Ранее исцелиться от COVID-19 смогла также 104-летняя итальянка Ада Зануссо из города Биелла. Местные журналисты прозвали её бабушкой Адой, она стала самым пожилым в мире человеком, вылечившимся после заражения коронавирусом.

При этом Зануссо свыше ста лет тому назад - в 1918 году - пережила пандемию "испанки", которая унесла жизни порядка ста миллионов жителей планеты.