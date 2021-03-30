Победил коронавирус: Асад полностью вылечился от COVID-19. Обошлось без Москвы

Президент Сирии Башар Асад и его супруга полностью вылечились от коронавируса, чета победила болезнь. Об этом сообщило РИА Новости. Ранее ряд СМИ указывали, что Асад в тяжёлом состоянии доставлен в Москву для лечения: это на самом деле выдумки.

О том, что супруги заразились коронавирусом. стало известно неделей ранее. Ряд турецких и арабских СМИ поспешили сообщить, что состояние Асада и его супруги тяжёлое и их даже пришлось срочно отправлять в Москву для лечения.

Слухи оказались выдумкой. В действительности Асад провёл это время на домашнем карантине, продолжая выполнять обязанности главы Сирии. Состояние супругов всё это время было стабильным, без осложнений. По словам самого Асада. лишь поначалу он чувствовал "лёгкое недомогание". Но потом и оно прошло. Сейчас чета здорова.

"Безусловно, господину Асаду были переданы пожелания скорейшего выздоровления от президента России", - ранее сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.