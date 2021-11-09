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"Победа Запада неизбежна": России предлагают добровольную перестройку-2

09 ноября 2021, 09:30  •  196 • Аналитика
© AFP 2021 / Mladen Antonov
Обозревая агитацию и пропаганду либерального направления, можно и снять (временно, по крайней мере) вопрос, кем же является агитатор.
То ли иноагент, то ли "мошенник, а не социалист, ха-ха!" (живи П. С. Верховенский в наше время, он употребил бы междометие "гы-гы-гы"), то ли лучший, честнейший и благороднейший человек. В любом случае пущаемую этим субъектом пропаганду можно подразделить на несколько родов.
Негативная информация (правдивая или не очень) — "вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут" с конкретными красочными примерами.
Позитивная информация (правдивая или не очень) — "в битве великой не сгинут бесследно павшие с честью во имя идей" тоже с конкретными персональными примерами.
Практические рекомендации пастве — "это (УГ) самый эффективный удар по российской власти — будь то люди, которые поддерживают Сталина или даже являются открытыми гомофобами и расистами". "Это просто лом, который засовывается в шестеренки сконструированной Кремлем политической машины. Никто точно не знает, что будет, если этот лом засунуть в шестеренки достаточно глубоко и сильно. Но есть эта машина и есть этот лом". "Чем полезно наличие фракций разного толка людоедов в Думе? Тем, что людоеды и людоеды-штрих будут вынуждены торговаться между собой. Поэтому раздробленность полезна для избирателя".
Иначе говоря, "весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем". Или, как говорили Бонапарт и Ульянов-Ленин: "On s'engage et puis on voit" ("Надо сначала ввязаться в бой, а там будет видно").
Однако все три вышеприведенные разновидности политического красноречия, возможно, воодушевляют и разгорячают (что полезно в борьбе с властью роковой), но не слишком дают ответ на вопрос: "А что же дальше? Что из всего этого получится?" При том что вопрос в принципе небезынтересный.
Есть, конечно, люди, движимые прежде всего жаждой мести и разрушения, — для них и этого красноречия довольно:
"В руинах, звавшихся парламентской палатой,
Как будет радостен детей свободных крик".
Но есть и те, которые желают гарантий. "Сломаем дурную систему, после чего настанет вожделенье и полная фисгармония". Тридцать с лишним лет назад такое красноречие сыграло важную роль: "Все у нас получится и все будет замечательно".
И сейчас, когда читаешь и слушаешь, нельзя отделаться от впечатления, что возвращаешься в кипучую пору перестройки с ее безоглядным оптимизмом. Агитаторы, совершенно как тогда, объясняют, что железные законы истории на их стороне. И если делать то, что говорят агитаторы, то все устроится как в Европе или даже в США. Европейский шлях приведет к процветанию.
"И только буржуазная национал-демократическая революция повернет Россию к демократии, к промышленному капитализму с конкурентоспособными буржуазными общественно-производственными отношениями. К дальнейшему историческому развитию и процветанию". То есть: "Да здравствует капитализм, светлое будущее человечества!" А ради такого светлого будущего можно и революцию устроить. А то, что в современной Европе промышленный капитализм находится (и давно уже) в каком-то странном виде, так это "ничего не знаю, не слышу без очков". Передовое учение не может ошибаться.
И по другим пунктам передовое учение рулит. "Представляете, какой могла быть Россия, если бы эти огромные средства не распылялись по всему миру в рамках имперской политики, а вкладывались бы у нас, скажем, в жилье и дороги. Конечно, тогда в России было бы намного меньше ветхих домов и убитых дорог. А бедных в нашей богатой стране, наверно, не было бы вовсе". Один к одному довод сорокалетней давности "Кормим разных…, а самим жрать нечего". То ли дело 90-е годы, когда разных кормить перестали, после чего в России настало процветание. А также мир.
Но не путайте меня фактами: "Доля тех, кто хочет видеть Россию в первую очередь страной с высоким уровнем жизни, в последние годы постепенно растет и достигла максимума за всю историю наблюдений. Доля тех, кто хочет видеть страну в первую очередь "великой державой", напротив, достигла абсолютного минимума. У имперской политики нет будущего. Наш многострадальный народ просто устал от нее…"
Как в 1990-м отказ от империи (Восточная Европа, включая Польшу, Прибалтика, Украина) представлялся несомненным благом, а о неприятных сюрпризах не думали, так и теперь, когда эти сюрпризы вопиют к небу, носители передового учения, как и в те давние годы, продолжают настаивать: "Страшнее империи зверя нет".
И вообще, как во времена СССР улицы украшались плакатами "Победа коммунизма неизбежна!" (то есть и не надейтесь избежать), так и теперь неизбежна победа передовой западной цивилизации. "Мы с вами живем и общаемся исключительно среди современных народов мира, у которых реформирование сознания прошло успешно. Потому что те, у кого это реформирование не прошло, продолжают ходить с хвостом. Нет сейчас народа, сознание которого не реформировалось бы. Это очевидно так же, как отсутствие хвоста. Нереформированный народ полностью остался в неолите. Но есть структуры неолитического сознания, которые очень мощно держат человечество в своих цепких руках. В самых простейших, бытовых, личностных и межличностных отношениях человек зачастую остается все тем же дикарем".
И даже понятно, какой человек.
Альтернатива ясна. Либо русский дикарь с хвостом, либо западный человек без хвоста. Надо реформироваться. Опять же тридцать лет назад столь решительная агитация проходила, авось и теперь пройдет.
Но за истекшие годы наши люди и за границу поездили, и вообще на цивилизованность европейцев и американцев посмотрели, после чего пришли к выводу, что столь смелый антропологический подход не всегда уместен.
А перестроечная агитация, перенесенная в 2021 год, несколько напоминает звонки от людей, с сильным юго-западным акцентом представляющихся работниками службы безопасности некоторого банка. Их тоже сперва слушали и в беседу вступали, а некоторые доверчивые и до сей поры слушают.
Но с большинства абонентов пыльца невинности давно облетела, и если они вступают в беседу, то исключительно скверноматерным образом.
Пыльца позднесоветской невинности тоже облетела (даже много лет назад). И получается то же покушение с совершенно негодными средствами.

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