Победа Усика вновь расколола украинское общество

Накануне украинский боксер Александр Усик в поединке вырвал победу у британского супертяжа Дерека Чисоры. Вместо того, чтобы объединить украинское общество, эта победа вновь его расколола. В соцсетях по этому поводу до сих пор идут жаркие дискуссии. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Бой с Чисорой можно по праву назвать спортивным подвигом Усика. 98-килограммовый украинец бился 12 раундов с огромным злым британцем, который весит 117 килограммов. В современном боксе, где каждый килограмм имеет значение (от него напрямую зависит сила удара), такое даже представить трудно. Но Усик, который твердо решил перейти из первого тяжелого веса (где он выиграл все, что можно) в сверхтяжелый, решился на этот отчаянный шаг и красиво победил британца в Лондоне на глазах у всего мира.

Правда, многие украинцы, превозносящие до небес любую победу своей нации, этот бой не смотрели. Но некоторые вынуждены были наблюдать ее по российскому каналу РЕН-ТВ с комментариями экс-чемпиона мира по боксу, депутата Госдумы РФ Николая Валуева. Как оказалось, бой одного из самых успешных боксеров Украины не показал ни один национальный телеканал. Доступ к трансляции на Украине втридорога продавал лишь один платный интернет-ресурс, но экономные украинцы в массе своей и не думали платить. Проще ведь поймать пиратскую трансляцию по спутнику или в Интернете.

Чуть ранее киевский офис «Радио Свобода» провел соцопрос: «За кого вы будете болеть в предстоящем бою?». 17,5% респондентов поддержали Усика, 45,8% — британца Чисору, а 36,6% объявили, что «не будут ни за кого болеть».

Впрочем, никто этому не удивился, ведь «Радио Свобода» — вотчина «упоротых патриотов». А для радикальных националистов имя Александра Усика — как красная тряпка для быка, потому что он категорически отказался жить по правилам, установленным на Украине с февраля 2014-го.

Будучи уроженцем Симферополя, Усик принципиально не отвечает на вопрос — «Чей Крым?». Местные СМИ задают его на каждой пресс-конференции боксера. Он не отрекается от дружбы с российскими спортсменами, и, более того, остается прихожанином Украинской православной церкви Московского патриархата. Боец изрядную долю своего времени проводит в Крыму, где живет его семья. Он открыто призывает к восстановлению дружбы между Москвой и Киевом, а также к примирению в Донбассе и вообще внутри страны. Украинские радикалы и пресса не раз клеймили боксера позором, но Усик продолжает жить по-своему.

На ринг он всегда выходит под украинским флагом, как украинский спортсмен, а при его появлении в зале играет украиноязычная музыка. Тем не менее недавняя победа Усика сильно огорчила «свидомых патриотов».

«Усика не поздравляю, потому что он: не видит российских военных в Донбассе, не знает, что Крым оккупирован, бегает по пророссийским каналам и ляпает бессмысленные вещи. Если бы Усик не лез в политику, я бы его поздравил с победой. А так у меня сомнения в отношении страны, которую он представляет», — написал в соцсетях главред украинского телеканала «Дом» Олег Борисов.

Свое мнение высказал и экс-участник АТО Игорь Мазур.

«Усик выиграл справедливо. Но особой радости не испытываю. «Русский мир» и московский патриархат из него ничем не выбьешь. Да, он победил в трусах с надписью «Симферополь». <...> Трусы с надписью — это хорошо, но Усик — не патриот Украины», — сообщил экс-участник АТО Игорь Мазур.

Написал о бое и блогер Виктор Литовченко.

«Учитывая, с каким скрипом любитель московских попов Усик прополз этот бой, где ставки на его победу были в 10 раз выше, против серьезных бойцов типа Джошуа или Тайсона Фьюри ему даже рыпаться не стоит. Эта победа реально одержана «авансом». Просто супертяжелый вес — не его совсем», — заявил блогер-«порохобот» Виктор Литовченко.

Если таких реакций в соцсетях были десятки, то горячих поздравлений и пожеланий новых успехов — тысячи. Даже представители власти во главе с Зеленским, которые взяли после победы Усика многочасовую паузу, в итоге выдавили из себя теплые слова в адрес спортсмена. Местные аналитики сообщили, что обстановка вокруг боя Усика говорит о том, что раскол в украинском обществе сохраняется. А часть граждан по-прежнему пытается строить «новую Украину» на ненависти и национальной розни.

Киевский политолог Александр Гончаров заявил, что победа Усика не объединила, а снова расколола украинское общество.

«В последнее время жизнь на Украине стала принимать странные очертания. Ура-патриоты пытаются убедить и нас, и себя в том, что их хутор ничем не уступает парижскому Лувру или Нью-Йоркской фондовой бирже. Похоже, они до сих пор уверены: построить государство «Украина» с нуля — это легко и просто. Главное — всему населению нужно говорить только на мове, а также накрепко забыть советское прошлое. При этом они почему-то убеждены, что без развитой экономики и современных военных технологий, вооружений они смогут получить статус равноправного партнера среди стран Евросоюза и НАТО. При этом ультрапатриоты стараются лишний раз пнуть любого, кто выражает публичное несогласие с ними. Александр Усик — яркий тому пример», — считает политолог.

Не менее пагубное влияние патриоты оказывают и на представителей власти, которые фактически проигнорировали победу Усика, указал эксперт.

«Наши ура-патриоты упорно не хотят понять, что многонациональное украинское государство со многими регионами, имеющими разное историческое прошлое, можно воздвигнуть только на здоровом и сплоченном общественном строе, а не на ненависти и разобщенности внутри общества, которые они пропагандируют, — заявил Гончаров. — Мы все чаще стали уходить в крайности — в кампанейщину и отказ от беспристрастного восприятия украинских реалий и даже наших редких достижений. Подход властей потерял объективность и скатился к пустым и дешевым агиткам. Вместо непредвзятого анализа ситуации на Украине вошло в моду стремление побольнее уколоть противника по делу и без дела. Впрочем, самого Александра Усика такая реакция вряд ли заденет — ему, как говорится, не привыкать. Но эта ситуация в первую очередь вредит нам самим».

Как заявил украинский блогер Юрий Ткачев, история с победой Усика и реакцией на нее на Украине весьма показательна.

«Она показательна не только в плане хейта в соцсетях со стороны «вышиваты» (сторонники национализма. — Прим. ФАН). Понятно, что на фоне победы Усика боксом внезапно заинтересовались даже те, кто не отличит кросс от джеба и не скажет без гугла, сколько раундов длится поединок и сколько каждый раунд. Вроде меня, например. Потому что фраза «спорт вне политики», — конечно, глупость. Спорт — это такое же концентрированное выражение политики, как и война. Просто происходит другими методами. Я очень рад, что в противостоянии вокруг фигуры Усика подавляющее большинство оказалось на стороне этого человека, который искреннее и твердо стоит за мир, дружбу и правду. Человека, чьей победе и порадоваться не грех, даже если не особо интересуешься боксом», — заявил Ткачев.

свое мнение высказал публицист и блогер Дмитрий Василец.