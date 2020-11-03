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Победа Усика вновь расколола украинское общество
03 ноября 2020, 08:50 • 229 • Украина
Накануне украинский боксер Александр Усик в поединке вырвал победу у британского супертяжа Дерека Чисоры. Вместо того, чтобы объединить украинское общество, эта победа вновь его расколола. В соцсетях по этому поводу до сих пор идут жаркие дискуссии. Корреспондент ФАН передает из Киева.
Бой с Чисорой можно по праву назвать спортивным подвигом Усика. 98-килограммовый украинец бился 12 раундов с огромным злым британцем, который весит 117 килограммов. В современном боксе, где каждый килограмм имеет значение (от него напрямую зависит сила удара), такое даже представить трудно. Но Усик, который твердо решил перейти из первого тяжелого веса (где он выиграл все, что можно) в сверхтяжелый, решился на этот отчаянный шаг и красиво победил британца в Лондоне на глазах у всего мира.
Правда, многие украинцы, превозносящие до небес любую победу своей нации, этот бой не смотрели. Но некоторые вынуждены были наблюдать ее по российскому каналу РЕН-ТВ с комментариями экс-чемпиона мира по боксу, депутата Госдумы РФ Николая Валуева. Как оказалось, бой одного из самых успешных боксеров Украины не показал ни один национальный телеканал. Доступ к трансляции на Украине втридорога продавал лишь один платный интернет-ресурс, но экономные украинцы в массе своей и не думали платить. Проще ведь поймать пиратскую трансляцию по спутнику или в Интернете.
Чуть ранее киевский офис «Радио Свобода» провел соцопрос: «За кого вы будете болеть в предстоящем бою?». 17,5% респондентов поддержали Усика, 45,8% — британца Чисору, а 36,6% объявили, что «не будут ни за кого болеть».
Впрочем, никто этому не удивился, ведь «Радио Свобода» — вотчина «упоротых патриотов». А для радикальных националистов имя Александра Усика — как красная тряпка для быка, потому что он категорически отказался жить по правилам, установленным на Украине с февраля 2014-го.
Будучи уроженцем Симферополя, Усик принципиально не отвечает на вопрос — «Чей Крым?». Местные СМИ задают его на каждой пресс-конференции боксера. Он не отрекается от дружбы с российскими спортсменами, и, более того, остается прихожанином Украинской православной церкви Московского патриархата. Боец изрядную долю своего времени проводит в Крыму, где живет его семья. Он открыто призывает к восстановлению дружбы между Москвой и Киевом, а также к примирению в Донбассе и вообще внутри страны. Украинские радикалы и пресса не раз клеймили боксера позором, но Усик продолжает жить по-своему.
На ринг он всегда выходит под украинским флагом, как украинский спортсмен, а при его появлении в зале играет украиноязычная музыка. Тем не менее недавняя победа Усика сильно огорчила «свидомых патриотов».
Свое мнение высказал и экс-участник АТО Игорь Мазур.
Написал о бое и блогер Виктор Литовченко.
Если таких реакций в соцсетях были десятки, то горячих поздравлений и пожеланий новых успехов — тысячи. Даже представители власти во главе с Зеленским, которые взяли после победы Усика многочасовую паузу, в итоге выдавили из себя теплые слова в адрес спортсмена. Местные аналитики сообщили, что обстановка вокруг боя Усика говорит о том, что раскол в украинском обществе сохраняется. А часть граждан по-прежнему пытается строить «новую Украину» на ненависти и национальной розни.
Киевский политолог Александр Гончаров заявил, что победа Усика не объединила, а снова расколола украинское общество.
Не менее пагубное влияние патриоты оказывают и на представителей власти, которые фактически проигнорировали победу Усика, указал эксперт.
Как заявил украинский блогер Юрий Ткачев, история с победой Усика и реакцией на нее на Украине весьма показательна.
свое мнение высказал публицист и блогер Дмитрий Василец.
Автор: Полина Цыбулько специально для ФАН из Киева
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