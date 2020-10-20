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Победа Трампа обернётся концом света? Выборы в США стали жарче после заявления астрофизика
20 октября 2020, 02:00 • 35 • В мире
Выборы в США стали жарче после заявления астрофизика Нила Деграсса Тайсона, который предупредил об угрозе столкновения астероида с Землёй за день до голосования. Политолог Геворг Мирзаян не исключил, что данная новость призвана стать для жителей США намёком на то, якобы победа Трампа может обернуться концом света.
Доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян оценил ход президентской гонки в США после тревожного заявления американского астрофизика Нила Деграсса Тайсона об угрозе столкновения астероида с Землёй.
Учёный предупредил, что существует вероятность падения на нашу планету космического тела 2018 VP1 диаметром в два - четыре метра. По его оценкам, это может произойти 2 ноября, то есть ровно за день до главных выборов в Соединённых Штатах.
Собеседник Царьграда не исключил, что посредством данной новости в США пытаются сделать информационный фон вокруг голосования ещё более гнетущим.
Он добавил, что в любом случае грядущее голосование в США, очевидно, станет одним из самых жарких за последнее время.
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