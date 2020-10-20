Победа Трампа обернётся концом света? Выборы в США стали жарче после заявления астрофизика

Доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян оценил ход президентской гонки в США после тревожного заявления американского астрофизика Нила Деграсса Тайсона об угрозе столкновения астероида с Землёй.

Учёный предупредил, что существует вероятность падения на нашу планету космического тела 2018 VP1 диаметром в два - четыре метра. По его оценкам, это может произойти 2 ноября, то есть ровно за день до главных выборов в Соединённых Штатах.

Собеседник Царьграда не исключил, что посредством данной новости в США пытаются сделать информационный фон вокруг голосования ещё более гнетущим.

Не знаю, зачем он [астрофизик] это сказал. Может быть, это такой тонкий намёк на то, что после победы Трампа или вообще после окончания этих выборов надо ожидать конца света. Может быть, это как бы дополнение к общему хайпу вокруг президентской гонки. Я не знаю, я свечку не держал. Но то, что эти выборы вряд ли закончатся спокойно, - это факт. С метеоритом или без него, - отметил эксперт.

Он добавил, что в любом случае грядущее голосование в США, очевидно, станет одним из самых жарких за последнее время.