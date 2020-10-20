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Победа Трампа обернётся концом света? Выборы в США стали жарче после заявления астрофизика

20 октября 2020, 02:00  •  35 • В мире
Выборы в США стали жарче после заявления астрофизика Нила Деграсса Тайсона, который предупредил об угрозе столкновения астероида с Землёй за день до голосования. Политолог Геворг Мирзаян не исключил, что данная новость призвана стать для жителей США намёком на то, якобы победа Трампа может обернуться концом света.
Доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян оценил ход президентской гонки в США после тревожного заявления американского астрофизика Нила Деграсса Тайсона об угрозе столкновения астероида с Землёй.
Учёный предупредил, что существует вероятность падения на нашу планету космического тела 2018 VP1 диаметром в два - четыре метра. По его оценкам, это может произойти 2 ноября, то есть ровно за день до главных выборов в Соединённых Штатах.
Собеседник Царьграда не исключил, что посредством данной новости в США пытаются сделать информационный фон вокруг голосования ещё более гнетущим.
Не знаю, зачем он [астрофизик] это сказал. Может быть, это такой тонкий намёк на то, что после победы Трампа или вообще после окончания этих выборов надо ожидать конца света. Может быть, это как бы дополнение к общему хайпу вокруг президентской гонки. Я не знаю, я свечку не держал. Но то, что эти выборы вряд ли закончатся спокойно, - это факт. С метеоритом или без него, - отметил эксперт.
Он добавил, что в любом случае грядущее голосование в США, очевидно, станет одним из самых жарких за последнее время.
По всей видимости, будет широкое почтовое голосование, которое Трамп в случае поражения оспорит. Действующий глава Белого дома сможет сделать это потому, что он назначил трёх из девяти судей Верховного суда, это его люди. И ещё трое - республиканцы. Вероятно, Трамп намерен вырвать победу через Верховный суд. Поэтому грядут очень жаркие выборы. […]. Митинги будут – это факт. Насколько жёсткие? Будет зависеть от результатов. До голосования ещё две недели. За это время может много чего случиться, - подытожил Мирзаян.

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