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Победа под угрозой: приближенные советуют Лукашенко обратиться за помощью к иностранцам

28 июля 2020, 11:05  •  129 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Предвыборная кампания лидера страны переживает кризис
Участие в предвыборной гонке нелегко дается Александру Лукашенко, пишут СМИ. Так, в борьбе за пост президента действующему белорусскому лидеру потребовалась помощь зарубежных консультантов.
В Сети появилась информация, что предвыборная кампания Лукашенко переживает кризис и ситуацию, возможно, будут выправлять с помощью внешних консультантов.
По данным телеграм-канала "Пул №3", вопрос о привлечении помощи политтехнологов из других стран поднял средний сын президента Дмитрий Лукашенко. Его московские товарищи предлагают воспользоваться услугами российского эксперта Евгения Минченко.
Однако такую идею резко раскритиковал министр иностранных дел республики Владимир Макей. Он хочет, чтобы предвыборной кампанией Лукашенко занимался австралийский консультант Айзек Левидо. Тот ранее сотрудничал с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Также Макей не против привлечь команду экспертов, которая работала на выборах президента Украины на Владимира Зеленского.
При этом старший сын главы Белоруссии Виктор Лукашенко резко против того, чтобы предвыборной кампанией его отца занимались приглашенные специалисты.
Ранее эксперт поделился своим мнением по поводу соперницы Лукашенко. По мнению руководителя Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, у Светланы Тихановской, которая баллотировалась на пост президента вместо задержанного мужа, нет никаких шансов, чтобы победить на выборах.

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