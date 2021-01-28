Победа: на совещании у Путина сделали решающее заявление о COVID-паспортах

На совещании с президентом России Владимиром Путиным снова был поднят вопрос о введении ковид-паспортов. Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала инициативу нецелесообразной и вредной.

Речь идёт о специальном документе, удостоверяющем, что его обладатель сделал прививку от COVID-19 или успешно переболел данным заболеванием. Предполагается, что обладатели таких документов будут иметь определённые привилегии по сравнению с теми, у кого таких документов не будет.

Ещё раз я хочу обратить на это внимание, особенно глав регионов, о нецелесообразности или даже вредности введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, что предусмотрены действующим законодательством,

- сказала Голикова на совещании с Путиным.

Она отметила, что введение каких-то дополнительных паспортов или других документов вызывает отторжение общества и создаёт впечатление, что вакцинация - это какой-то принудительный процесс. Голикова подчеркнула, что такое недопустимо.

Напомним, что недавно вопреки позиции Москвы в Башкирии ввели ковид-паспорта. Данная мера вызвала широкий резонанс. В документе видят признаки начала сегрегации населения.