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Победа: на совещании у Путина сделали решающее заявление о COVID-паспортах
28 января 2021, 18:30 • 171 • Политика
В ходе совещания у президента России Владимира Путина сделано решающее заявление о COVID-паспортах. На фоне жесточайшей критики со стороны население губернаторам сообщили, что дополнительные документы подобного толка, как минимум, вредны.
На совещании с президентом России Владимиром Путиным снова был поднят вопрос о введении ковид-паспортов. Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала инициативу нецелесообразной и вредной.
Речь идёт о специальном документе, удостоверяющем, что его обладатель сделал прививку от COVID-19 или успешно переболел данным заболеванием. Предполагается, что обладатели таких документов будут иметь определённые привилегии по сравнению с теми, у кого таких документов не будет.
- сказала Голикова на совещании с Путиным.
Она отметила, что введение каких-то дополнительных паспортов или других документов вызывает отторжение общества и создаёт впечатление, что вакцинация - это какой-то принудительный процесс. Голикова подчеркнула, что такое недопустимо.
Напомним, что недавно вопреки позиции Москвы в Башкирии ввели ковид-паспорта. Данная мера вызвала широкий резонанс. В документе видят признаки начала сегрегации населения.
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